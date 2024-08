13 horor filmova i serija na Netfliksu koje će vas preplašiti na smrt

Ako ste onaj tip ljudi koji voli horor od koga se ježi koža, zastaje knedla u grlu i zadrhti kičma, ne morate da tražite dalje. Imamo spisak za vas: od zombi apokalipse (Kargo), do južnokorejskih prokletstava (Naricanje), sastavili smo spisak od 13 najboljih horor filmova i serija trenutno na Netfliksu (SAD), od kojih ćete se apsolutno usrati od straha.

Kargo

Dok se totalitarne ideologije zgušnjavaju i na levici i na desnici, ideja o apokalipsi koju izazivaju zombiji koji razmišljaju kolektivno i koji su žedni sveže krvi postaje sve više zastrašuća sa svakim proteklim danom. Ovde se radi o Kargou, dugometražnoj verziji viralnog australijskog kratkog filma, o ocu i ćerki koji se nalaze sami u unutrašnjosti kontinenta, suočeni sa legijom živih mrtvaca. Engleski glumac Martin Frimen je vezivni faktor koji prizemljuje ovaj ep o opstanku usred užasnog zombi trilera.

Prizivanje zla

Originalni film koji je pokrenuo ovu mega franšizu smešta sedmočlanu porodicu – i dva lovca na duhove – u opasnost od ozbiljno gadne demonske veštice. Ako ste snob za horor filmove, ova vrištalica Džejmsa Vana insprisana Amitivil Hororom verovatno nije vaša šolja čaja. S druge strane, ako ste skloni jeftinim uzbuđenjima i spremni da se zaista lepo provedete gledajući tipično američku priču o duhovima, razmislite o tome da i sami otkrijete zašto širom sveta luduju za Anabelom.

Kocka

Kao što svako ko se mučio sa matematikom može da posvedoči, geometrija ume da bude pravo ubistvo. Sedam godina pre Testere, petoro ljudi se probudilo u užasu, unutar smrtonosnog heksaedarskog lavirinta, koji postaje poprište masarka i mučenja. Da li je izuzetno kreativan i do jaja svirep? Definitivno. Da li je u pitanju kritika modernog zatvorskog industrijskog kompleksa? Verovatno ne. Ali u pitanju je kamen međaš naučno-fantastičnog horora devedesetih, pa se spremite da gledate kako likove višedimenzionalno sjebavaju, a onda nastavite svoje propadanje gledajući Kocku 2: hiper-kocka, i Kocku Nula.

Devilman Crybaby

Dok Netfliks nije izbacio Đavola plačipičku, ovaj animirani film zasnovan na japanskoj horor manga franšizi je uglavnom bio namenjen znalcima i ljubiteljima krvavih crtaća. To nije slučaj sa ovim filmom, koji preuzima premisu originalne priče – dečak upoznaje demona, dečak postaje demon, dečak-demon kreće u pohod masakra demona i čovečanstva – i podiže je na viši nivo, vrhunskom animacijom, i sa još više pokolja, ako je to uopšte moguće. Nije za gadljive, ali Crybaby ima dobre preporuke, i ako vam se dopadne deset epizoda prve sezone, pogledajte Kiborga 009 protiv Devilmena na Netfliksu, a prekopajte malo internet (ili svoj lokalni video klub) i nađite OVA (originalnu video animaciju) iz 1987, gde je sve ovo i počelo, Devilman: The Birth.

Gospodar pakla

Svako ko misli da „Gospodar pakla nije strašan“ je pobrkao lončiće. Ne samo da je transdimenzionalni kožnati kažnjavač, Pinhed, vanvremenski, klasični negativac, sa izvrsnom sklonošću ka aristokratskom sadizmu koji sladostrasno primenjuje prilikom kinjenja svakoga dovoljno nerazumnog da mu se nađe na putu, Gospodar pakla je zapravo priča o sjebanim odnosima u porodici, prepuna jezive atmosfere. Naravno, nedostaju mu iznenadne napete scene modernih horor filmova, ali pouku višedimenzionalnog univerzuma Klajva Barkera nadmašuju samo Gajger i Lavkraft.

Nimfomanka

Iako daleko od „horor filma“ u klasičnom smislu, operetski bildungsporno Larsa Fon Trira sadrži uznemirujuće elemente ovo žanra u svoja dva čina i trajanju od četiri sata. Od kvazi-amaterskih momenata kao što je snimanje kamerom iz ruke, „žene u nevolji“ i „nepouzdanog naratora“, do grubih rezova, kao što su scene ispitivanja i momenti „da li mi veruješ“, Nimfomanka će vam se podvući pod kožu i ostati tamo, prilično nalik i na ranija strašna Fon Trirova dela, kao što su Antihrist, Kraljevstvo i Epidemija.

Peni Dredful

Premisa Peni Dredful je prilično jasna: šta bi bilo kada bi i najlegendarniji negativci horora – Dorijan Grej, Drakula, dr Frankenštajn, dr Džekil, vukodlak – takođe imali osećanja? Šta ako su više od čudovišta, šta ako su prijatelji? ☺ Možda zvuči kao kemp, i s vremena na vreme i jeste, ali najbolji elementi žanra izbijaju iz ove Šoutajmove serije, zbog sasvim otvorene i uzburkane strasti za izvorni materijal, i neporecive hemije zvezdane glumačke podele koja uključuje Evu Grin, Džoša Harneta, Pati Lupon, Rorija Kinira i Timotija Daltona. Druga sezona takođe ima i jedan od najbolje istraženih i empatičnih podzapleta ikada zabeleženih na filmu. Krafte, pukni od muke!

Crveni zmaj

Iako nije ni diskretno savršen kao Kada jaganjci utihnu Džonatana Dema, niti stilizovan koliko Lovac na ljude Majkla Mana (čiji je ovo rimejk), Crveni zmaj Breta Ratnera bi lako mogao da bude treći po kvalitetu fiilm iz franšize o Hanibalu Lekteru (izvini, Ridli Skote, Hanibal jednostavno nije baš dobar). Ova verzija priče o potrazi Vila Grema za ubicom-zubić vilom prosto grize zbog savršenog uparivanja cerebralnog Edvarda Nortona nasuprot mahnitom Reifu Fajnsu, i prepuna je psiholoških-horor uzbuđenja, sve do finala koje kida živce.

Ritual

Ova strašna priča koja vam neće dati da spavate noću i koja se pojavila odmah na Netfliksu diže temu „prijatelja u šumi“ Veštice iz blera u vrtoglave nove visine. Takođe sadrži i mnoge od najboljih elemenata žanra britanskog kultnog horor filma, uključujući i „prinošenje žrtve, psihogeografiju i erotsku religiju“. Ako se ložite i na zabavne ali i krvave filmove i filmske maratone, zašto ne biste ovo uparili sa Lovcem na trolove (koji je takođe na Netfliksu) i priredili sebi veče filmova čija se radnja odvija u šumama?

Sedam

Nakon Kada jaganjci utihnu, iz 1991, jedinog horor filma koji je ikada osvojio Oskara za najbolji film, veliko pitanje je bio koji film će sledeći preuzeti barjak teškog psihološkog horora. A onda, 1995, nakon spektakularne propasti Osmog putnika 3, filmski studiji su dali još jednu šansu geniju za režiranje reklama i muzičkih videa, Dejvidu Finčeru. On im je praktično doneo upakovani poklon filmom Sedam, britkim horor trilerom sa Bredom Pitom i detektivskom pričom jurnjave mačke i miša biblijskih razmera.

Natprirodno

Napraviti uspešan fantastični horor je dovoljno teško i na velikom platnu, tako da je Natprirodno, serija od 287 epizoda, koja je trajala 13 sezona, monumentalno dostignuće u izgradnji likova i svetova iz mašte. Sem i Din Vinčester su, bez sumnje, najvoljenija braća na televiziji i Tumblru. Smejaćete se, plakati, ostajati budnu noću pitajući se kakva ih sledeća avantura sa demonima, duhovima i prikazama čeka – osim ako nemate kompletnu seriju.

Veronika

Ovo sporogoreće delo epohe španskog reditelja horora Paka Plaze je skriveni dragulj u konfuznoj Netfliksovoj biblioteci. Ne samo da je priča o zaštitnički nastrojenom petnaestogodišnjaku koji se trudi da sačuva svoju braću i sestre od ozbijno gadnog demona formalni uspeh po pitanju obrta, fotografije i scenografije, već će vas naterati i da dvaput razmislite pre nego što izvadite ploču za prizivanje duhova, kada shvatite da je zapravo zasnovana na istinitoj priči.

Goksung

Ono što počne kao detektivska priča brzo eskalira u demonsku, ubilačku noćnu moru za policajca Džong Gua. Smešten u malo planinsko selo u Južnoj Koreji, Naricanje je priča izvedena tako da se od nje ledi krv u žilama: pitoreskna i svedena horor priča koja dovoljno poštuje svoju publiku da je blago uvede u užase koji slede.