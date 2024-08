14 ljigavih detalja o Trampu iz knjige Stormi Denijels

U novim memoarima Stormi Denijels, Full Disclosure, porno zvezda koja je postala poznata nakon seksa sa predsednikom SAD Donaldom Trampom 2006. godine, opisuje detalje njihove afere i kasniju interkaciju sa čovekom koji će postati predsednik. Stormi se osvrće i na svoj život, posao porno zvezde i majčinstvo, ali je svesna da ljudi ne čitaju knjigu zbog njenih saveta o roditeljstvu. Treće poglavlje, u kom je do detalja opisan njen randevu sa Trampom 2006. godine u vreme kada je on vodio emisiju “Šegrt”, počinje: “OK, da li ste odmah prešli na ovo poglavlje” (Iskreno, jesam!).

Zato, hajde odmah da pređemo na stvar – evo najčudnijih detalja o Stormi i Trampu iz knjige Full Disclosure:

1. Stormi Denijels nije mislila da je jezivo to što joj je Tramp rekao da ga podseća na njegovu ćerku

Denijels opisuje veče u kom je imala seks sa Donaldom Trampom do sitnih detalja. Pozvao ju je na večeru, i kada je stigla u hotelski apartman bila je iznenađena što ga vidi u crnoj svilenoj pižami, i što nema hrane. Piše da se razdrala na njega, “Jebeno se obuci“. Bila je uvređena zbog toga što je Tramp pretpostavio da je tu zbog seksa. Nakon što ga je naterala da da se presvuče, vratio se u odelu, i počeo je da se hvali bez da mu je postavila bilo kakvo pitanje. “Bilo je to jedno pretenciozno hvalisanje za drugim”, napisala je. “Poštedeću vas”.

Mislila je da je zaradila njegovo poštovanje nakon što joj je pokazao svoj magazin – ne seća se koji – i ona je odgovorila: “Da li si toliko nesiguran da moraš da se hvališ? Ili si samo jebeni seronja?“. Piše i da je tražila od njega da skine pantalone, te da ga je pljeskala po dupetu. “Bio je to moćan, a ne seksualan trenutak“, tvrdi. “Nije to bila prljava igra… To sam bila ja, popizdela, i on, šokiran“.

Nakon što ga je ispljeskala magazinom, navodno joj je rekao: “Sviđaš mi se. Podsećaš me na moju ćerku”.

Ali Denijels nije bila zgrožena zbog njegove izjave, “Znam da su svi to učinili seksualnim, i žao mi je Ivanke… Nije to bilo nešto perverzno, ‘podsećaš me na ćerku, i ona je dobra riba’”, objašnjava i dodaje da joj je rekao “Ti si pametna, ti si lepa. Baš kao ona. Žena koju treba ispoštovati”.

2. Tramp zna da njegova frizura izgleda glupo

Blagoslovena bila Stormi Denijels zbog toga što je uperila prstom u njegovu kosu i zbog toga što je pitala Trampa: “Šta se dešava s tim?“

Odgovorio joj je “Znam da je smešna. Ma daj. Pre svega, imam ogledalo. Drugo, svaki poznati stilista – uključujući i Pola Mičela lično – je želeo da me sredi”. Ali, rekao je, da ne menja užasan imidž “jer svi pričaju o tome”.

“To je moj zaštitni znak” rekao joj je. I, hej! Nije da nije u pravu.

3. Uprkos bogatstvu, Tramp koristi jeftine proizvode za kosu

Kada je Denijels ušla u kupatilo u njegovoj hotelskoj sobi primetila je da mu je neseser otvoren. Tvrdi da je imao zlatnu pincetu i grickalicu za nokte, još interesantnije – primetila je da ima Old Spajs i Pert Plus. “Ima nečeg istovremeno i ispravnog i pogrešnog u činjenici da milijarder koristi 2-u-1 šampon i balzam”, piše Denijels.

4. Nije želela seks sa Trampom

Denijels je verovala da je zaradila Trampovo poštovanje nakon incidenta sa pljeskanjem. Kaže da se su imali “dobar razgovor” o biznis aspektima porno industrije, i da joj je – iako nije verovala da će ispuniti to – obećao da će je ubaciti u “Šegrta”, te da se nadala da će do toga doći, zbog čega je nastavila da razgovara s njim godinama nakon prvog susreta.

Denijels piše da je nakon što vratila iz kupatila, u kom je videla njegove jeftine proizvode, Tramp bio u krevetu, da je nosio bokserice i potkošulju sa V izrezom, “(ležao je) na samoj ivici… jeftini pokušaj da izgleda moćno”.

“Bilo je to vantelesno iskustvo“, priseća se Denijels. “Nije bilo predigre, i bila je samo jedna poza. Misionarska… Samo sam ležala. Veliki broj žena je bio u toj situaciji. Nije bio agresivan, i znam da sam sigurno mogla ga izbegnem, da sam pokušala. Ali nisam. Dok je bio na meni razmišljala samo o prethodna tri sata i kako sam mogla da izbegnem ovo”.

5. O njegovom penisu i jajima:

Svet je već upoznat sa opisom predsednikovog penisa koji je dala Denijels, ali ponovićemo, za slučaj da ste propustili:

Žao mi je što moram da izvestim da nije jezivo mali. Manji je od proseka… I mora da obrije jaja. Neobično su dlakava, dlakavija od ostatka njegovog tela… Njegov penis je karakterističan… On zna da ima neobičan penis. Ima ogromnu glavu pečurke. Kao pečurka… Penis kao pečurka iz Super Mariija.

Fuj.

6. Tramp ne priča gadosti, ali je pričljiv tokom seksa

Tokom seksa, predsednik joj je navodno rekao: “Ovo je odlično. Ovo je odlično. O, lepa si”.

7. Rekao joj je da on i Melanija spavaju u odvojenim krevetima

Tramp je navodno rekao Denijels da njegovoj ženi, koja je u to vreme rodila najmlađeg sina predsednika SAD – Barona, ne bi smetalo to što se on druži sa porno zvezdom jer spavaju u odvojenim krevetima. Takođe joj je, ponosno, pokazao fotke bebe Barona.

8. Njegov nadimak za Denijels bio je “medena”

“Možda je to bio najmanje impresivan seks koji sam imala, ali očigledno je da on nije delio to mišljenje”, piše Denijels. Nakon što je svršio, “prevrnuo se na leđa i rekao ‘O, to je bilo odlično… Odličan smo par medena’”. Od tada to je bio njegov nadimak za Denijels.

9. O njegovoj opsesiji “Nedeljom ajkula”:

Kao što je prethodno objavljeno, predsednik je fasciniran “Nedeljom ajkula”. Danijels se 2007. sastala sa Trampom u Beverli Hils hotelu. Na televizoru je išao dokumetarac Najgori napadi ajkula ikada i on je navodno podelio svoj stav o ajkulama s njom:

“Odvratna stvorenja… Mrzim ajkule. Doniraću novac za gotovo sve (humanitarne akcije), ali novac za ajkule bih dao samo onome ko obeća da će ih sve ubiti“.

10. Denijels je čula telefonski razgovor Trampa i Hilari Klinton

Tokom njihovog susreta 2007. u Beverli Hils hotelu, Denijels tvrdi da je Hilari Klinton pozvala budućeg predsedničkog protivkandidata:

Bila je protiv nominacije Baraka Obame, i pričao je o stranačkoj trci, i stalno je pominjao “naš plan”. Takođe su pričali o porodičnom putu na koji su hteli zajdno da odu… Kada je spustio slušalicu bio je zanesen. “Volim je”, rekao je. “Ona je tako pametna”.

Kako se stvari menjaju!

11. Rekao joj je da ne želi da bude predsednik

Tramp je, takođe, navodno rekao Denijels: “Veliki broj ljudi kaže da treba da se jednog dana kandidujem za predsednika. Žele da ja uđem u trku jer imam novca to. Ko bi ti sebi poželeo? Ovako je mnogo zabavnije”.

Avaj.

12. Tramp ne voli seks u vreme ciklusa

Kada je Tramp počeo da se nabacuje Denijels tokom njihovog susreta 2007. u Beverli Hils hotelu, slagala je i rekla mu da ne može da ima seks sa njim jer ima menstruaciju. “Bile su to magične reči”, priseća se Denijels, i objašnjava da nakon što mu je to rekla on nije bio dalje “zainteresovan za seks te večeri”.

13. Denijels nije želela da proda svoju priču

Porno glumica je 2011. godine primila poziv u kom je obaveštena da je tračerski sajt The Dirty objavio pojedine detalje noći koju je provela sa Trampom. Brzo je kontaktirala advokata i tekst skinula sa neta, svom mužu još uvek nije rekla o toj noći. Ali nekoliko nedelja kasnije tabloid In Touch ju je kontaktirao, i rekli su joj da će objaviti tekst o njenoj noći sa Trampom, i da ona može da bude plaćena da ispriča sve, ili će oni objaviti potencijalno netačnu priču. Priča nije objavljena do 2017. godine, ali nedugo nakon što je Denijels pričala za In Touch, tvrdi da joj je prećeno i da joj je Trampov tip prišao dok je bila sa ćerkom i rekao joj: “Imaš lepu devojčicu. Bila bi šteta da se nešto desi njenoj mami”.

14. Denijels nije glasala 2016. na izborima

“Nisam glasala jer nisam mogla da odlučim da li ću glasati za Klinton ili Trampa”, piše Denijels. “Ako mislite da sam neki duboki operativac Hilari Klinton, žao mi što sam vas razočarala”.

Pratite Ivu Pejzer na Tviteru i Instagramu.



Prethodno objavljeno na VICE US.