Blejali smo sa jedinom ruskom gej bajkerskom ekipom

Jurij na svom motoru (Fotografije: Saša Raspopina)

„U Rusiji bajkeri i gejevi su dve potlačene grupacije“, kaže Jurij, osnivač Homotoa, jedinog gej bajkerskog kluba u Rusiji (barem da mi znamo za njega). Objašnjava nam, zapravo, da su bajkeri prirodni neprijatelji vozačima kola, policiji i surovom ruskom vremenu, ali ne govori ništa o homofobiji koja je divljački raširena u Rusiji.

Sankt Peterburg, gde je Homoto baziran, bio je prvi ruski grad koji je prihvatio čuveni zakon o zabrani „gej propagande“ 2012. godine; od tada je implementiran i na nacionalnom nivou. Mnogi pokušaji LGBT aktivizma ovde kao i u ostatku zemlje su redovno sankcionisani, javno sramoćeni i proganjani.

Homoto (Гомото na ruskom) je nov klub i ovo im je prva sezona zajedničke vožnje. Jurij je čovek u svojim tridesetim. Ima stan, posao, dečka (koji prezire motore), ljubavnika (koji je lud za motorima) i garažu gde se povremeno okupljaju članovi kluba i LGBT aktivisti.

Postoji nešto što je istorijski presedan u Homoto klubu u St. Peterburgu — manji klub koji se zove Dykes on Bikes (Lezbejke na motorima), koje su postojale do pre nekoliko godina. Nisu imale nikakve veze sa čikaškom bandom istog imena, a ambicije su im bile daleko komercijalnije. Svetoslava, jedna od bivših članova tog kluba, a trenutna članica Homota kaže da je najveći deo aktivnosti DoB-a bio mali biznis orgnizovanja bajkerskih skupova na kojem bi članovi tog kluba sakupljali zainteresovane lezbejke i lezbejske parove i onda bi ih vozali na motorima zarad iskustva ispunjenog adrenalinom uz, naravno, novčanu nadoknadu. A sada su ona i još neke bivše članice kluba deo Homotoa.

Većinski deo kluba sačinjavaju muškarci, a devojke obično vreme provode odvojeno od njih. Moramo da organizujemo dva odvojena skupa da bismo se našli, jer su devojke bile na vožnji do Belorusije dana kada je Jurij sa momcima bio na okupljanju u centru grada. Sa devojkama smo se našli dve nedelje kasnije kraj jezera u nekom odmorištu. „Klub je jedan sistem koji podržava sve članove“, objašnjavali su. „Nismo obavezni da se stalno nalazimo i da uvek budemo zajedno.

Kada sam pitala Jurija koliko članova ima u klubu, pomalo je oklevao, jer nije bio siguran, pošto nemaju zvaničan ritual inicijacije za nove članove. Njihov VK i facebook imaju oko hiljadu lajkova sve zajedno, a Jurij je napravio i sajt za sve one koji žele da prate aktivnosti kluba, ali ne žele da rizikuju da se slučajno autuju svojim prijateljima i porodici na društvenim mrežama. Mnogi njihovi članovi su, kako objašnjava, stariji od trideset godina. Imaju dobre poslove, neki čak i porodice i naučili su kako da se stope u ruskom društvu do neke mere. Često je to i razlog zašto mogu da priušte skupi motociklistički hobi.

„Nije na meni da pokušavam da razbijem te navike“, sleže ramenima Jurij.

„Gej motociklistički klub nije isto što i regularan klub ili slične organizacione strukture. Ne dobijaš člansku kartu kada si sa nama. Ako imaš bajk i ako se identifikuješ kao homoseksualac, onda možeš da budeš jedan od nas. Zapravo, onda već i jesi jedan od nas“, objašnjava nam dodajući da otprilike petnaestak članova se već redovno pojavljuje na skupovima i sastancima.

Ovogodišnji majski protesti u St. Peterburgu je bilo zvanično prvo pojavljivanje kluba kada su vozili zajedno sa LGBT delom marša, iako se nisu pojavili svi njihovi članovi. Jurij kaže da mnogi njegovi gej prijatelji nemaju nikakvo interesovanje za politiku i mnogi drugi se jednostavno plaše da učestvuju u nečemu što deluje na paradu, što i ne čudi ako uzmemo u obzir uobičajene reakcije ruskih vlasti na ovakve skupove.

Bez obzira na to, protest je prošao mirno koliko je to moguće u Rusiji sa izuzetkom poslanika Vitalija Milonova koji je dobacivao uvredljive fraze LGBT delu parade — što je zabeleženo kamerom i postalo je viral u Rusiji. — a između ostalog je vikao: „Perverznjaci, stoko, fašisti! Fašistička đubrad! Kurve i perverznjaci!“ Dok ga je nekoliko pripadnika policije držalo sa strane.

Postoji još nekoliko različitih moto klubova u St. Peterburgu, ali Homoto nisu u kontaktu sa njima. Jurij ponekad učestvuje u nekim većim prolećnim vožnjama kada je otvaranje bajkerske sezone — ali bez ikakvih obeležja. „Ima oko 6,000 motociklista ovde i niko neće primetiti moju malu duginu zastavu“, kaže. Kada sam pitala Svetoslavu u vezi sa javnim pokazivanjem LGBT simbola, rekla mi je da radije ne bi mahala zastavom, jer to pomaže u izbegavanju agresivnih ispada.“ Svi bajkeri ovde pokušavaju da budu alfe i ako vide ženu koja pokušava da učestvuje u istoj ulozi, ne reaguju baš najbolje“, rekla mi je.

Da li je Homoto gej odgovor na ultra nacionalističku, alfa mužjačku moto ekipu Noćni vukovi? Jurij kaže ne, ali ne zato što pokušava da izbegne poređenje, već zato što ne veruje da su ovi ozloglašeni bajkeri uopšte moto klub. „Noćni vukovi su politička organizacija. (Vođa kluba je dobar Putinov prijatelj, Aleksandar) Zaldostanov je političar, samo je obučen u kožu umesto u odelo.“

Homoto je više asociran sa Grindrom nego što je sa politikom. „Političari koriste seks da prodaju sebe, pa tako i mi“, smušeno odgovara Jurij.

Što se tiče ambicija kluba, Jurij je više nego skroman: pre svega, ovo je hobi, klub, mesto za upoznavanje i grupa podrške. Ali ako žele da steknu reputaciju, nije teško: „Ako bismo ikada želeli famu kluba znamo da sve što treba da uradimo je da skrenemo pažnju Milonova, a on onda neće moći da se zaustavi u promociji našeg kluba“, rekao mi je.

Ali zaključuje da „postupanje kao Pussy Riot“ zapravo i nije neka opcija, jer su za njega motori i momci ipak glavna odlika kluba. „Jedno od meni najdražih osećanja na svetu je kada stanem na semaforu i vidim one, kako ih ja zovem ‘oženjene’ — mladi muževi sa kolicima — kako me ljubomorno posmatraju očima punim želje dok ja samo projurim pored njih kada se uključi zeleno svetlo.“

Pogledajte ispod još fotografija Homotoa:

