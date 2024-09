Senzacionalna arhitektura jednog sela u Libanu

Kuća piramida, Miziara, Liban. Foto: Gaia Squarci

Pratite put kroz beskrajna polja na kojima se nalaze masline. Upitajte za pravac grupicu starijih muškaraca ispred kafea Abi Nasr, prođite kroz Ehden i eto vas u selu, koje na prvi pogled izgleda kao i svako drugo na severu Libana.

Na ulazu u Miziaru će vas sačekati znak dobrodošlice i pogled koji prikazuje stotine obrisa građevina. Nakon kilometra, panorama postaje još nadrealnija – postoji par primeraka ekstravagantne megalomanske arhitekture u Kaliforniji, ali nijedna od njih ne može da se poredi sa onima koje se nalaze u Miziari.

Videos by VICE

Kuća avion

Sagrađena 1975. godine, najpoznatija od svih je „Kuća avion“. Dva sprata, 30 prozora, kratak i okrugao nos, dva motora na svakom krilu – kopija Airbusa A380. Na repu aviona nalazila se zastava Evropske unija koja je prerađena u još jedan prozor gde se nalazi statua Device Marije.

Dalje uz put nalazi se nešto što bi trebalo da je grčki hram u izgradnji, pored kojeg se nalaze ogromne mermerne ploče koje će uskoro biti stavljene na svoje mesto. Pored njega nalazi se još jedna građevina koja izgleda kao da je napravljena od raznoraznih Lego kockica.

„Ljudi vole da rade nešto potpuno drugačije i imaju moć da to učine, pa jednostavno to i urade“, rekao je stanovnik Miziare Džozef Čaguri, koji je objasnio kako je skromno hrišćansko selo postalo turistički kuriozitet. Njegov brat je devedesetih napravio jedno od seoskih čuda, koje se zove „Kuća piramida“, jasno vam je zašto. Čagurijev projekat je bio relativno konvencionalan, ali luksuzan hotel. On je i jedan od glavnih ambasadora Miziare. „Mi smo zaljubljeni u ovo selo. Svi smo odavde i trudimo se da se što dalje čuje za nas, ali ne i da promenimo dušu i lice Miziare. To je napredak.“

Tepih inspirisan drevnim Egiptom u „Kući piramida“

Arhitektura je hobi samo za bogate i neke od ovih građevina ne bi nikada postojale bez nekih prebogatih stanovnika. Džozefov rođak, Gilber Čaguri, verovatno je jedan od najpoznatijih likova koji je povezan sa selom – zaradio je stotine milione dolara u Nigeriji tokom devedesetih, navodno kroz korupciju. Njegova senka nadvila se visoko iznad Miziare: 2010. godine je rečeno da su svi sposobni muškarci zaposleni za njega u Nigeriji, devet meseci godišnje.

Neki od stanovnika sela koji napuste zemlju, nikada se ne vrate, zbog čega je Džozef Čaguri počeo da nudi novac drugim i trećim generacijama emigranata da se vrate u selo, istraže kulturu i prijave se za državljanstvo Libana. U međuvremenu, pokušava da razvije atrakcije za turiste zbog kojih će stranci sve češće dolaziti u Miziaru. Rekao nam je da su obezbedili i novac od države da se prošire, što znači da će se uskoro pojaviti nove bizarne građevine u selu.

Nigeria Avenija

Privatni bazen u gradnji

Grčki hram u izgradnji

„Kuća avion“ iz daljine

Privatni teren za košarku u dvorištu „Kuće piramide“

Trpezarija u „Kući piramida“

Fontana sa likom Device Marije

Rep „Kuće avion“ služi kao postolje statui Device Marije