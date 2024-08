Adam Sendler se vratio svojim pizdarijama

Nakon što je glumio u nizu užasnih Netfliks filmova, Adamu Sendleru je konačno krenulo nabolje: doživeo je ovacije u Kanu za svoje pojavljivanje u Mejerovicovim pričama, u neku ruku je oživeo svoju stend ap karijeru, pa čak i počeo da diže neku prašinu oko Oskara. Ali avaj, sa žaljenjem vas obaveštavamo da se – kao što je svako zdravog razuma i mogao da predvidi – Sendler vratio svojim pizdarijama.

Nakon nastupa u njujorškom Komik strip lajvu u sredu, Sendler je sišao u metro – potpuno inkognito – gde je uspeo da preotme mikrofon nekom uličnom sviraču, izveštava TMZ. Sendler je ovu platformu iskoristio da peva o nošenju šorca, „strašnim sranjima“ i o tome kako je zatekao roditelje usred seksa, dok je u njegovoj blizini čovek koga verovatno nikada ranije nije video prebirao po dirkama električnog klavira.

To je bio pravi povratak njegovim korenima – njegov glas pomalo podseća na Berija Medisona, dok peva o tome kako će „ponovo doći vreme za šorts“, šta god to značilo. Onda je iznenada počeo da urla, iznova dokazujući koliko je dobar u tome. Očigledno zadovoljan vremenom provedenim u žiži, završio je svoju izvedbu finom, malom vinjetom o karanju svojih roditelja. Refren glasi: „Tata me kara u oko“.

To baš i nije bila „ Čanuka pesma“ – niti njen drugi, treći ili četvrti deo – ali hej, možda je ušao u novu fazu avangardnog džeza, ili radi na rok operi, pa hvata beleške.

Sendler je privukao pristojno veliku gomilu time što je na sebi imao više janki i naočari sa sunce u podzemnom tunelu, ali neki prolaznici su prozujali mimo njega, možda ne shvatajući da je taj čudan čovek sa kapuljačom na glavi koji peva o kitama zapravo slavna ličnost. Za njih, to je bio samo još jedan običan dan u njujorškom metrou.

