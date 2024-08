“Afrika” benda Toto je postala svetski hit pre 35 godina – i nek živi večno!

Prvobitno objavljeno na Noisey.



Besmrtnost je krajnji cilj umetnosti i ljudi. Ideja da se stvori nešto što će nadživeti naše fizičko i mentalno postojanje. Bubnjar benda Toto je umro 1992. i iako je nekoliko njegovih dela ušlo u dom slavnih (Lowdown od Boz Scaggs), njegov uvod za “Afriku” je nešto što i danas, čim se čuje, izaziva osećanja. Ova pesma je bila jedini “hit broj 1” koji je Toto ikad napravio, i to je postala 5. Februara 1983. U ovih 35 godina, nacije i pokreti su nastajali i nestajala, ali “Afrika” i dalje živi. Zašto?

Pa, “Afrika” ima jedan od najboljih refrena ikada. Ono što je ludo je da je taj refren jedan od retkih popularnih hitova koji nema glavnu melodiju. Bobi Kimbal uđe u refren sa visokom notom, ali ostatak refrena je “ravan”. Ostatak benda ga dopunjuje, tako da u stvari sve vreme slušate isti akord. Ova pesma je zbog toga karaoke klasik. Svako može da je peva. Nešto slično danas rade “Mumford & Sons” ali njihovo ime neće ukaljati ovaj tekst. Takođe, “Afrika” ima tri različita potpisa: Ce-mol za uvod, Be-dur za strofe i A-dur za refren. Ovo je verovatno zbog toga što je bend hteo da se pokaže kako zna šta radi, ali ne možete da kažete da rezultat ne ježi kožu svaki put.

Ne može se reći kada je tačno “Afrika” postala mema koja je danas. Pesma je vaskrsla 2007, zahvaljujući obradi kanadskog pevača Karla Vulfa. Mada, trebalo je dve godine da bi obrada postala hit u Kanadi, tako da je pitanje šta je odgovorno za ovaj Toto “talas”.





Značajnije, “Afrika” je intro na Chuck Person’s Eccojams Vol. 1, zastrašujuće uticajnoj komplilaciji Danijela Lopatina iz Oneohtrix Point, koja je, kada je izašla 2010. godine lansirala ovaj talas distopijskih obrada čuvenih pesama mekanog roka. Glas Dejvida Pajča koji iznova ponavlja “hurry boy, she’s waiting there for you” je jedan od temelja popularne muzike u ovoj dekadi. Mi svi volimo meme ali u ovoj formi, “Afrika” je nostalgična kritika pakla konzumerizma budućnosti. Ali da, meme je ključna stvar. Gitarista benda, Stiv Lukater, kaže u oralnoj istoriji “Afrike” koji je napravio Bilbord da “milenijalsi su preuzeli “Afriku”, kao da je “Don’t Stop Believin’“. Moj najstariji sin, koji ima 30, ide po klubovima, pa me pozove i kaže mi “Ćale, nećeš verovati. Svi polude kada krene tvoja pesma.”





A možda i nema konkretnog razloga za popularnost i dugovečnost “Afrike”. Možda je to pesma na koju možeš ironično da se ložiš jer je relikvija osamdesetih, ali i stvarno ogromna pop pesma. Popularnost je misterija i za Luklatera, koji u istom tekstu u Billboardu kaže “da ste mi rekli da imam kitu od 20 inča, u to bih verovao više nego da će se “Afrika” i dalje slušati. Mislim, od svih pesama, baš ta?”

Od 1983. nije više bila na prvom mestu hitova, ali i dalje se strimuje stotinama miliona puta, i na prvom mestu je u našim srcima i dušama. Kao bubašvabe, ali ne baš tako odvratna, “Afrika” će preživeti šta god da se desi sa svetom. Stotine (i više) muškaraca ne može da uradi bilo šta što bi je prevazišlo.

