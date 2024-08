Ako koristite Majkrosoft Vord, isključite ovu opciju u njemu

Prvobitno objavljeno na Motherboard.

Ovaj tekst je deo nedeljnog serijala koji bi trebalo da pomogne čitaocima da povećaju internet bezbednost.

Dan sedam: Isključite makros u programu Word



Ako koristite Majkrosoft Vord za posao i ne koristite makros, isključite ih. Kliknite na „File“ tab. Kliknite opcije. Uđite u “Trust Center”, a onda izaberite “Trust Center Settings.” Unutra, kliknite na Macro Settings. Izaberite “Disable all macros without notification.” Kliknite ok.

Zašto bi trebalo da uradim ovo?

Naš vodič kaže:: “Hakeri mogu da koriste Majkrosoft Vord makrose unutar programa da bi raširili malver po vašem računaru. To je stari trik, ali ponovo popularan među hakerima koji hoće da kidnapuju vaš računar zarad otkupa.“