Albanska visoka državna službenica uhapšena sa 58 kila vutre

Hapšenje visoke službenice albanske vlade sa skoro 60 kilograma kanabisa pokazuje da je ova zemlja još uvek daleko od toga da se oslobodi državne korupcije i sprege države sa kriminalom.

Hapšenje Erise Fero (28) 29. decembra u zabačenom, planinskom delu Albanije u blizini granice sa Severnom Makedonijom, pošto je navodno prevozila 58 kg kanabisa, odmah se pretvorilo u politički skandal – s obzirom na njenu poziciju IT direktora u Nacionalnoj agenciji za informisanje (AKSH).

Albanska policija je saopštila da je Fero koristila svoju službenu državnu legitimaciju kao službenik bezbednosti da bi izbegla policijske kontrolne punktove i pretrese. Tokom hapšenja, njen partner, Leke Baša (30) i još jedan 17-godišnji osumnjičeni, takođe su privedeni zbog krijumčarenja droge. Dvoje osumnjičenih sa severnomakedonske strane granice, za koje se veruje da su primali drogu, uspeli su da pobegnu su nakon duge potrage, saopštila je policija.

Prema izveštajima lokalnih medija, policija sumnjiči uhapšene u incidentu, uključujući Feru, da su povezani sa organizovanim kriminalnim grupama.

„Albanija i druge zemlje, uključujući Bugarsku i Rumuniju, ostvarile su značajan napredak u borbi protiv lokalnog organizovanog kriminala i korupcije u saradnji sa EU i NATO-om“, rekao je visoki zvaničnik EU za bezbednost, koji je tražio da ostane neimenovan u razgovoru o unutrašnjoj evropskoj politici. „Ali ovaj incident pokazuje poteškoće u borbi protiv korupcije u društvu koje i dalje funkcioniše po principu pokrovitelja, kao što je Albanija.

Ovaj zvaničnik je rekao da, uzimajući u obzir njen pristup internim IT i informacionim sistemima, navodne veze sa kriminalom gospođice Fero mogu dovesti do visokog rizika da obaveštajni podaci dođu u ruke kriminalnih bandi ili neprijateljskih obaveštajnih službi.

„Logično je očekivati da vladin zvaničnik koji je uhvaćen u trgovini velikim količinama droge u Albaniji mogao imati veze sa organizovanim kriminalnim grupama“, rekao je EU zvaničnik. „A ove grupe su svakako umešane u ruski organizovani kriminal, tako da bi ovo predstavljalo veliki bezbednosni problem. EU će pomno pratiti Albaniju da vidi kako će ona to rešiti”.

Lokalni mediji i zvaničnik EU sugerisali su da je Albanija već odlučila da razreši Fero sa mesta direktora za IT u Nacionalnoj agenciji za informisanje (AKSH). Vlada tek treba direktno da komentariše njen trenutni status zaposlenja.

Albanska politička opozicija povezala je njene navodne kriminalne aktivnosti sa njenom prethodnom pozicijom kao članice vladajuće Socijalističke partije. Oni tvrde da je njeno imenovanje u AKSH bila nagrada za njenu političku podršku.

Tokom nacionalnih izbora 2021. Fero je bila izborni komesar, ali ju je Centralna izborna komisija prijavila zbog izborne prevare prilikom brojanja glasačkih listića. Međutim, ništa protiv nje nije preduzeto. Nakon što je Socijalistička partija pobedila na izborima, dobila je ulogu u obaveštajnoj agenciji.

„Sadašnji sistem vlasti je truo jer ljudi koriste stranku kao katapult da bi dobili posao u državi, iako nisu profesionalci“, rekla je Rudina Hajdari, predsednik albanskog Odbora za evropske integracije i bivši poslanik. „Onda koriste državu da se obogate, koristeći svoj položaj kao kamuflažu za vršenje veoma ilegalnih aktivnosti“, objašnjava Hajdari.

„Žalosno je što mladi ljudi u Albaniji teže da postanu deo ove korupcionaške i kriminalne šeme jer na kraju škode svojoj budućnosti i budućnosti svih mladih ljudi u Albaniji“, rekla je Hajdari, saradnica Atlantskog saveta koja je ćerka Azema Hajdarija, vođe studentskog pokreta 1990–1991. koji je doveo do sloma komunizma u Albaniji i koji je ubijen 1998.

Albanija je dugo bila centar organizovanog kriminala i trgovine drogom, dominirajući regionalnom proizvodnjom kanabisa na Balkanu i igrajući glavnu ulogu u evropskoj trgovini kokainom.

Umešanost vladinih i lokalnih zvaničnika u trgovinu drogom dovelo je dotle da Albaniju, koja se kandiduje za pridruživanje EU, nazivaju „narko-državom“. Izveštaj američkog Stejt departmenta iz 2018. opisuje Albaniju kao dom „neverovatne korupcije, slabih pravnih i vladinih institucija i slabe granične kontrole“, a trgovina drogom, utaja poreza, krijumčarenje i trgovina ljudima su najprofitabilniji zločini u zemlji.

Fero je bila iznenađujuće aktivan korisnik TikTok-a s obzirom na njenu osetljivu ulogu u srcu državnog informacionog sistema Albanije. Njena TikTok stranica je nefiltrirana mešavina njenog svakodnevnog života, uključujući žurke u klubovima, život na plaži, njenu mladu porodicu i prozivke bivšeg dečka. U jednom postu ona se smeje video snimku incidenta na kojem se vidi kako muškarac udara lidera albanske Demokratske partije Salija Berišu na ulici u decembru.

Za sada nije bilo zvaničnog saopštenja o njenom hapšenju i optužbama protiv nje.

Fero has been a surprisingly active TikTok user considering her sensitive role at the heart of Albania’s state information system. Her TikTok page is an unfiltered mix of her daily life, including partying in clubs, beach life, her young family and jibes aimed at an ex-boyfriend. In one post she laughs at a video of an incident showing a man punching Albania’s Democrat Party leader Sali Berisha in the street in December.

There has been no official statement so far from Fero in response to her arrest and the allegations against her.