Neverovatne fotografije prikazuju London koji retko možete da vidite

Ukoliko ne pratite Alex Sturrock na Instagramu, verovatno biste morali. Tokom svoje karijere kao fotografa uhvatio je neverovatne portrete i reportaže, plus radi za VICE UK malo duže od decenije, kada smo se i pojavili.

Na Instagramu, Aleks postuje najbolje ulične fotografije koje smo videli poslednjih godina. Nekoliko njih nam je poslao za ovu galeriju, objasnivši nam usput o čemu se radi u ovom projektu.

Videos by VICE

„U principu sam se osvrnuo na moj rad i shvatio da mi se svidela samo jedna fotografija koju sam napravio. To je bila fotka dva ortaka, crnca i belca. Bili su u ranim tinejdžerskim godina i jedan je već prošao kroz pubertet i bio je viši od ovog drugog za dvadesetak centimetara. Bilo je nešto zanimljivo u njihovoj konekciji, kao i činjenica da su toliko fizički različiti. To je bila najobičnija ulična fotografija koju sam ufotkao za sebe. Tako da sam rešio da želim time da se bavim neko vreme.

„Puno vremena sam proveo u Finsburi parku i Seven Sisters Road. To su mesta prepune kontradikcija – tu je ogromna crkva i dve džamije, kao i nekoliko sinagoga dole uz put u Stamford Hilu. Ljudi nose tradicionalne, religiozne autfite, a to se izmiksa sa modernom odećom i napadnim bojama. To je istok i zapad, staro i novo u isto vreme. Volim kada odem negde i pronađem kontradikcije koje sam želeo dok razmišljam o idejama. Postoji nešto uzbudljivo pronaći nešto poznato u vanzemaljcu.“

Pratite Aleksa na Instagramu ovde.

Pratite VICE na Facebooku, Twitteru i Instagramu