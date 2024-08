Apple vam sada nudi milion dolara za hakovanje Iphone-a

Apple je ponudio hakerima milion dolara da provale Ajfon uređaj i potom prenesu kompaniji kako su to učinili.

Nagrada, koju je iPhone objavio na godišnjoj konvenciji hakera Black Hat u Las Vegasu najveća je do sada – u stvari, pet puta je veća od prethodne najveće isplate. U prošlosti je Apple svoj program za prikupljanje grešaka ograničio na listu prijateljskih hakera, ali sada je svima otvorila mogućnost da osvoje nagradu.



Da bi se osvojila glavna nagrada hakeri će morati da pokažu da mogu da dobiju daljinski pristup samom srcu Appleovog iOS softvera, ali da im krajnji korisnik ni na koji način ne pomaže, tačnije da korisnik ne koristi uređaj u tom trenutku.

Ovakvi programi u kojima sarađuju velike tech kompanije i hakeri u pronalaženju ranjivosti softvera su poslednjih nekoliko godina sve popularniji kao način sprečavanja kriminalaca da prvi pronađu i iskoriste te mane

Privatne kompanije poput izraelske sajber sekjuriti firme NSO Group, kao i neke državne agencije plaćale su i po dva miliona dolara za alate kojim pristupaju Iphone-ima.

Saudijski disident u izbeglištvu, Jutjub komičar i satiričar Ganem Almasarir je bio meta jedne od špijunskih alatki putem Iphone-a, koji je kreirala pomenuta NSO grupa iz Izraela.