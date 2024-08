Arapkinje nam pričaju zašto ne žele da postanu majke

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE Arabia

U većem delu arapskog sveta i dalje je tabu da žena otvoreno prizna da ne želi da ima decu. Ali u poslednje vreme, sve više mladih žena aktivno se suprotstavlja uvreženom mišljenju po kome je osnovna životna svrha žene to da postane majka.

Razgovarala sam sa deset Arapkinja i tražila od njih da mi opišu zašto su odlučile da ne rađaju decu. Reakcije su se kretale od strahova da ne bi bile u stanju da ih održe bezbednima u politički često nestabilnom regionu, do toga što jednostavno ne žele da se povinuju onome što društvo i njihove porodice zahtevaju od njih.

„Skoro da je sebično dovesti dete u ovakvu stvarnost.“

„Ne želim da postanem majka zato što Jemen – kao i sve arapske zemlje, generalno – ne može da garantuje osnovna ljudska prava za svu decu, kao što su kvalitetno obrazovanje i pristojan dom. Skoro da je sebično dovesti dete u ovakvu stvarnost. A kako populacija nastavlja da raste neverovatnom brzinom, naši osnovni resursi samo opadaju. I ako stvari nastave da se razvijaju ovim tempom, dočekaćemo dan kada na svetu jednostavno neće biti dovoljno hrane za sve.“

– Marva, 26 arhitektica

„Mislim da ne bih mogla da pogledam svog sina ili ćerku u oči onog dana kada bi odlučili da me pitaju zašto sam ih donela na ovaj svet.“

Zašto bih odgajala dete u Egiptu, pored sve nepravde i nepristojnosti – nezdrave hrane, nečiste pijaće vode, i zagađenog vazduha? A bez obzira na to koliko bi ta deca mogla da budu obrazovana i vešta, nikada ne bi ostvarila svoje snove, zato što ne bi bila deca nekog bogatog i moćnog.

Još jedan problem je u tome što bi, čak i kada bi moja deca odrasla u pristojne ljude, lako mogla da završe u zatvoru pod lažnim optužbama nekog besnog, nehumanog tiranina. Kada bi se to dogodilo, ne verujem da bih mogla da pogledam svog sina ili ćerku u oči onog dana kada bi odlučili da me pitaju zašto sam ih donela na ovaj svet, zato što svakako nisu tražila ovakav život.“

– Isra, 27, poslovna žena

„Ne želim da imam decu, zato što ne bih imala odgovore na 70 posto fundamentalnih životnih pitanja koja bi mi postavila.“

„Svakako, ideja da se imaju deca je privlačna – mala osoba stvorena od tvojih gena i gena osobe koju najviše voliš. Ali ja ne želim da imam decu, zato što ne bih imala odgovore na 70 posto fundamentalnih životnih pitanja koja bi mi postavila. Šta da im kažem kada požele da razumeju pitanja vere i filozofije, na primer? Kada budu imala poverenja u mene da ću im dati ispravne odgovore, da li treba da priznam da nemam pojma, ili sa njima treba da podelim ono što mislim da znam, a što bi moglo da bude potpuno pogrešno?

Volela bih da iskusim kako je imati porodicu – da ostavim trag na ovom svetu, pored partnera koji je kulturan, lep i učen. Ali jednostavno ne mislim da bih mogla da preuzmem punu odgovornost za nečiji život. A siguran sam da svejedno ne bi bila potpuno zadovoljna u okruženju koje bih im ja obezbedila.

Naravno da mi se srce istopi kada vidim svoje sestiričine i sestriće, ali znam da podizanje deteta nije toliko jednostavno, a ne želim sebično to da isprobam, samo da bih testirala svoje veštine majke, ili običnog ljudskog bića.“

– Nada, spisateljica

„Ne bih mogla da priuštim da pošaljem svoju decu u pristojnu školu.“

„Želim da nastavim da radim, a žongliranje posla i majčinstva bi bilo neverovatno teško. Takođe, znam da ne bih mogla da priuštim da pošaljem svoju decu u pristojnu školu. A čak i kada bih mogla, to bi značilo da moram da radim po ceo dan i noć da bih to mogla da platim, što mi ne bi ostavilo vremena da se zapravo staram o njima kao što bi roditelj trebalo da čini.“

– Mai, 27, novinarka

„Svet je isuviše štetno i destruktivno mesto.“

„Žene su pod užasnim pritiskom, zato što je uvreženo mišljenje da je majčinstvo urođeni instikt svake od nas. Ali ne postoje naučni dokazi koji bi potkrepili tu tvrdnju. Mislim da mnogo žena odluče da postanu roditelji zato što osećaju pritisak od strane porodice i društva. Lično, ja mislim da je sebično i nehumano imati decu – svet je isuviše štetno i destruktivno mesto za podizanje deteta.“

– Nur, 19, studentkinja

„Nisam spremna da se staram o nekom drugom.“

„Ne želim da imam decu zato što nisam spremna da se staram o nekom drugom, i deca me generalno ne zanimaju. Na primer, ne želim da budem u situaciji da moram da biram da li ću sebi kupiti haljinu, ili detetu pelene.“

– Džihad, 32, producentkinja

„Čak i da čitav svet zavisi samo od moje reprodukcije, i dalje ne bih rodila dete.“

„Jednostavno ne osećam poriv da budem majka. Svi kažu da ću zažaliti zbog toga, i da je majčinstvo prirodan instinkt žene. Gura se ta romantična predstava da je žena stub svog čovečanstva, i da je naša odgovornost da podižemo decu da bi svet bio bolje mesto. A ima i onih koji na to gledaju iz čisto biološke prespektive – insistiraju da imam decu zato što je to moja bazična ljudska funkcija. Ali ja ne delim te poglede. Čak i da čitav svet zavisi samo od moje reprodukcije, i dalje ne bih rodila dete, zato što mi jednostavno nije do toga.“

– Lama, 33, računovođa

„Svet je okrutno mesto koje je puno užasa i bola.“

„Ne želim da imam decu, zato što je svet okrutno mesto, puno užasa i bola – ratovi, glad, siromaštvo, bolesti, kriminal. Sve to me tera da se zapitam da li je ovo stvarno okruženje u kome bih želela da podižem dete. Naterati ljudsko biće da egzistira na ovom svetu je skoro okrutno. Ako stvarno voliš decu, onda ih ne dovodi u ovo. A ako tvoj prirodni instinkt isuviše prevlada, onda bi trebalo da razmisliš o usvajanju.“



– Nesrin, 23, profesorka engleskog jezika

„Plašim se da bi im se nešto dogodilo i da bih ih izgubila.“

„Plašim se da imam decu, zato što sam u strahu da bi im se nešto dogodilo i da bih ih izgubila. Živela sam u Siriji veći deo rata, i iako nisam izgubila nikog bliskog, ne mogu ni da zamislim bol koji oseti porodica koja je izgubila dete. Ja lično ne bih mogla da podnesem takav gubitak. I da bih olakšala sebi, odlučila sam da uopšte ni ne rađam decu.“ – Dana, 26, učiteljica

„Ne verujem da su moji geni toliko izuzetni da mi je dužnost da ih prosledim dalje.“

„Mislim da bi trebalo da se usredsredimo na decu koja već egzistiraju u nehumanim uslovima u kojima mnoga od njih žive. Ne verujem da su moji geni toliko izuzetni da mi je dužnost da ih prosledim novim generacijama, a ne posedujem nikakve posebne veštine od kojih zavisi opstanak čovečanstva. I konačno, jednostavno nisam dovoljno nesmotrena da bih se samo nadala najboljem i ignorisala činjenicu da meni, kao i većini ljudi, nedostaju neophodne veštine da podižem zdravo dete.“

– Jana, 30 zubarka