Arapkinje pričaju o tome kako su izbegle ugovoreni brak

Prvobitno objavljeno na Vice Arabija

U nekim arapskim porodicama, smatra se da je i pravo i dužnost roditelja da odredi za koga će mu se ćerka udati. Ako ta ćerka ne misli da će joj odgovarati život sa čovekom koji joj je porodica odredila, često joj je veoma teško da izbegne ovaj tradicionalno ugovoreni brak.

Razgovarali smo sa četiri Arapkinje koje su uz mnogo muke uspele da spreče da ih porodica uda za muškarca kog nisu želele, o lažnim bračnim sertifikatima i naprasnoj navici pušenja.

Mari, 25, iz Sirije

„Kad su mi se roditelji razveli, otišla sam da živim sa tetkom, njenim mužem, i njihova tri sina. Kad sam napunila 19 godina, tetka je odlučila da je vreme da se udam. Izabrala je svog drugog sina koji je bio godinu stariji od mene, upisali smo isti fakultet. Nisam htela da se udam za brata od tetke, ali ona je insistirala. Ni Amđad nije hteo da me oženi, imao je devojku, ali nije smeo da kaže mami.

„Pokušala sam da ubedim roditelje da intervenišu ali nisu hteli da čuju. Zaključila sam da mi preostaje samo jedno – da kažem tetki da Amđad ima devojku i da su se njih dvoje tajno venčali. Devojka mi je pomogla, bila je zaljubljena u mog brata, ni njoj nije odgovaralo da se nas dvoje venčamo. Zajedno smo falsifikovale bračni list – nije bio previše ubedljiv, ali tetku je prevario. Onda je zahtevala da upozna tu devojku, a ona je uspela da je impresionira ponašajući se kao prava smerna žena. Amđad nije imao pojma šta smo smislile dok ga majka nije suočila sa situacijom. Srećom, uspeo je da se u hodu prilagodi. Ja sam se uskoro iselila iz njihove kuće i otišla da živim sa majkom, a Amđad i njegova devojka su se posle stvarno venčali, delom zahvaljujući meni.“

Miral, 26, iz Palestine

„Čim sam čula da su mi roditelji našli muža, odlučila sam da ga nateram da me zamrzi i odustane. Rekao je da ne voli miris duvana, pa sam počela da pušim i cigarete i šišu. Rekao je da voli dugu kosu, pa sam se ošišala na kratko. Stalno je pričao o klasičnoj muzici, a ja mu uporno puštala pop pesme. Kad sam čula da planira veliku porodicu, rekla sam mu da prezirem decu. Kad god bismo zajedno izlazili, oblačila sam se nedolično i oskudno.

„I pored svega, on nije hteo da raskine veridbu – tvrdio je da me voli takvu kakva sam. Sumnjala sam u to, zvučalo mi je kao zamka – možda se samo pravi, u stvari planira da me posle venčanja lično dovede u red Morala sam da sve okončam jednom zauvek. Aktivirala sam svoj stari Fejsbuk nalog pod lažnim imenom, ukrasila ga slikama svoje prijateljice, rumunske manekenke, i počela da sa tog naloga flertujem sa svojim verenikom. On se odmah primio i ubrzo počeo da se „Emi“ žali na mene, pričao joj je kako samo čeka da naiđe devojka iz njegovih snova.

„Sakupila sam dosta takvih komentara i suočila ga sa situacijom – kao, našla sam ih na njegovom telefonu. Pošto smo raskinuli, još jedno vreme sam održavala kontakt sa njim u ulozi Eme, ali sam ga najzad otkačila kad je počeo da traži video čet.“

Asma, 35, iz Jordana

„Odrasla sam u velikoj tradicionalnoj porodici, bilo nas je dve devojčice i četiri dečaka. Sa majkom sam oduvek imala nezgodan odnos – bila je stroga, kratkog fitilja, i šta god da bih ja uradila njoj nije odgovaralo.

„Najzad sam otišla od kuće na studije i jedva dočekala slobodu – zabavljala sam se, pristupala političkim organizacijama, našla mlađeg dečka. Kad su roditelji to saznali, odlučili su da me udaju. Mama i sestra su me izvele na večeru i upoznale me sa jednom ženom koja je htela da oženi sina, bogataša iz Amerike. Ja sam odbila, a moja majka se strašno naljutila – optužila me je da sigurno nisam više devica, zašto bih inače odbila tako dobru priliku. Otac joj je nažalost poverovao, pa su mi zabranili da se vratim na univerzitet.

„Na kraju me je brat izvukao, rekao je roditeljima da je nedavno sreo mog nesuđenog muža, da se ispostavilo da je u pitanju pijanac i siledžija. Uspešno je slagao mamu, pa je ona odustala od plana da me uda, ali ipak nije htela da mi dozvoli da nastavim studije. Kad je moj dečko diplomirao, zaprosio me je. Roditelji su ga nekoliko puta odbili i na kraju ipak pristali.

Dalija, 32, iz Egipta

„Mog oca nije brinuo moj ljubavni život, ali moja majka je oduvek pokušavala da mi nađe nekog. Stalno sam morala da izmišljam razloge – ovaj je ćelav, onaj je star, ovaj nosi zelene čarape… kad bih joj rekla pravi razlog, da hoću da uživam u mladosti i nastavim da se školujem, ona bi krenula da mi priča o očuvanju tradicije.

„Mislila sam da će se smiriti pošto budem upisala fakultet, da će prihvatiti da sam odrasla žena koja misli svojom glavom. Ipak, jednog dana me je neočekivano javila da mi je našla muža, da te večeri dovodi njegovu porodicu da me upoznaju. Bila sam besna što me je tako ponizila, svađale smo se sat vremena, ali mama nije popuštala.

Na kraj sam pristala da upoznam budućeg muža i njegove, odlučna da se majci osvetim. Kad je stigao mladoženja, otišla sam u svoju sobu i uradila ono što bi svaka junakinja loše romantične komedije. Otvorila sam garderobu i izabrala najgoru moguću odevnu kombinaciju – šarena bluza, stare farmerke, papuče za kupatilo. Našminkala sam se kao da mi je bilo pet godina. Izgledala sam presmešno.

„Izašla sam tako u dnevnu sobu sa posluženjem za budućeg svekra i svekrvu – najgore skuvanu kafu u istoriji sveta. Tata je pocrveneo od pokušaja da suzbije smeh, mama je kršila ruke i lažno se smešila. Sestra je rekla da mora nešto da izađe, ali smo je sa druge strane vrata čuli kako vrišti od smeha.

„Par minuta smo ćutke sedeli, a onda sam ja ustala i rekla da ih ostavljam da porazgovaraju sa tazbinom o temama za odrasle. Posle posete, otac me je zagrlio i nasmejao se kad sam ga zamolila da me zaštiti od majke. Ona je bila luda od besa, ali tata joj je rekao da me ostavi na miru i pusti da studiram. I to je bilo to.“