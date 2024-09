Asia Arđento poriče seksualni napad na tinejdžera i kaže da se Entoni Bordejn nagodio

Prvobitno objavljeno na VICE News.



Asia Arđento, italijanska glumica i jedno od lica #MeToo pokreta koja je optužena da je seksualno napala glumca tinejdžera Džimija Beneta, u utorak je izdala saopštenje u kome poriče da je ikada imala seksualne odnose sa osobom koja je optužuje za napad kao i da je njen tadašnji dečko, pokojni kuvar, pisac i novinar, Entoni Bordejn odličio da plati Benetu da bi sprečio da ceo slučaj izađe u javnost.

„Duboko sam šokirana i povređena ovim vestima koje su apsolutno netačne. Nikada nisam imala seksualne odnose sa Benetom,“ piše u njenom saopštenju.

Postojanje nagodbe od 380 hiljada dolara je otkrio Njujork Tajms u ponedeljak, u tekstu u kome se detaljno navode optužbe protiv Arđento, na osnovu dokumenata koje su anonimno poslati Tajmsu preko elektronske pošte.



U utorak, Arđento je rekla da je Bordejn odlučio da se nagodi sa Benetom.

„Entoni je bio uplašen od mogućeg negativnog publiciteta koji bi takva osoba, za koju je Bordejn smatrao da je opasna, mogla da stvori. Odlučili smo se da prema Benetu odnosimo sa saosećanjem i da ispunimo njegov zahtev,“ piše u saopštenju koje je Arđento poslala novinaru Jašaru Aliju. „Entoni je lično odlučio da pomogne Benetu finansijski, pod uslovom da više neće ometati naš život.“

Prema Tajmsu, potencijalna žrtva, maloletni glumac u trenutku događaja, odlučila je da tuži Arđento ubrzo nakon što je ona izašla u javnost sa optužbama za seksualno zlostavljanje protiv holivudskog mogula Harvija Vajnstina u oktobru.

Arđento i Benet su se upoznali deceniju pre navodnog napada, kada je on, kao dete, igrao njenog sina u filmu “The Heart Is Deceitful Above All Things.”

Prema dokumentima do kojih je došao Tajms, Benet je optužio Arđento da ga je seksualno napala u hotelskoj sobi u Kaliforniji, 2013 godine, kada je on imao 17 a ona 37 godina (ilegalno je imati seksualne odnose sa osobom mlađom od 18 godina u Kaliforniji). Prema Benetu, Arđento mu je dala alkohol, ljubila ga, pružila mu oralni seks, inicirala penetraciju i onda zahtevala „da napravi nekoliko fotografija“ sa njom. Serija provokativnih objava na društvenim mrežama koje je Arđento poslala tog dana potvrđuje da su se oni tog dana sreli u hotelu u Marini del Rej.

U svom saopštenju, Arđento je rekla da je jedan od razloga zašto je Bordejn odlučio da isplati Beneta bilo i to što je Benet u tom trenutku imao finansijske probleme.

„Benet – koji je bio u finansijskim problemima i koji je već tužio svoju porodicu zbog toga što su oni navodno ukrali milione od njega – iznenada je tražio veliku količinu novca od mene,“ rekla je Arđento. „Benet je znao da je moj tadašnji dečko, Entoni Bordejn, čovek za koga važi da ima veliko bogatstvo i koji ima javnu reputaciju koju želi da zaštiti.“



Arđento je platila prvih 200 hiljada dolara u aprilu, a prema Tajmsu, nastavila je da ima interakcije sa Benetom na društvenim mrežama i nakon uplate.



Bordejn je oduzeo sebi život u junu.