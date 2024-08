Avionska kompanija vezala ženu sa multiplom sklerozom za kolica, tvrdi njen sin

U poslednje vreme, čini se da američke avionske kompanije baš imaju problem da svojim putnicima obezbede osnovne potrebe tokom letova.

Nejtan Saliagas tvrdi da se našao u veoma frustrirajućoj situaciji nakon što je želeo da, dok njegova mama koja ima multiplu sklerozu, bezbedno leti od Atlante do Amsterdama avionskom kompanijom Delta. Kako on kaže, zamolio je da se njoj na letu obezbede posebna kolica koja bi joj pomogla da sedi uspravno. Umesto toga, kako on priča, zaposleni iz Delte je ženu prljavim ćebetom vezao za stolicu kada je sletela u Amsterdam, i osim fizičkih, naneo joj i psihičke povrede ostavivši je u suzama, bolu i sa traumama na aerodromu, saopštila je WSB-TV iz Atlante.

Kada je žena počela da plače, zaposleni iz pomenute kompanije joj je rekao da „jebeno umukne,“ i da će je „ostaviti tu gde je“ ukoliko ne prestane, sudeći po postu na Fejsbuku njenog sina. On je dodao i da ona ima modrice na ruci, na mestima na kojima ju je zaposleni privezao uz kolica.

Kompanija Delta je uputila izvinjenje zbog ovog događaja, i odgovorila Nejtanu kako radi na incidentu kako bi ispitala šta se zaista dogodilo.

„Žao nam je što je naše osoblje tako postupilo prema klijentima,“ napisali su iz Delte u saopštenju za WSB-TV. „Pokušavamo da stupimo sa njima u kontakt, ne samo kako bismo rešili ovaj slučaj, već da obezbedimo da povratni let bude kako treba.“

Kako priča Nejtan, Delta je njegovoj porodici ponudila 20 000 dodatnih milja kako bi se iskupila za incident, ali njemu to nije dovoljno. Umesto toga on zahteva da se Delta malo potrudi kada su u pitanju klijenti sa smetnjama u razvoju i unapredi tretman.

„Nisu imali poštovanja, ni ljubaznosti,“ Saliagas je rekao za WSB-TV. „Želim da pokažu inicijativu da žele da promene nešto kako bi se putovanje ovakvoj vrsti putnika poboljšalo, a to su osnovi uslovi.“