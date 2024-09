Bacamo hranu zbog lažnih rokova trajanja

Ako ste se nekad zapitali da li biste se razboleli da popijete mleko kome je istekao rok trajanja, ili pojedete supu iz konzerve koja se godinama vuče po ostavi, niste jedini. Svake godine potrošači u SAD bacaju približno polovinu hrane od ukupne količine vredne oko 218 milijardi dolara – $375 dolara po osobi – često zato što ih zbunjuje utisnut datum na ambalaži.

„Većina potrošača misli da hranu ne treba jesti po isteku best by roka trajanja”, kaže Majkl Hansen iz Consumers Union. „Ali to nije tačno. Taj datum odnosi se samo na ukus i svežinu proizvoda, ne i na jestivost.” Svakako ne treba jesti ubuđalu hranu, ali oboljenja poput ešerihije, listerije, i salmonele obično izaziva nehigijensko rukovanje hranom ili nedovoljna termička obrada.

Videos by VICE

Većina prehrambenih proizvoda sme se bezbedno jesti mnogo duže nego što se obično misli. Oni koji su u prahu ili zamrznutom stanju trajaće praktično beskonačno, tako da je šteta baciti smrznutu picu od prošle godine. Kad god niste sigurni da je li još uvek jestiva, ispitajte stanje hrane po izgledu, mirisu, i dodiru pre nego što je okusite, predlaže nutrucionista Džesika Krendal iz Denvera u Koloradu.

Evo još par saveta iz Klinike Mejo, Njujork Tajmsa, i Dr Sandžeja Gupte sa CNN-a na temu stvarnog roka trajanja hrane – koliko šta može da potraje a kad se ipak baca.

Cerealije: Mogu da stoje beskonačno.

Jaje: U frižideru može da stoji više od mesec dana (a evo kako se testira da nije mućak).

Jogurt: Ako se ne ubuđa, može i par nedelja po isteku roka trajanja.

Kečap: Može da stoji godinu dana ili više.

Hleb: Baciti kad se ubuđa; da bi duže trajao, iseći na parčad i zamrznuti, a posle u toster.

Hrana iz konzerve: do pet godina.

Med: Može da stoji beskonačno.

Meso: Baciti ako izgleda sluzavo, lepljivo, ili loše miriše; promena boje ne mora ništa da znači.

Mleko: Pet dana po isteku roka trajanja; kiselo se može i kasnije koristiti pri kuvanju.

Piletina: Sirova može u frižideru da izdrži dva dana, pečena/kuvana četiri; baciti ako loše zamiriše ili izgleda sluzavo.

Salama: Odseći ubuđalo parče.

Sir: Čvrsti sir (čedar, švajcarski) može se jesti čak i kad se ubuđa (odseći buđavo parče). Mladi sir treba baciti čim se primeti buđ.

Slanina: Može da stoji nedelju dana po otvaranju ambalaže.

Ulja: Maslinovo i druga biljna ulja mogu da stoje godinu dana na hladnom mračnom mestu.

Voće/povrće: Ne bacati ako nije očigledno pokvareno (ubuđalo, istrulilo).

Začini: Mogu da stoje po više godina.

Da bi hrana duže trajala, ili je zamrznite ili po ovom vodiču pravite pecivo od banana, supu od kore lubenice, čaj od ogriska jabuke…

Pratite Đinu Ragusa preko Tvitera.