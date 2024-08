Barbara Strejsend je klonirala svog prokletog psa

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na NOISEY.



U intervjuu koji je dala za Variety, Barbara Strejsend je ispričala priču o tome kako je klonirala svoje četrnaestogodišnje kuče pre nego što je umrlo. Možemo li mi biti neko od novih štenaca u našem sledećem životu?

Barbara Strejsend se našla sa ljudima iz Variety-a kako bi pričala o ozbiljnim stvarima uključujući i njeno iskustvo sa seksizmom u Holivudu. Zvezda filma „Smešna devojka“ priseća se pedeset godina svoje karijere, one u kojoj je bila na vrhu kada je osvojila Oskara za najbolju glumicu, ali i kada je bila nisko zbog odbijanja koje je usledilo nakon njenog pokušaja da se bavi režijom kao na filmu Yentl iz 1983. Bilo je priče i o besmislenim stvarima, kao što je ta da je klonirala psa.

Da, u intervjuu, sedamdeset i pet godina stara Barbara Strejsend otkriva da su njena dva tulearska psa u stvari klonovi Samante, njenog kučeta koje je prošle godine umrlo u četrnaestoj godini. Pre nego što će uslediti Samantina smrt, uzeli su joj ćelije iz stomaka i usta kako bi napravili novu štenad, gospođicu Skarlet i gospođicu Violetu. „Imaju različite karaktere“, rekla je za Variety. „Čekam da porastu da vidim da li imaju njene braon oči i ozbiljnost.“.

https://twitter.com/BarbraStreisand/status/945375534971867138/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBarbraStreisand%2Fstatus%2F945375534971867138

Pa, gospođo Strejsend, nameću mi se neka pitanja. Ako štenad nemaju isti karakter kao i kuče koje ste klonirali, zašto samo niste kupili nove štence iste rase? ViaGen, kompanija u Teksasu koja se specijalizovala za kloniranje životinja, zapravo predstavlja stvari kao da je okej raditi to. Njihov sajt se kiti tvrdnjama poput „Klonirani pas je jednostavno blizanac vašeg kučeta koji je rođen kasnije,“ i uverava vas da će izgled, temperament i inteligencija biti isti. Ako se brinete za zdravlje vašeg psa, nemojte. „Klonirani kučići žive dugo, zdravo i srećno i nisu podložniji bolestima nego što su to drugi kučići,“ tvrdi kompanija. Ipak, pravo pitanje je koliko sve to košta. Oh, samo sitnih 50 hiljada dolara. Poređenja radi, psi rase tulear se mogu kupiti za dve hiljade dolara. Ostalo izračunajte sami.