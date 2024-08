Bella Technika: “Pravimo klupsku muziku za one koji ne idu u klubove”

Prošlo je nešto više od dva meseca od objave debitantskog albuma sastava “Bella Technika”, koji čine osnivači kultnog beogradskog sastava Darkwood Dub – Miki Ristić i Bojan Drobac Bambi i operska pevačica Katarina Jovanović.



Album “Section” je zajedničko online izdanje etiketa “Bravo boys” iz Beograda i zagrebačkog “PDV records”, a kako dolikuje ljudima koji žive muziku skoro tri decenije, ploča je štampana i na vinilu i u CD formatu. Album ima osam pesama, i sve su na engleskom jeziku, snimljen je u Beogradu a potom je završio u rukama vrhunskih američkih producenata u studiju Machines with Magnets. Početno ispitivanje i upoznavanje sa publikom je uspešno završeno, album broji preuzimanja i preglede u online svetu a “Bella Technika” se sada sprema za svoj koncertni život.

Svoj prvi veliki nastup u Beogradu, ovaj sastav će imati 25.maja na Dorćol placu, u okviru Mikser festivala, što je direktan povod da sa Mikijem i Bambijem u redakciji VICE-a razgovoramo o novoj muzici, bendu i predstojećem susretu sa beogradskom publikom.

VICE: Kada ste zapravo odlučili da napravite nešto novo, novi bend, po okončanju karijere Darkvuda 2017.godine?

Bambi: Miki ja sviramo zajedno već 30 godina i nekako je bilo prirodno da nastavimo dalje. Osetili smo potrebu da nastavimo da stvaramo muziku koja nam prija u svakom trenutku. Mi smo dugo maštali da imamo kreativni proces koji je jednostavan, gde ti svakog dana vidiš razliku i šta si izbacio i tako smo došli do Belle Technike.

VICE: Možeš da pojasniš malo tu jednostavnost, kreativnost o kojoj govoriš?

Bambi: Darkwood Dub je bio veliki bend, uticajan bend, sa puno fanova. U toj, prethodnoj fazi smo imali ipak neku formu u kojoj smo stvarali i naravno određena očekivanja koja smo morali da ispunimo. A sad smo potpuno slobodni u formi, u procesu stvaranja. Mi tada zaista nismo znali kako će zvučati ploča koju sada imamo.

VICE: Eksperimentisali ste u svakom smislu. Bend je krenuo sa živim bubnjem, koga već danas nema?

Bambi: Pa da, i to je bila jedna od faza. I Miki i ja smo u međuvremenu promenili instrumente. Sve su nam teme bile potpuno nove. Nas dvojica smo na ploči uglavnom svirali instrumente koje ranije nismo svirali, ali nije to bio neki koncept ili plan, već se to nekako desilo. Posle 30 godina sviranja gitare i basa, sada obojica uglavnom sviramo klavijature. Čak smo i bas snimili na klavijaturama. Svako je svirao šta je hteo i kad god je hteo.

VICE: Ono što je takođe novo, je to što obojica dajete svoje vokale na pesmama Belle Technike.

Bambi: To je za nas isto bilo nešto novo. Sa nama je praktično od samog početka Katarina Jovanović, kao izuzetna vokalna solistkinja. Trebalo je da naučimo da radimo sa njom, i naravno ona sa nama. Sve je to bilo jako uzbudljivo I intezivno.

VICE: Ti si Miki u Darkvudima čini se imao više vokalnog iskustva?

Miki: Pevali smo obojica u Darkvudima prateće vokale. Sada imamo i lid vokale. Morali smo malo da radimo na tome na probama, tehniku disanja i pevanja. Zabavljali smo prilikom pravljenja pevačkih linija. Nije nam teško palo, šta više – uživali smo o tome. Puno smo pevali.

Bojan Drobac – Bambi

Bambi: I Katarinina analiza našeg pevanja je bilo dragoceno iskustvo.

VICE: Ipak je profesorka.

Bambi: Pa da. Ma zabavljali smo i smejali, bilo nam je lepo i dobro je ispalo na kraju.

VICE: Kada ste snimili prvu pesmu novog benda posle faze eksperimentisanja?

Bambi: Mi smo prvu pesmu zapravo snimili kao muziku za novi film našeg prijatelja, reditelja Ivana Šijaka koji je inače uradio i najveći deo vizuala novog benda. Ubrzo smo shvatili da je to – to, prva pesma Belle Technike. Tako smo izabrali osnovu i kreativnu praksu. To je bio početak.

Miki Ristić

Vice: Kako bi žanrovski odredili Bellu Techniku?

Bambi: Miki je jednom duhovito to opisao kao “klupsku muziku za one koji ne idu u klubove”. Možda je malo ironična definicija, ali je negde i istinita jer smatram da je najbolja muzika asocijativna. Znaš onaj osećaj da kada čuješ neku fantastičnu pesmu pa poželiš “da se voziš kolima po suncu i putuješ do obale mora”, ili, u ovom slučaju odeš u neki klub.

Vice: Kakve su reakcije na album došle do vas? Da li su fanovi novi, ili je to mahom publika Darkvuda?

Miki: Baš pozitivne reakcije. Ima i dosta neke nove publike čini mi se, uz naravno onu veliku bazu ljudi koji su nas slušali godinama.

Bambi: Mi smo uvek bili fascinirani elektronskom muzikom. Ja sam se često sa gitarom bio u prilici da mogu da uradim možda 40% stvari od onog što bih voleo u stvaranju muzike. sada ne sviram gitaru, ali to ne znači da više neću, nego nam prosto sad to prija. Miki: Da, I ja sam se isto osećao svirajući bas. Zato sada radimo sve ovo.

Vice: 25.maja na Dorćol placu, u okviru Mikser festival održače prvi veči concert. Šta mogu da očekuju oni koji dođu?

Miki: Mi evo već godinu dana spremamo nastup. Vrlo predano i pažljivo vežbamo živi nastup I verujem da će biti dobro. Bambi: Trebao nam je taj mali, probni koncert za Novu godinu u klubu 20/44 da vidimo kako se snalazimo. Ispalo je odlično, videli smo da možemo.

Vice: Koncerti ovog leta?

Miki: Već je nekoliko koncerata zakazano za ovo leto, festival, ali ne planiramo previse koncerata. Želimo da se ljudi upoznaju sa nama, a mi menjamo naš lajv sve vreme, iako smo sada pronašli formu, trajanje, koje će ljudi videti uskoro.

Vice: Snimate li nove pesme, spotove. Novi trend na muzičkoj sceni je da se konstantno objavljuje I publici nudi nešto novo?

Bambi: Muziku pravimo stalno, i imamo već nove pesme, za novi album. Imamo već 70% nove ploče I jedan deo tih pesama ćemo svirati i 25.maja. Vidimo se na Dorćolu…

