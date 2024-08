Bendovi su počeli da menjaju svoje rasističke nazive. Ko će biti sledeći?

Dve nedelje nakon što je kantri-bluz trio Lady Antebellum promenio ime u “Lady A,” Dixie Chicks su takođe promenile svoje ime. U četvrtak, Natali Meins, Emili Strejer i Marti Magvajer odlučile su se da se distanciraju od ovog imena koje romantizuje eru civilnog rata na jugu.

I dok mnogi fanovi izražavaju podršku ovoj promeni, drugi naglašavaju da ova reč označava region, i da “nema veze sa ropstvom ili rasom,” već je prosto sladak, neuvredljiv nadimak koji su južnjaci koristili da opišu svoju domovinu. To je južnjačka stvar, glasi njihov argument – ako nisi odande, ne možeš to razumeti.

Neki istoričari veruju da je ova reč potekla od Mejson-Dikson granice, koja je razdvajala slobodne od država u kojima je i dalje postojalo ropstvo tokom građanskog rata u SAD. Drugi veruju da potiče od starog naziva za francusku novčanicu od deset dolara, koja je bila poznatija kao “diks.“ Šta god bilo tačno, činjenica je da se odnosi na vreme i prostor u SAD gde su crnci bili porobljeni.

Rođen sam i odrastao u Atlanti, među južnjacima, koji su i više nego spremni da raspravljaju i debatuju o etimologiji reči “Dixie”—neki tvrde da reč nije uvredljiva—pa stoga ovaj bend nije ni trebalo da promeni svoj naziv. Na Tviteru će sigurno nedeljama biti komentara na ovu temu. Ipak, na kraju priče, na kojoj god da se strani zadesite, biće onih koji će nastaviti da koriste stari naziv benda, a zaista nema nekog smisla isterivati pravdu u ovom slučaju.

Ipak, ono što je ovde zapravo problem je to što su crnci u SAD zaista bili robovi duže od dva veka, a i dan danas su diskriminisani na svim mogućim nivoima od strane belačkog stanovništva. Nije pitanje, “Da li bi bendovi čija imena mogu biti povezana sa ropstvom treba da promene ta imena?“ Pitanje je: Da li ćemo početi da gledamo u oči odvratnoj istoriji, priznajući da nas je ona dovela do toga da su crnci u Americi i dalje sistemski u lošijem položaju, kao i da ćemo učiniti sve što je neophodno da se to popravi?

Ukoliko je odgovor na ovo pitanje “da” – a trebalo bi da bude – onda je i odgovor na prvo pitanje jednostavan. Promenite ta imena.

Osim Lady A (što je, vredi spomenuti, isto ime koje koristi i jedna crnkinja, bluz pevačica već više decenija) i The Chicks, rok bend sa juga Confederate Railroad, norveški pank bend Turbonegro, i hardkor bend iz Sakramenta Slaves* nastupaju pod rasističkim imenima. Tome treba stati na kraj. Nezavisno od toga da li je ili nije značajna konotacija u Americi – ukoliko smo zaista posvećeni ispravljanju posledica te istorije, trebalo bi da učinimo sve da se ona ne slavi, ne anestezira i ne normalizuje.

Razumljivo je da bendovi sa ovakvim imenima oklevaju da ih promene. Njihovi fanovi znaju ih pod tim imenom; pod njime su izgradili svoje karijere; emotivno su vezani za njega već godinama. Površinski gledano, to su možda sve fer i dobri razlozi zbog kojih bi mogli zadržati imena. Ali budimo realni – ne treba ni reagovati kao pevač benda Confederate Railroad Deni Širli, koji se zakleo da “nikada“ neće promeniti ime benda.

Argument: Tako nas fanovi znaju.

Ukoliko bi “Confederate Railroad” promenili svoje ime u “Kentucky Railroad” sutra, svi koji bi želeli da nađu njihovu muziku mogli bi to lako učiniti sa oko petnaest sekundi Gugl pretrage. Svako ko iole voli njihovu muziku ne bi prestao da je voli zbog toga što se drugačije zovu. Oni koji bi prestali da slušaju “Kentucky Railroad” učinili bi to jer su više vezani za reč “Confederate” nego zapravo za ovaj bend. A kakvi su to fanovi onda?

Argument: Sa tim imenima izgradili smo karijeru.

Niste izgradili karijeru sa imenom, već svojom muzikom. Da je Širlijev bend od svog formiranja 1987 nosio ime “Kentucky Railroad” umesto “Confederate Railroad,” njihove pesme bile bi iste, kao i njihovi nastupi, pa i nivo uspeha. To što Širli misli drugačije samo može da znači da nedovoljno ceni sopstvenu umetnost.

Argument: Emotivno smo vezani za ovo ime već godinama.

Jasno; Confederate Railroad se zove tako već 33 godine, i sada se sigurno svi njegovi članovi snažno identifikuju sa tim imenom. Ipak, pogledajmo to sa druge strane: reč “Confederate” povezivana je sa ropstvom oko 160 godina, još od građanskog rata. Bend “Confederate Railroad” ne poseduje u svom vlasništvu izraz “Confederate,” niti nam je prva asocijacija na nju njihov bend, već konfederacija. Ipak, koliko god da ste emotivno vezani za ime svog benda, milioni crnih Amerikanaca još više su povezani za značenje pokreta koji je njihove pretke držao u ropstvu. U borbi emotivnih vezanosti, jedna strana je očigledno mnogo važnija.

Nije poenta u tome da se izdvoji ovaj bend; ovo pravilo treba primeniti na sve rasističke nazive, bilo kog tipa. Poenta je pokazati da je moguće promeniti rasističko ime i da to ne znači da će se i muzika promeniti, i nećete izgubiti fanove – ili makar ne one prave fanove. Možete poručiti svetu: Stalo nam je do života crnaca više nego do onoga kako mi sebe nazivamo.

Kada zadržite problematično ime, poručujete upravo suprotno.

Lady A a i The Chicks pokazali su da promeniti rasističko ime nije samo moguće, već i lako. I koliko god trnovito taj put delovao, moramo se zapitati: Ko je sledeći?

*Confederate Railroad i Turbonegro nisu odgovorili na mnoge zahteve VICE da daju svoj komentar. U saopštenju za javnost, Slaves su napisali:

“Kao individue i kolektiv, neke vrednosti jako cenimo – iskrenost i transparentnost u komunikaciji sa našim fanovima su tu najvažnije. U toku samog početka pisanja i snimanja našeg novog albuma To Better Days, razgovarali smo o tome kako bi nova muzika našeg benda trebalo da zvuči, kako bi trebalo da izgleda i kako da se zove. Tada smo odlučili da će to biti poslednje izdanje na kome će se naš bend zvati “Slaves.” Naziv “Slaves” nastao je kao referenca na našu borbu sa zloupotrebom supstanci u prošlosti, kao referenca na ideju da smo postali robovi sopstvenih zavisnosti i sopstvenih demona. Naš cilj je oduvek bio da se pozabavimo teškim temama koje nas muče, kao i da izgradimo zajednicu i podelimo priče u nadi da će i drugi na taj način pobediti svoje demone. Bilo kako bilo, naše definisanje imena ne umanjuje primarno značenje ove reči i njene rasne konotacije. Kako pristalice BLM pokreta, ne možemo nastaviti da svoju muziku i pozitivne poruke koje šaljemo povezujemo sa reči koja ima toliko negativne težine i bola u sebi. To Better Days će predstavljati završetak jednog i početak novog poglavlja za naš bend. Ovo je nešto što smo dugo planirali i uzbuđeni smo da vam pokažemo novu muziku i novo ime kasnije ove godine. Zahvalni smo našim fanovima što nas i dalje podržavaju i radujemo se novoj eri koja je pred nama.”

