BG izbori: Solidna izlaznost, napadnuti posmatrači CRTA

Prema podacima istraživačke agencije IPSOS na izbore za Skupštinu grada Beograda izašlo je 40,6 odsto upisanih birača. U Beogradu se za za 110 mesta u gradskom parlamentu bore se 24 izborne liste.

Prema poslednjem preseku posmatračke misije CRTA, do 16 časova izašlo je 36,9 odsto birača, što je izlaznost slična prethodnim izbornim ciklusima.

Videos by VICE

Iz CRTE navode da je zabeleženo dva napada na njihove mobilne posmatrače.

– Kada smo dobili informaciju o potencijalnoj kupovini glasova na glasačkom mestu broj 1 u Beogradu, naši posmatrači su izašli na teren kako bi to dokumentovali. Na samom biračkom mestu prišla su im dva lica i upozorili ih da ne snimaju telefonom. Nakon drugog upozorenja je naš posmatrač napadnut i udaren u lice. Nema fizičkih povreda, ali je slučaj prijavljen polciiji – kaže Raša Nedeljkov iz posmatračke misije CRTA.

Nedeljkov dodaje da je do incidenta došlo i na biračkom mestu na Zvezdari kada njihov posmatrač obaveštavao centralu o paralelnoj evidenciji birača koju je otkrio, zbog čega je došlo do komešanja kada su to čuli drugi članovi biračkog odbora. Iz CRTE navode da je zabeležen i niz drugih nepravilnosti poput učestalog fotografisanja, višestrukog glasanja, kao i prisustvu nepoznatih ljudi na biračkim mestima.

– Nakon ta dva incidenta sa našim posmatračima nismo zabeležili nove incidente niti probleme. Apelujemo da se situacija u Beogradu smiri i pozivamo sve učesnike u izbornom procesu da poštuju zakon i izborne procedure kako bi se izborni dan završio u skladu sa demokratskim standardima – kaže Nedeljkov.

Prema podacima Gradske izborne komisije na izbore za Skupštinu grada Beograda do 14 sati glasalo je 28,08 odsto birača. Predsednik GIK Zoran Lukić rekao je da je ova izlaznost otprilike ista kao što je bila u ovo vreme na parlamentarnim izborima 2014. godine.

Lukić je dodao da nisu primećene ozbiljne nepravilnosti.

U drugom preseku posmatračke misije CRTA, izlaznost do 14 časova iznosi 23,2 odsto birača, ali za razliku od GIK-a, beleži se i niz nepravilnosti na šest odsto biračkih mesta. Raša Nedeljkov (CRTA) navodi je da je postoji nekoliko tipa primećenih nepravilnosti, kao što su višestruko glasanje, paralelno vođenje evidencije glasača od strane članova biračkog odbora, još jedan slučaj Bugarskog voza, ali bez reakcije članova biračkog odbora na ovu nepravilnost.

Takođe, zabeležen je slučaj da i član biračkog odbora nudi novac glasačima za određenu listu, kao i situacije gde ljudi na samom ulazu na biračko mesto pitaju i sugerišu za koga treba glasati.

– Takođe, postoji i jedan slučaj fizičkog sukoba na biračkom mestu do koga je došlo kada je član biračkog odbora želeo da spreči vođenje paralelne evidencije birača, ali o tom slučaju ćemo detaljnije govorit i na sledećoj konferenciji za medije – kaže Nedeljkov.

Poslednji podaci CESID-a rađeni na uzorku od 300 biračkih mesta govore o tome da je do 14 časova izašlo 28,7 odsto birača, ali da je trend veće izlaznosti u prigradskim opštinama ostao, te da je za 1,5 odsto birača manje glasalo u gradskim opštinama.

Na parlamentarnim i lokalnim izborima 2016. i 2014. godine u isto vreme izašlo je 1.5 odsto birača manje, ali na predsedničkim izborima prošle godine u ovo vreme zabeležena je izlaznost od 31 odsto.

I u CESID-u beleže, kako kažu, manje nepravilnosti – fotografisanja na biračkom mestu, glasanja bez provere UV lampom i slično – koja se rešavaju na licu mesta i ne utiču na tok izbora.