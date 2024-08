Bili smo na modnoj reviji u brazilskom zatvoru

Tekst je prvobitno objavljen na VICE Brazil.

Svake srede, brazilski modni kreator Gustavo Silvestre odlazi u muški zatvor Sudija Adriano Marej u Guaruljosu, Brazil, i podučava zatvorenike štrikanju. Njegove posete su deo Projeto Ponto Firme („Projekat Ručni rad“), edukativne inicijative koju je Silvestre pokrenuo 2015 godine. One su uvek dobrodošlo odstupanje od svakodnevnog zatvorskog života. Ali zatvorska poseta u sredu, 4. aprila, je bila posebno nabijena aktivnošću, uzbuđenjem, iznenađenjima i suzama, dok su zatvorenici gledali kako njihove kreacije prolaze modnom pistom, na zatvorskoj modnoj reviji.

Gustavo Silvestre pravi redosled po kome će se kreacije pojaviti na modnoj reviji.

Modna revija u Adrijanu Mareju je prethodnica 45. izdanja Nedelje mode u Sao Paolu (SPFW), koja je počela 21. aprila. Po prvi put ikad, na ovom događaju se pojavila odeća koju su kreirali zatvorenici Adrijana Mareja, pod Silvestreovim vođstvom.

Časovi pletenja su počeli 2015. godine, kao ideja Igora Roče, direktora edukativnih programa u ovom zatvoru. On je preko 20 godina radio u brazilskom kazneno-popravnom sistemu, i organizovao je časove glume i razne radionice za zatvorenike. Pošto su pletenje i šivenje tipične aktivnosti u brazilskim kazneno-popravnim centrima, imalo je smisla organizovati radionicu za zatvorenike koji vole te aktivnosti. Silvestre je prihvatio izazov da vodi napredni kurs za četvoricu zatvorenika koji su već znali da šiju, a takođe je preuzeo i sedam zatvorenika koji nikada ranije nisu udenuli konac u iglu. Tokom poslednje tri godine, prema rečima ovog kreatora, preko 100 zatvorenika je prošlo kroz njegovu radionicu. Dodao je i da lista čekanja premašuje 20 slobodnih mesta.

Šav po šav, njegovi učenici su pravili kape, kimonoe, kapute i plišane medvediće. Drugi su pravili velike plaštove, ručne tašne i haljine za plažu. Modeli su uključivali individualnu priču svakog kreatora, kao i trenutne modne trendove.

Felipe Lopez štrika pre početka modne revije.

Felipe Lopez, 26, odložio je konac i iglu tek kada je modna revija počela. Već je umeo da šije, ali je otkrio da su mu Silvestreovi časovi pomogli da unapredi svoje kukičanje. Kaže da najviše voli da šije tepihe, peškire i kuhinjske krpe, dodajući da bi jednog dana voleo da ima svoj brend, i da njegov brat i njegovi prijatelji budu modeli njegove kompanije. Lopez, koji je dospeo u zatvor 2014. godine, navodi da je njegova porodica posebno ponosna na njega, iako se seća grdnje svoje majke: „Morao si da odeš u zatvor da bi počeo da štrikaš“.

Fotografija: Felipe Larozza za VICE

Rodrigo Domingez je počeo da pravi kape, a sada namerava da živi od štrikanja.

Rodrigo Domingez, muzički kompozitor i član brazilskog hip hop kolektiva Original Rap, tvrdi da ljudi napolju na zatvor gledaju kao na „degradaciju i ćorsokak“. Ovaj tridesettrogodišnjak ima nameru da promeni tu precepciju koristeći svoj zanat, dalje razvijajući svoje kreacije, i ima nameru da nastavi da šije i kada izađe iz zatvora.

Foto: Felipe Larozza/VICE

Foto: Felipe Larozza/VICE

Roča je želeo da razbije stereotip da muškarci ne znaju da štrikaju, i kada je shvatio da mnogi zatvorenici zaista nešto šiju, on i Silvestre su dobili ideju da organizuju radionicu štrikanja koju će voditi Silvestre. Nakon uspeha programa, pitao je Silvestrea da organizuju modnu reviju.

Roča veruje da je štrikanje dobar primer kreativnog potencijala koji postoji unutar ovih zidina, i dodaje da zatvorenike ove radionice osnažuju. On kaže da je modna revija način da se zatvorenicima ulije nada, da se inspirišu da poveruju da će se – iako su počinili zločin – vratiti u društvo sa novim veštinama i visoko podignutih glava.



Foto: Felipe Larozza/VICE

Foto: Felipe Larozza/VICE

Fotografija: Felipe Larozza/VICE

Kada je Lopez na modnoj pisti video jednu od svojih dugih haljina sa izrezom na leđima, kaže da je ostao bez reči. „Bilo je neopisivo“, priseća se on.

Haljina za plažu.



Fotografija: Felipe Larozza/VICE

Silvestre se postarao za to da svi njegovi učenici budu prisutni i dobiju aplauz od publike. „Kada sam ušao unutra, već sam bio sasvim emotivan. Morao sam da se suzdržim da ne zaplačem“, kaže on. „Onda me je neočekivano preplavila neka iznenada snaga. Progutao sam suze da bih ostao snažan i podržao ove ljude, zato što su i oni bili veoma emotivni. Bilo je veoma dirljivo. Zaista ne znam kako to da opišem; još mi se nije sleglo“.

Fotografija: Felipe Larozza/VICE

Učenici štrikanja, modeli i Silvestre dobijaju ogroman aplauz na velikom finalu.

„Ovo što radimo ovde je mukotrpan rad, koji je vredan“, kaže kreator. On na Projecto Ponto Firme gleda kao na način da njegovi učenici steknu svežu perspektivu i šire horizonte. „To otvara vrata novim mogućnostima i nadi“.

Za Silvestrea, Projecto Ponto Firme postaje sve osmišljeniji, zato što kazneno-popravna ustanova i gradsko veće Guaruljosa nastavljaju da sarađuju. Kaže da će to pomoći u promociji i održivosti radova zatvorenika, kao i pomoći njihovoj reintegraciji u brazilsko društvo.