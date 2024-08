Bindžujte „Killing Eve“ pre nego što je ljudi upropaste

Killing Eve je najnovija detektivska drama BBC Amerike. Sandra Oh glumi Iv Polarstri, agenticu MI5 koja je regrutovana da uhvati Vilanel, psihotičnu atentatorku koju igra Džodi Komer.



Serija je počela da se emituje u aprilu, a finale je zakazano za ovaj vikend. Kritičari su oduševljeni i već je naručena druga sezona (koja će valjda imati više od osam epizoda).



BBC često pravi detektivske drame sa naglaskom na heroje i zlikovce čije se patologije poklapaju u većoj ili manjoj meri. U srcu Killing Eve je ponavljanje motiva da Iv i Vilanel nisu toliko različite. Serija je neverovatno dobra – ja bih upotrebila reč „ispunjavajuća“. Ispunjava želje za koje nisam ni znala da sam ih imala, baš zato što ništa tako nisam do sad videla na ekranu.

Ono gde Killing Eve stvarno briljira je način na koji izokreće očekivanja koja imate od ovog žanra. To je najočiglednije u kastingu koji uglavnom čine žene. Kreatorka i producentkinja serije, Fili Veler-Bridž, koja je stvorila i igrala u Fleabag je donela te odluke. Ona gradi dramu oko mnogih suptilnih poniženja kojima su žene svakodnevno izložene. Žene u Killing Eve su očigledno superiorne u svakom pogledu u odnosu na muškarce a i dalje moraju da trpe nipodištavanja. Većina slučajeva mizoginije u serije su toliko uobičajni da izgledaju neizbežno. Ali kada Sandra Oh i Džodi Komer pokažu bes, tek tada shvatamo koliko je diskriminacija normalizovana.

Kada Iv napreduje, u prvoj epizodi, njen bivši šef ne može da prihvati njenu novu poziciju. Do kraja epizode mi shvatamo da je on, iako totalni šupak, u stvari jedan od njenih saveznika. Kasnije u sezoni, jedan od hendlera Vilanel zahteva da ona bude mirna (i poslušna). Drugu atentatorku kolege nazivaju „bundevom“. Najveći deo muških govnara u seriji ubijaju žene. Navikli smo, uglavnom, da u serijama bude obrnuto.



Killing Eve je takođe očigledno kvir u tonu. Vilanel nije baš izbirljiva, ali koncetriše se na žene. Njena biseksulanost je očigledna na ekranu, ali na način koji uopšte ne uzima u obzir muški pogled na seksualnost žena. Seksualnost Iv Polastri je konstantno fluidna. Na pola sezone ona Vilanel opisuje skeč crtaču sa toliko detalja da izgleda kao da je ispunjena požudom i zaljubljenošću. Na mnogo načina, Killing Eve nam komunicira da je svaka opsednutost povezana sa seksualnom željom, kao i to da svi mi iznova sprečavamo da se naša seksualnost izrazi do kraja. Serija je zbog toga uzbudljiva.

Kao glavna junakinja, Iv se razlikuje od klišea detektivskog žanra. Prvo, žena je. Drugo, Amerikanka je azijskog porekla. Moje interesovanje za seriju je proisteklo iz intervjua u kome je Sandra Oh pričala o problemima u industriji. Ceo intervju se nalazi na Vulture, ali ovo je ključan deo:





Podeliću jednu stvar sa vama, kada sam dobila scenario za Killing Eve, sećam se da sam hodala po Bruklinu i pričala telefonom sa mojom agenticom, Nensi. Išla sam kroz scenario i ne mogu da vam kažem šta sam tačno tražila. Tako da sam pitala „Nensi, koju mi ulogu nude?“ i ona mi kaže „Iv, žele te za Iv.“ I u tom trenutku, ja nisam to mogla da shvatim. I često mislim o tome. O tome koliko sam prihvatila takvo stanje stvari. Toliko godina su me gledali na jedan način i to je dubinski uticalo na mene. Gotovo da je pitanje kako rasizam definiše moj posao. Do te mere da ja nisam ni pomislila da je moguće da mi se ponudi da budem u glavnoj ulozi. Gledali su me na jedan način decenijama i ja sam bukvalno došla do toga da su mi isprali mozak. Ta anegdota je postala otkrovenje za mene.





Odlično je to što Sandra Oh igra agenticu čija se patologija toliko razlikuje od uobičajnih problema glavnih likova detektivskih drama, da je njena Iv potpuno drugačiji lik od njih. Za razliku od toliko detektiva kojima je glavni problem nemogućnost povezivanja sa drugim ljudskim bićima, ona se vodi svojom intuicijom. Umesto da gledamo kako propada zbog usamljenosti, mi posmatramo njen odlazak u ludilo zbog opsednutosti jednom osobom.





Takođe, treba napomenuti da je to kako Džodi Komer igra Vilanel potpuno otkrovenje. Njena potpuna psihotičnost je jedna od retkih sigurnih stvari u seriji – ona ubija sa ogromnim intenzitetom. U jednom trenutku odgrize vrat žrtve. Ali i pored toga mi možemo da navijamo za nju, zbog neverovatne glume i pisanja.



Reći ću vam još ovo. Ova serija je pisana sa specifičnim, mračnim humorom kojim se kroz apsurd umanjuje dramska napetost. Ova serija ima drskosti da sa scene kastracije iseče na kadar prženja kobasice u tiganju. Sve u seriji je pažljivo i detaljno urađeno, od dijaloga do fotografije. U ranim epizodama Iv je slikana u sivim, a Vilanel u šarenim okruženjima – cveće cveta, Pariz je prikazan u svoj svojoj lepoti, a njena garderoba je fantastična.



Killing Eve je serija koja je oštra koliko i njene heroine. Ja ću je bindžovati od početka posle finala. To predlažem i vama.