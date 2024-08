Bio sam na ‘vožnji podrške’ Rusiji da saznam zašto je toliko Srba na strani Putina

Srbija je zemlja protivrečnosti. Kandidat za EU u kome sve manje ljudi podržava ulazak u EU, zemlja nekada bombardovana od strane NATO pakta čija vojska danas održava vojne vežbe s NATO trupama, gde većina prezire Ameriku ali voli Trampa, i u kojoj većina (možda ne baš ta ista, ali definitivno ima dosta preklapanja) gaji određenu vrstu osećanja prema Rusima koja se kreću od slepe ljubavi do poštovanja kakvo se oseća prema najstarijem i najjačem bratu.

Sa izbijanjem rata u Ukrajini, čini se kao da istorijske sile ponovo guraju Srbiju na raskršće u kome će morati da se prikloni “istoku” ili “zapadu”, što u ovom slučaju znači Rusiji ili evroatlantskim zemljama. Dok je vlada zvanično podržala rezoluciju o osudi napada Rusije na Ukrajinu, među narodom vlada primetno drugačije raspoloženje, ako je suditi prema anketama i komentarijatu na medijskim portalima.

Videos by VICE

Tačnije, moglo bi se reći da za mnoge Srbe važi “što je više kleveta i laži, to su nam Rusi i Putin draži”. Jer od svih evropskih zemalja, Srbija je jedina u kojoj se organizuju javni skupovi podrške Rusiji – i dok je ovog vikenda održan sličan skup u Banjaluci, ovo je bio drugi put da se takav skup održava u Beogradu, a i ovaj put je bio posećeniji od skupa podrške Ukrajini, koji je u međuvremenu takođe održan u glavnom gradu.

Srbi rusofilne orijentacije su često i istoričari-amateri, ali u svakom slučaju ozbiljno shvataju reči koje je izrekao još Oto fon Bizmark:

„Snaga Rusije može biti potkopana samo ako se od nje odvoji Ukrajina. Oni koji žele to da urade, ne samo da ih moraju odvojiti, već Ukrajinu moraju suprotstaviti Rusiji, zakrviti dva dela jednog naroda i gledati kako brat ubija brata. Da bi to ostvarili potrebno je pronaći i odgojiti izdajnike među nacionalom elitom i uz pomoć njih izmeniti samosvest jednog dela velikog naroda do takvog nivoa da mrze sve rusko, da mrze svoj rod, a da to ni ne znaju. Ostalo će učiniti vreme.“

Mnogi u Srbiji smatraju da takav stav još uvek oblikuje politiku Nemačke i Evrope, pa posredno i čitavog “zapada” prema Rusiji, ali posledično i prema svim slovenskim zemljama.

Ipak, ne stiče se utisak da je geopolitička realističnost glavni razlog zbog kojega neki naši sugrađani osećaju potrebu da u ovom trenutku pokažu podršku Rusiji. Jer realistični, tačnije pragmatični pristup bi značio da se Srbija prikloni NATO-u u ovom slučaju, budući okružena NATO zemljama, ali i ekonomski umnogome uvezana sa EU, u svakom slučaju, daleko više nego sa Rusijom.

Da li je onda razlog ovakvih izliva podrške braći Rusima prosto iracionalna i navijačka ljubav prema svemu ruskome? Ili je možda refleks srpskog inata, jer zapadne vlade i mediji su danas u sred naleta demonizacije Rusije kakav nije viđen još od… Pa, od devedesetih kada je srpska strana bila zakucana kao bad guy kod istih tih vlada i medija? Ili je to baš zato što nas je bombardovao NATO, bato, a NATO države su na strani Ukrajine, zar ne?

Da ne bih nagađao, doručkovao sam rusku salatu (pre nego što je zabrane kao uslov ulaska u EU), i otišao na “vožnju podrške” Rusiji, da popričam sa ljudima koji su rešili da je potrebno podržati Rusiju tako što će se provozati po Beogradu.

Naravno, ovakav skup teško može da prođe bez Ratka Mladića, iako nije direktno relevantan za temu

Zanimalo me je pre svega ko organizuje skup, jer bio je razglašavan po društvenim mrežama i ostalim četno-tviterima, bez jasnih naznaka ko stoji iza njega. Verovatno oni koji bi da dođu to ionako već znaju, ali pošto ja nisam znao, morao sam da pitam.

Poziv koji se delio po društvenim mrežama.

Srećom, među okupljenih par stotina ljudi u stotinak vozila na parkingu kod Sava Centra brzo sam video poznata lica iz Narodnih patrola, ekipe koja je u javnost dospela zahvaljujući tome što se samoproglasila za zaštitnike Srbije od izbeglica (određene boje kože) – mada nije baš najjasnije zašto nam uopšte ta zaštita treba, jer i dalje nije zabeleženo nijedno silovanje od strane izbeglica, građevinska industrija Srbije zahvaljujući njima hvata priključke sa svetom jer se sve više šaltuje na migrantski pogon, a meni je i jedan pričuvao ćerku pet minuta dok sam ušao nešto da kupim na Bulevaru, fin čovek, mada nije znao baš srpski ali je znao za Gadafija.

I okupljeni su znali za Gadafija, štaviše pominjali su ga u pozitivnom kontekstu, kao borca protiv zapadnog imperijalizma, što je motiv koji pripisuju i Putinu u ovom ratu. Brzo sam među njima naišao na mladića koji se predstavio kao Ilija Vuksanović i koji je bio voljan da razgovara sa mnom ispred Narodnih patrola, i rekao mi da ovo nije ni prvi ni poslednji skup podrške Rusiji koji se održava.

“Mi podržavamo Rusiju svaki dan i svim srcem,” kazao mi je i potom objasnio kako on vidi uzroke rata. “Rusija Ukrajinu nije dirala, čak ju je smatrala bratskom zemljom, nije uzela ni svoj Krim koji je Nikita Hruščov poklonio Ukrajini, ništa nisu dirali do 2014. i onog Majdana kada je nasilnim putem svrgnuta vlast i dovedena nova. Tada su se pojavili ti bataljoni kao što je Azov ili Aidar, koji su nacistički.”

“Rusija Ukrajinu nije dirala, čak ju je smatrala bratskom zemljom!”

Pored ukazivanja na otvoreno nacističke elemente ukrajinske vojske, Ilija vidi politiku zapada kao primarni uzrok ovog rata, i smatra da je potrebno razotkriti licemerje zapadnih zemlja. “Ukrajinske vlasti su zabranile ruski jezik, diskriminisale Ruse, i naravno da su se sredine koje su većinski ruske podigle. A zapadni svet, EU i SAD, sad osuđuju Rusiju – i u tome su krajnje licemerne, jer u isto vreme bombarduju Jemen i Somaliju. Irak, Somalija, Gvatemala, Jugoslavija, ništa to nije bitno, sve su to zemlje trećeg reda, s njima može da radi ko šta hoće, koga god da napadne Amerika, to je u redu.”

Rusija se ne može smatrati odgovornom za ovaj rat, prema njegovom mišljenju. “Osam godina ih Putin moli da se smire i da ne prave sranja. Niko ga nije shvatao ozbiljno, i on je morao to da uradi.” Kada sam ga pitao šta bi poručio ukrajinskom narodu, odgovorio mi je: “Imam da im poručim da se dozovu pameti i da se vrate svome rodu. Niko njima ne želi da uzme državnost, ali ovo što su radili ovih poslednjih osam godina, to nije u redu”.

Na Ivanovu priču se nadovezuje Velibor Vuković (36), koji ima tu auru istoričara-amatera, a i ton govora mu je kao svešteniku koji drži propoved. “Ukrajinski narod napušta zemlju jer shvata da je ovo van granica razuma i oni neće da se bore. Oni imaju dosta rodbinskih veza, Rusi i Ukrajinci, isti su narod. Smatram da kada bi pao predsednik Ukrajine, da bi se sve vratilo na normalnu situaciju. On je naivno postupio, izigrali su ga”, iznosi Velibor svoje mišljenje.

“Rusija je trenutno stub odbrane razuma. Rusija ne ratuje protiv Ukrajine, ona ratuje protiv jedne sile koja godinama sprovodi destruktivnu politiku koja šteti ljudskom rodu”, kaže mi dalje. Naravno, misli na NATO, ali pre svega na Sjedinjene Države. Ne mogu da kažem da nije u pravu po pitanju Sjedinjenih Država, ali da li jedno zločinačko ponašanje ikada opravdava drugo, pitam se?

“Rusija ne ratuje protiv Ukrajine, ona ratuje protiv jedne sile koja godinama sprovodi destruktivnu politiku koja šteti ljudskom rodu”.

Velibor čvrsto stoji iza stava da ukazivanje na zločine Amerike nije skretanje na drugu temu, nego da se ovako ukazuje na licemerje zapada i objašnjava reakcija Rusije. “Oni (Amerikanci) vode ratove van svoje zemlje, kucaju na vrata drugih država, sprovode politiku moćnika i samim tim uopšte ne mare za žrtve. Oni su se toliko približili Rusiji, postavili baze, prekršili sve moguće dogovore”.



Okupljeni mahom vide Ukrajince kao zabludele ovce, koje je zapad uvukao u klopku. “Ukrajina je samo zemlja koja je naivno postupila, koja je izigrana od strane zapada. Mi znamo da Zapad odavno sprovodi destruktivnu politiku i zarađuje na ratovima, da rastura države zbog profita”, kaže Velibor. Ovo je čest narativ kod ljudi koji podržavaju Rusiju u ovom sukobu, a Velibor ga lepo sažima, rečenicom: “Ovo je rat za ljudski rod”.

Ni Velibor ni ostali s kojima pričam ne deluju ratoborno. Dušan Novaković (28), koji je tu s Veliborom, kaže da je ovde da “podrži zdrav razum”.

Dušan je ovde da podrži Zdrav razum, što se može zaključiti na osnovu slova Z na njegovoj majci

“Ne smatram da je rat zdrav razum, ali smatram da već jako dug period nas uče da su neke zapadne vrednosti ispravne, međutim, ako se malo više pogleda kroz istoriju, shvatićete da je taj isti zapad stalno težio da pritiska na istok i da nametne svoje vrednosti. Rusija stoji kao odbrana protiv toga”, kaže Dušan.

U narativu mnogih srpskih branitelja Rusije, uzrok rata je pre svega sukob civilizacija, i pokušaji zapada da podele Slovene, kako bi vladali njima. “Narod koji je maltene isti pokušavaju da zavade kroz banalne stvari – i pri tom osam godina nekog terorišu, aktivno, kroz medije, kroz zabranu ruskog jezika i identiteta, kroz ubijanje,” zaključuje Dušan.

Borko Marković (60) je jedan od retkih koji nosi masku, a i jedini od ljudi s kojima sam pričao koji se jasno deklariše da je ovde zato da podrži mir. “Svaki razuman čovek stremi da se dođe do mira. Ovo je katastrofa. Rat treba sprečiti. Svaki rat se mora završili mirom. Ja pružam podršku i Ukrajini i Rusiji, to su naša braća slovenska. Ja sam ovde da pružim podršku miru, mada je to sad jako teško, da se zaustavi ovaj plamen”.

“Ja pružam podršku i Ukrajini i Rusiji, to su naša braća slovenska. Ja sam ovde da pružim podršku miru”

On smatra da zato treba pružiti podršku Rusiji – da ona inicira mir. “Poenta je mir. Da po svaku cenu dođe do kompromisa. Ne može bez toga, ovde niko ne pobeđuje. Ovi protesti ne treba da se svode na podršku jednom i drugom ili navijanje. Ne podržava (u Ukrajini) čitav narod Banderu, to su pojedinci”.

Borko: Ja volim Putina i Rusiju, ali ovde se postavlja pitanje kako da ovaj rat stane.

Među okupljenima je bilo i nekoliko Rusa. Jedan od njih je Kiril Bošćev (40), koji mi kaže da je ovde da pruži podršku svojoj državi, vojsci i predsedniku. “Postoji neka vrsta podele, kao Rusija nije Putin. Možda je lično nisam glasao za Putina, ali ovo što se dešava u Ukrajini podržavam”, kaže mi Kiril. “Nažalost, to je trebalo da se reši već odavno. Ovaj rat nije posledica ruske politike, nego ukrajinske koja je diktirana sa zapada”, smatra on.

“(Ukrajina) pokušava da stvori svoj identitet, istoriju, na tome da je suprotna od Rusije. To je na kraju moralo da pukne”.

Kao pravi uzrok rata vidi grub pritisak na rusko stanovništvo, ponižavanje Rusa na istoku zemlje. “To nije prihvatljivo za demokratsku, evropsku zemlju, kakva bi Ukrajina htela da bude. Takođe, Ukrajina se od početka devedesetih, kada je pao Sovjetski Savez, ponaša anti-ruski. Ne svi Ukrajinci, ali to je bila državna politika. Pokušava da stvori svoj identitet, istoriju, na tome da je suprotna od Rusije. To je na kraju moralo da pukne”.

U razgovor se uključuje i Petar Rosić (47), koji je stoji pored Kirila. “Treba pokazati da Rusija nije usamljena, da Evropa nije samo EU, i da Evropa nije samo NATO”, objašnjava mi. “Normalno je da za vreme rata podržavaš vrhovnog komandanta. Kao što je bilo za vreme bombardovanja Srbije. Da li je tad značilo da ako si protiv NATO da inače podržavaš Miloševića? Nije”.

Petar objašnjava uzroke rata prevrtljivošću i grabežljivošću NATO zemalja. “Ključno je kršenje svih dogovora o ruskoj bezbednosti koje je NATO dao posle hladnog rata. Uzeo je sve zemlje bivšeg istočnog bloka, a sada uzima države bivšeg SSSR-a”. Ali pravi razlog vidi u nečemu zlokobnijem.

“Oni hoće ruske sirovine, oni ne mrze Rusiju zbog Rusa, nego isto kao što je bilo u Iraku, Libiji, Siriji… Ali Putin im je pokazao s kime imaju posla i oni su odmah promenili priču”. Ima i da poruči Ukrajincima “da ne slušaju političare koji su već pobegli u Poljsku i iz nekog podruma daju intervjue i podržavaju stradanje svog naroda. Jer njihovi političari su ih odredili za topovsko meso u sukobu Rusije i zapada. Ako vole da ginu za zapad, niko ne može da im zabrani. Ali mislim da to većina ne bi htela”.

Z znači ponešto drugo za svakoga od prisutnih.

U međuvremenu Damjan Knežević iz Narodnih patrola poziva narod megafonom da krenu i objašnjava gde će sve kolona ići. Čelo kolone je već organizovano i kreće.

Jedan od mnogih u kolima je i Mihailo Jovanović, koji kaže da Rusiji treba pružiti podršku jer se bore protiv nacizma, protiv biolaboratorija i protiv režima koji je protiv nas kao starih Slovena. “Oni žele da gurnu Slavjanina na Slavjanina! Rusija se bori za pravdu i za istinu!” dobacuje mi iz kola.

“Ukrajincima bih poručio da izađu iz matriksa, a Rusima – idemo do pobede!” kaže moj imenjak.

Ne mogu da se otmem utisku da muški posetioci skupa preferiraju geostrateško i ideološko objašnjenje za svoje stavove, dok je kod okupljenih žena pre u pitanju mnogo direktnija, racionalnošću neopterećena, iskrena ljubav prema Rusiji i Rusima. Uz zdravu dozu pravoslavne tvrdokornosti.

Dok ulazi u automobil okićen ruskim zastavama, Zorica Uzelac mi kaže da Rusiji treba pružiti podršku, “jer su i naši pradedovi pružali podršku, to su naša braća bila i uvek će biti”.

Takođe, smatra da je ovaj rat opravdan. “Putin brani ono što je njegovo, ne želi da mu neko drugi hara po zemlji, osam godina je trpeo sve to što je trpeo. A ukrajinskom narodu bih poručila da budu samo malo hrabriji”. Pretpostavljam da ne misli na hrabrost u ratu s Rusima, nego na hrabrost da se okrenu leđa Zapadu i EU i prigrle svoja slovenska braća, dok mašem Zorici koja nasmejano pokazuje tri prsta i seda u auto.

Zorica i Z na kolima.

Slično Zorici, i Dragana Nikolić je nasmejana i vesela dok mi iz automobila objašnjava svoje razloga za to što je ovde. “Mi smo pravoslavni narod, ako nema Rusije, neće biti ni Srba, svakom iole razumnom ljudskom biću to treba da bude jasno. Ovo je podrška i Putinu i Rusima i pravoslavnom narodu svuda u svetu, koji se muči. Rusima pružamo podršku jer smo prošli kroz isto. Ovo je rat NATO pakta, a ne Rusije, rat NATO pakta protiv ostatka sveta. A jedini ostatak sveta je naša matronuška Rusija!” zaključuje Dragana uzbuđeno, ali radosno.

Dragana Nikolić: “Ukrajinci, vole vas Srbi, ali ne volimo Zelenskog i NATO!”

“Ukrajincima imam da poručim: vole vas Srbi, ali ne volimo Zelenskog i NATO i nemojte da nasedate na NATO uslove i provokacije!” viče mi iz kola, dok odlaze dalje.

Damnjan Knežević iz Narodnih patrola poziva okupljene da krenu u vožnju.

Čelo kolone je već odavno u pokretu, a sada kreće i začelje. Sa razglasa se čuje: “Da pokažemo još jednom da su Srbi i Rusi braća, živela Srbija, živela Rusija!”

Pogledajte još fotografija sa vožnje podrške Rusiji u Beogradu u nastavku.

Valja sve to posle oprati, mada možda i ne planiraju da to uopšte urade.

Na ovaj pozdrav sam odgovorio trostruko jače tj. sa tri prsta.

Ljiljana (i Biljana, njena sestra bliznakinja, za volanom): Neka bog pomogne Ukrajincima da otvore oči.

Podrška pojedinih prolaznika je bila nedvosmislena.