Bjelica i Bogdanović za VICE: “Na terenu pričamo na srpskom da nas svet ne razume”

Moj lični odnos sa Kingsima je sada mnogo jednostavniji i može se reći zdraviji nego kad su Peđa i Vlade umesto fensi odela u kojima sam ih video ovog vikenda nosili ljubičasto-bele dresove Kingsa.



Moje boje su oduvek bile plave boje Dalasa, u ovom gradu živim otprilike od kad se Bogdan Bogdanović rodio. Pošto u novinarskoj sekciji ne bi trebalo da bude navijanja, moje rešenje je da navijam da Dalas pobedi ali i da naši igrači zablistaju, uz komičnu zelju da se ta dva navijanja nekako

međusobno ponište.



Puno toga se od tih dana promenilo, a opet su stvari na neki način iste. Stojaković je završio igračku karijeru i uzeo pehar baš ovde u Dalasu i sad je zajedno sa Divcem u upravi Sakramento Kingsa. U timu opet imaju dva naša igraca, Nemanju Bjelicu i Bogdana Bogdanovića, a ove sezone imaju i našeg košarkaškog maestra Igora Kokoškova kao pomoćnog trenera, koji je od nedavno i selektor naše reprezentacije.



Pred početak utakmice Dalas-Sakramento



I Dalas na neki način ima dva naša igrača, u laganom smislu te reći – Bobana Marjanovića i Luku Dončića. Zbog toga sam rado prihvatio Peđinu ponudu da mi pomogne da sredimo intervjue sa Bjelicom i Bogdanovićem, jer sa toliko naših koji znaju jedni druge, i dvometraše je lako izgubiti u ovoj ogromnoj dvorani. Posle napetog kraja utakmice koju su Kingsi dobili sa 110:106, Bjelica i Bogdanović su rado prihvatili da uradimo jedan malo drugačiji intervju, i da u isto vreme

pričam sa obojicom.



Videos by VICE

Autor sa Belim i Bogdanom



VICE: Kingsi su naravno blisko povezani sa našom košarkom i košarkašima, njihove odnosno naše dve zvezde Peđa i Vlade su sad deo menadžmenta, koliko je to za vas dvojicu pritisak a koliko olakšanje?



Bjelica: Nije neki veliki pritisak. Svakako nam je lakše zato što navijači u Sakramentu razumeju košarku i vole košarku, i Vlade i Peđa su ostavili veliki trag. Meni je drago i pomaže mi da imamo nekog našeg u upravi, ali i super je da igram zajedno sa Bogdanom i da imam nekog našeg i na terenu. A i lepo je vreme u Kaliforniji, to svakako pomaže.



VICE: Bogdane, kako ti gledaš na to što imas prilike da igraš sa našim igračem u istom timu?



Bogdanović: Pa imamo našu komunikaciju na terenu, i vidimo zajedno neke stvari bolje. Pričamo na srpskom da nas svet ne razume. Lako je igrati sa Nemanjom, on može da igra na nekoliko pozicija. Dobro je i za Kingse i za nas dvojicu da smo u istom timu svakako.



Pomoćni trener vam je sad Igor Kokoškov, kako je igrati za njega i sarađivati sa njim i ovde u Kingsima i u reprezentaciji?



Bjelica: Imati njega na klupi je veliko osveženje za nas ovde ali naravno i za našu reprezentaciju. Nije mogao da se nađe bolji trener koji će da vodi reprezentaciju. Mislim da će ljudi u Srbiji biti oduševljeni Igorom Kokoškovim, kada budu videli kakav je on na terenu i van njega. Stekao je ogromno iskustvo u Americi, možda je čak trebalo da bude i ranije selektor. Vodio je Gruziju, sa Slovenijom je – nažalost osvojio to zlato protiv nas u finalu. Za njega je ovo isto super stvar, ostvarenje sna. Samo mu je to falilo. On je još uvek mlad stručnjak, polako se sklapaju kockice. U ovom trenutku međutim ne razmišljamo da je on naš selektor, sad smo ovde u NBA-u, igramo, spremamo se za sezonu koja je tek manje više počela, brzo sve ide, svaki drugi dan imaš utakmicu, svakako nemamo puno vremena da razmišljamo o reprezentaciji.





VICE: Kako ocenjujete početak ove sezone u Kingsima i kako je poredite sa prošlom koja je bolje počela?



Bjelica: Drugačija smo ekipa, neke utakmice gubimo sa 10-15 razlike, a dobili smo Denver od kog smo ranije lagano gubili. Počeli smo sezonu slabije, možda je na nas imao uticaj imala ta turneja koju smo imali po Indiji. Sad igramo bolje, počeli smo da dobijamo utakmice, mada nam se dešava da ne

znamo da iskontrolišemo poslednja 2-3 minuta ali radimo na tome.



VICE: Ajde da se nadovežemo na tu temu – večerašnja utakmica protiv Dalasa je baš tako izgledala, vodili ste sa 20 razlike i na kraju je spalo na samo 2, ali ste na kraju izvukli pobedu.



Bogdanović: To je NBA, svaka utakmica je teška. Ipak je ovo Dalas, vrlo jak tim, pogotovo kad igra kod kuće. Ekipa im ima samopouzdanje i neki mir, a mi smo izgubili u Teksasu, dole u San Antoniju na težak način. Danas smo imali odlične momente i u napadu i u odbrani baš kad je trebalo, to nas je sačuvalo do kraja.



VICE: Kako vas dvojica poredite igranje u NBA ligi i igranje u Evropi. Ovo jeste na najjača liga na svetu, ali šta je recimo za vas dvojicu lakše u NBA-u?



Bogdanović: Pravila su takva da je igra više otvorena i podređena ofanzivi, voli se i traži brza košarka, to zanimljivije za publiku i zbog većeg broja poena publici možda izgleda da je lakše od Evrope. Ali ovo su vrhunske atlete, nije lako u NBA ligi uopšte. Treba biti u formi, treba stalno trenirati. Najveća je razlika u pravilima. Ovde ima veće slobode u igri. U Evropi je kontrola veća a pravila malo strožija, svakako se teže dolazi do tog individualnog učinka. Ali i Evropa ide u tom pravcu.



Bjelica: Lakše ovde može da se igra … kad imaš priliku da igraš. Mnogo je lakše kad mozeš da ubaciš prva dva šuta. Ja sam imao baš dosta problema na početku karijere u NBA da se prilagodim, na neki način sam pronašao sebe ovde u Kingsima. Moraš stvarno da vodiš računa o svom telu ovde, vrlo je naporno jer sezona traje dugo, i onda još dođe plej of.



VICE: Poslednje pitanje za obojicu, koji vam je omiljeni grad odnosno omiljena dvorana u NBA, i zasto?

Bogdanović: Naša je najbolja!



Bjelica: Pa moram da kažem isto – naša dvorana. I naši navijači stvarno razumeju i vole košarku.



Hvala obojici i srećno.



POGLEDAJTE FILM: