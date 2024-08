Bogate zemlje su već otkupile više od pola buduće vakcine protiv Kovid-19

Međunarodna agencija Oksfam je otkrila još jedan primer toga koliki je jaz u bogatstvu između zemalja – naime, bogate zemlje koje predstavljaju svega 13 posto svetskog stanovništva su već rezervisale 51 posto najavljenih doza vodećih kandidata za Kovid-19 vakcinu.

Devet Kovid-19 vakcina je trenutno u trećoj fazi kliničkih ispitivanja. Za sda su objavljeni ugovori o snabdevanju za pet korporacija: AstraZeneca, Gamaleia/Sputnik, Moderna, Pfizer i Sinovac. Ugovori o snabdevanju vakcinama koji su objavljeni otkrivaju drastične nejednakosti među zemljama. Tamo gde je vlada Velike Britanije obezbedila ugovore za kandidate za vakcinu u iznosu od pet doza po glavi stanovnika, Bangladeš je do sada obezbedio samo jednu dozu na svakih devet ljudi. Oksfam je objavio ovaj izveštaj nakon analize poslova između proizvođača vakcina i država, na osnovu materijala prikupljenog od kompanije za naučnu analitiku, Airfiniti.

Ovo upozorenje stiže 17. septembra uoči sastanka G20, gde će ministri zdravlja i finansija najmoćnijh svetskih zemalja razgovarati o globalnoj pandemiji. 51 odsto budućih vakcina kupile su razvijene zemlje, uključujući UK, SAD, Australiju, Hong Kong i Makao, Japan, Izrael i Evropsku uniju. Preostale doze otkupile su zemlje u razvoju (ili su im te doze obećane), uključujući Indiju (koja trenutno ima drugi najveći broj slučajeva koronavirusa na svetu,), Bangladeš, Kinu i Brazil (koji je treći po broju slučajeva koronavirusa), između ostalih.

Prema Oksfamu, jedan od vodećih kandidata za vakcinu je koji razvija Moderna, od novca američkih poreskih obveznika primljeno je 2,48 milijardi dolara. Kompanija, međutim i dalje namerava da ostvari zaradu od svoje vakcine.

Štaviše, iste te kompanije ne mogu da naprave dovoljno vakcina za sve na planeti kojima je to potrebno. Na primer, izveštava se da je Moderna činila napore da poveća ponudu, ali da može da proizvede dovoljno za samo 475 miliona ljudi. To je svega 6 procenata svetske populacije, od čega većina odlazi u bogatije nacije. Čak i u krajnje neverovatnom slučaju da svih pet vakcina prođe klinička ispitivanja i pokaže se bezbednim za puštanje na tržište, gotovo dve trećine ili 61 odsto svetske populacije neće imati vakcinu najmanje do 2022. godine. Mnogo je verovatnije da neke neće uspeti, a broj ljudi koji nemaju pristup vakcini će tako biti još veći.

Procenjeni trošak obezbeđivanja vakcine za sve ljude na svetu manji je od 1 procenta procenjene štete koju je Kovid-19 naneo globalnoj privredi . Dakle, ova analiza u potpunosti otkriva slomljeni sistem koji je pandemija učinila očiglednijim – štiteći farmaceutske korporacije i favorizujući bogate nacije, istovremeno veštački ograničavajući proizvodnju i ostavljajući veći deo svetske populacije da čeka duže nego što je potrebno na vakcinu. „Pristup spasonosnoj vakcini ne bi trebalo da zavisi od toga gde živite ili koliko novca imate“, rekao je Robert Silverman iz Oksfam America.

Narodni savez za vakcine (The People’s Vaccine Alliance) je koalicija organizacija i aktivista koja vodi kampanju za „narodnu vakcinu“ za KOVID-19 koja se zasniva na zajedničkom znanju i svima je dostupna. „Nijedna pojedinačna korporacija nikada neće moći da zadovolji svetske potrebe za COVID-19 vakcinom“, rekla je Kema Vera, privremeni izvršni direktor Oksfam International u njihovom saopštenju za štampu. „Zbog toga ih pozivamo da svoja znanja podele bez patenata i podrže neophodan kvantni skok u proizvodnji kako bi svi bili bezbedni. Potrebna nam je vakcina za ljude, a ne za profit.“