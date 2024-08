Brak usrećuje ljude, otkriva nova studija

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na TONIC

Prema novoj studiji, bračni status može da ima životno pozitivan efekat na dobrobit ljudi, uključujući pomoć u prevazilaženju pada životnih zadovoljstava koji dolazi sa srednjim godinama. Na osnovu podataka dve britanske ankete, studija je pokazala da je sreća bila čak i veća kod parova koji su svog supružnika doživljavali kao svog najboljeg prijatelja. Dugovečni monogamni parovi koji nikad nisu stupili u brak doživljavali su slične prednosti, a istraživači sugerišu da sreća života u paru potiče od njegovog jedinstvenog oblika životnog prijateljstva.

Studije su već pokazale vezu između braka i sreće, sa osobama u braku koje su mogle da se pohvale značajno većim životnim zadovoljstvom od onih koji su singl, rastavljeni, razvedeni ili udovci. Ali to bi prosto moglo da znači da su srećniji ljudi skloniji tome da stupaju u brak. Ljudi koji stupe u brak obično imaju više prijatelja, izvlače veće zadovoljstvo iz posla i bolje su obrazovani — što sve može da dovede do veće sreće mimo braka. Kao što je jedna studija to definisala: „Da li brak usrećuje ljude ili srećni ljudi stupaju u brak?“

U međuvremenu, druga istraživanja pokazala su da iako postoji skok u sreći na početku braka, ljudi tvrde da se na kraju sve vrati na nivoe samozadovoljstva od pre braka. To bi sugerisalo da čim medeni mesec prođe, ljudi počnu da se vraćaju starim nezadovoljstvima.

Da bi raščistili ovu sliku, Šon Grover i Džon Helivel iz Vankuverske škole ekonomije u Kanadi pozvali su se na dve pomenute studije. Panel anketa britanskih domaćinstava (BHPS) sakupila je informacije od oko 30.000 ljudi između 1991. i 2009. godine, dok je Godišnji popis stanovništva Ujedinjenog Kraljevstva od 2011. do 2013. imao više od 328.000 učesnika. Koristeći kombinovane podatke, istraživači su proučili odnose između braka i prijateljstva.



Oni su otkrili da su bračni parovi generalno zadovoljniji svojim životima nego njihovi singl ekvivalenti i da je njihova sreća više od običnog blaženstva friških mladenaca. Trajala je duže od faze medenog meseca i protezala se u duboku starost.

„Čak i posle više godina, osobe u braku su i dalje zadovoljnije“, rekao je Helivel u svom saopštenju. „To sugeriše efekat kauzaliteta u svim stadijumima braka, od predbračnog blaženstva do dugovečnih brakova.“

U jednom poređenju, oni su se bavili statističkim odnosom sreće i uzrasta: mladi su obično najsrećniji, sledi određeni pad u srednjem dobu, a završava se još jednim skokom sreće kako ljudi stare. I osobe u braku i one koje nisu slede taj obrazac, ali među onima u braku pad u srednjem dobu je dosta manje izražen.

Kada sreća počinje da opada, sugerišu istraživači, bračni partneri nude jedno drugom jedinstvenu podršku tokom životnih izazova. Za partnere koji su još i najbolji prijatelji, dobrobit može da bude još i veća. „Dobrobiti braka mnogo su veće za one koji smatraju svog supružnika još i za najboljeg prijatelja“, rekao je Helivel. „Te prednosti su u proseku dvaput veće za ljude kojima je supružnik ujedno i najbolji prijatelj.“

Naravno, ti rezultati su izvučeni iz podataka sakupljenih u Velikoj Britaniji i možda ne važe za svako društvo. Ali zaista sugerišu da ima nečeg u stupanju u brak sa najboljim prijateljem — ili prostom uparivanju sa njim na duže staze.

