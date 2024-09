Britanija iz ugla fotografa koji je najbolje poznaje

Martin Par shvata Britaniju na intiman način. Ovaj fotograf putuje Britanijom otprilike 45 godina, prikazujući je uz svo ispijanje piva, blejanje na plaži, vijorenje zastava sa likom Svetog Đorđa. U fokusu njegovog rada je najčešće svakodnevica, on pretvara banalno u intrigantno, ili čak vanzemaljsko, koristeći drečave boje i svoj osećaj za ekscentrične detalje. Daleko od onoga kako bi trebalo da izgleda fotografija lepe umetnosti, priroda njegovih visceralnih, i često grotesknih fotki znači da one nisu za svakoga, ali to kao da nikada nije zanimalo Para.

U toku prethodnih nekoliko godina, Par je dokumentovao društvenu klimu Britanije za vreme referenduma za izlazak iz EU 2016. godine. Kada smo razgovarali sa njim na dan kada je predlog Tereze Mej trebalo da bude izglasan u Parlamentu, i on nam je rekao: „Naravno da brinem. Sledeće poglavlje je neobeležena teritorija.“

Ipak, pre nego da se fokusira na katastrofalnu propast svega ovoga, Par nudi izobličeni pogled na ovu temu; u jednoj od njegovih skorašnjih serija fotografija koja se sastoji od raznolikih jela ugroženih Bregzitom, on igra na kartu strahova javnosti o neminovnoj „krizi sireva„. „Moj rad nije otvoreno politički, ali politika uvek postoji kao pritajeni element“, objašnjava on.



Stone Cross. Sve fotografije su vlasništvo Martina Para / Magnum Photos / Rocket Galerije

Nekoliko Parovih fotki o bregzitnoj Britaniji pojaviće se u Nacionalnoj galeriji portreta ovog marta u okviru „Only Human“ izložbe, što je prva velika izložba njegovih radova još od 2002. godine. „U pitanju je preispitivanje o vremenu u kojem ćemo – ili u kojem bi trebalo – da napustimo EU“, rekao je Par o izložbi. „Ko smo mi, čemu težimo, kakvi smo, kao i kakvi su razni klanovi u Britaniji možemo da vidimo kroz fotografiju.“ Izložba takođe uključuje portrete nekoliko britanskih ikona, kao što su Grejson Peri, Trejsi Emin i Vivien Vestvud. „Mnogo volim da upoznajem ove ljude“, rekao je, „ali se ne bavim jurenjem poznatih.“

Dok Bregzit diže tenziju između Londona (čijih je 60 posto glasača glasalo za ostanak u EU) i ostatka zemlje, Par se nada da će izložba privući pažnju ljudi izvan onoga što on zove „londonski metropolski mehur“; putujući po UK, on je video „bes i frustraciju izvan bogatog jugoistoka.“ Bilo kako bilo, on ne odustaje od ideje da izložba nije pokušaj da se publika obrazuje o političkom raskolu: „Radi se o zabavi. Ako pokrene debatu, sjajno, ali to nije ono što očekujem.“

Par je oduvek želeo da ga vide kao vanstranačkog dokumentatora, „prikazujući ljudima različita scenarija i pozivajući ih da obrate pažnju,“ naglašavajući da on „ne pravi moralne osude.“ Umesto toga, on preferira da usmeri antropološki objektiv ka svojim modelima, destilujući moderan život u seriju čudnovatih i izuzetno poznatih rituala. Od sedamdesetih godina, njegove fotke predstavljaju satirični pogled na navike povezane sa slobodnim vremenom, konzumerizmom, od onih nepromenjenih već decenijama, do onih koje predstavljaju nešto mlađe fenomene, kao što je nepestano slikanje selfija od strane turista. „Postali smo globalizovaniji, a imigracije su u porastu. Ali u isto vreme, uopšte se nismo toliko promenili,“ kaže on. „Mi smo kontradikcija starog i novog koji trčkaraju rame uz rame.“

Salford, Engleska, 1986. Sve fotografije su vlasništvo Martina Para / Magnum Photos / Rocket Galerije

Mančester – grad kome se Par vraćao često u svojoj karjeri od kada je tamo bio student univerziteta sedamdesetih – pun je ovih „kontradiktornosti“. Njegova poseta ovom gradu 2018. godine kulminirala je izložbom, „Povratak Mančesteru“, koja je trenutno izložena u Mančesterskoj galeriji umetnosti, dok će odabrani radovi biti deo dolazeće izložbe Nacionalne galerije portreta. Od gradskog BBC centra, do Gej Prajda, gde su učesnici parade prikazani mlatarajući penisima na naduvavanje, Parove fotke prihvataju promenjivu panoramu grada. „Deo tradicionalnog Mančestera je nestao, ali je to nešto što prosto morate prihvatiti. Ne možemo živeti u prošlosti“, kaže on.

Neke od najupečatljivijih slika iz mančesterske serije nisu fokusirane na britanske običaje. Bilo da je u pitanju ceremonija u džamiji, parada zapadne Indije ili plesni podijum na dvadeset prvom rođendanu jednog Sika, naizgled ne postoji granica između Para i njegovih modela, kao ni osećaj voajerizma. Dok Bregzit stvara sve neprijateljskije okruženje, ove fotke – izložene pored određenih arhetipa „britanicizma“ – predstavljaju važan podsetnik na to da je multikulturalizam ono što spašava UK od pretnje koju pričinjava dosadna, da ne spominjemo strašna, zatucanost.

„Only Human: Martin Parr“ izložba biće otvorena 7.3.2019. i trajaće do 27.5.2019. u Nacionalnoj galeriji portreta. Prateća knjiga „Only Human“, autora Martina Para objavljena je od strane izdavačke kuće Phaidon.

Moss Side, Mančester, 1972.

Mančester, 1981.

21. rođendan u Royal Nawaab restoranu, Levenšulme, Mančester, 2018.

Jejtsova vinska koliba, Ešton-Ander-Lajn 1983.

Magdalene. Sve fotografije su vlasništvo Martina Para / Magnum Photos / Rocket Galerije

Durban. Sve fotografije su vlasništvo Martina Para / Magnum Photos / Rocket Galerije

Mreže za jastoge. Sve fotografije su vlasništvo Martina Para / Magnum Photos / Rocket Galerije

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE UK.