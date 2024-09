Pijani Britanci uništavaju turističke čari Grčke

U Laganasu, malom mestu na grčkom ostrvu Zante, treba vam deset minuta da se napijete, još 10 minuta da doživite orgazam ali i večnost da zaboravite sve odvratne stvari koje ste uradili. Prirodno, Laganas je meka za britanske turiste.

​

Četiri je ujutru, i ležim potpuno trezan i budan u bednoj hotelskoj sobi u Laganasu. Krevet mi je ispunjen dlakama prethodnih gostiju ove sobe. Zna se, imaš sreće ako su dlake dugačke jer su sa glave, a ako su kratke, posledica su nekog oralnog seksa.

​

​Prethodna noć je bila jedna od onih kad poželiš da se letovanje ustvari završilo. Ako ste Grk, nikada to nećete izgovoriti, jer more i sunce imaju religijsku važnost za Grke. Zato svaki negativni komentar na letovanje ne dolazi u obzir.

​

​Iskreno, sve što želim je da se vratim mojoj čistoj gajbi, pojedem grčki jogurt i potom ispovratim sav alkohol kojim su me zalivali poslednjih par dana.

Prvog dana bio sam pozitivan misleći da je seks na ulici koji sam video zapravo dokaz seksualnih sloboda ovde. Pomislio sam naivno, možda su Grcima i dalje potrebni Zapadnjaci da im pokažu šta je moderno.

Već drugog dana, te misli su brzo nestale. Te večeri sam video devojku u formalnom stavu, nalakćenu na bar, dok su se ortaci oko nje laktali ne bi li se postavili kao manijaci koji bi da se trljaju o nju u prepunom autobusu. Bili su toliko blizu da je delovalo kao da se igraju crvene rukavice na putu do njene vagine. Do moje treće večeri u Laganasu, delovalo je kao da je ovo selo puno pijane i suncem opaljene sperme koja se sliva i tetura unaokolo pokušavajući da provali koja jaja treba da se oplode.

Noćas se neko ispovraćao u moju cipelu, pa sam, eto, ovde neuobičajeno rano. Naravno, devojka iz susedne sobe se svojski trudi svojim seks akrobacijama da me drži budnim, već četvrtu noć za redom.

Da sam tinejdžer… Realno bi me sve ovo i dalje palilo. Verovatno sam samo jedna matora budala. Mada, možda, samo možda postoji šansa da sam za letovanje izabrao idiotsko mesto prepuno ljudi koje ne znaju da u svemu treba imati meru.

​

​Svakog leta mladi ljudi iz Velike Britanije, Nemačke, Australije i Italije kupuju jeftine avio karte sa ciljem da par dana tumaruju goli grčkim ostrvima. Pošto nam je rečeno da je turizam jako važan za našu privredu, lokalci su okretali glavu od gadosti koje priređuju neki strani gosti, izbegavajući mesta kao što su Laganas, Faliraki na Rodosu ili Malia na Kritu. Društvene mreže su, međutim, promenile sve, i bežanje od stvarnosti više nije moguće.

​

​Ovo je kolekcija najboljih i najgorih slika koje su postovali turisti na letovanju u Grčkoj. Ono što nije objavljeno, nije se ni desilo.