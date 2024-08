Ćale mi je bio Timoti Liri, ikona droge i kulture šezdesetih

Šta biste uradili da je Nikson vašeg oca nazvao „najopasnijim čovekom u Americi“? Teško pitanje – ali to je jedno od mnogih koja su proganjala Zaka ​​Lirija, koji sada ima 49 godina, dok je odrastao u senci svog oca, Timotija Lirija (alias „Kuma psihodeličnih 60-ih“).

Tokom godina, pokušavao je da pobegne od nasleđa svog oca i nađe svoj put. Senka iz koje je morao da izađe je povelika: Liri je inspirisao Bitlse, dobio je otkaz sa Harvarda jer je studentima davao LSD i psilocibin, osnovao je eksperimentalnu psihodeličnu komunu i kasnije je preskočio zid da pobegne iz zatvora nakon što je bio osuđen zbog posedovanja trave, a je potom živeo kao begunac.

Dakle, uprkos tome što je prvi put probao esid sa 14 godina, Zak je ostvario karijeru u marketingu i postao uspešan izvršni direktor digitalnog marketinga, radeći sa velikim brendovima poput Apple-a i rok bendovima uključujući U2, Depeche Mode i Coldplay. Ali to mu nije donelo satisfakciju koju je tražio i pao je u zavisnost od droge. Posle nekoliko haotičnih godina, otreznio se i godinama nije dirao psihodelike. Pod duhovnim vođstvom Rama Dasa, jednog od najpoznatijih jogija na zapadu i ličnog prijatelja njegovog oca, Zak je počeo da se obučava da bude savetnik za psihodelike..

Danas, pored jutarnje rutine koja uključuje pevanje o Hanumanu, hinduističkom bogu majmuna, devet minuta svakog dana, on vodi MAPS podkast o psihodelicima i onlajn edukativni kurs o, naravno, psihodelicima. Njegovu prvu knjigu, Your Extraordinary Mind – Psychedelics in the 21st Century and How to Use Them, objaviće SoundsTrue kasnije ove godine.

Upoznali smo se na Jamajci gde on vodi putovanja na magičnim pečurkama za Evolution Retreats u odmaralištu koje je, igrom slučaja, posećivao kao dete sa svojom porodicom na odmorima ne-psihodelične vrste. Njegov tata bi bio zadovoljan.

Zak Liki na Jamajci. Foto: Mata Bazbi

VICE: Dakle, Zek, budimo iskreni. Hoće li psihodelici spasiti čovečanstvo od pohlepe, proždrljivosti i lenjosti?

Zek Liri: Pa to je pitanje za milion dolara, zar ne. Kada me pitaju da li Donald Tramp treba da uzima MDMA ili psilocibin: „Da li bi ga to promenilo?“

Ne, mislim da ne bi. Neko takav je otišao predaleko i verovatno bi ga to samo nateralo da se još više zaljubi u sopstvena sranja. Ali za većinu drugih ljudi to sigurno ne bi škodilo.

Jedna od najvećih prednosti modernog psihodeličnog pokreta je ta što ljudi koji nikada nisu mislili da će tripovati – tripuju. Čak i pre pet godina još uvek je veliki broj ljudi bio u balonu. Ali približavamo se prelomnoj tački – sa ljudima iz različitih socioekonomskih i političkih sredina koji imaju pozitivna iskustva sa psihodelicima. Oni imaju potencijal da spasu svet od sopstvenog ciklusa pohlepe. Sada sve deluje kao haos pre zatišja.

Dakle, da li je tvoj tata zaista pokrenuo milion tripova i promenio istoriju svojom mantrom „priključi se, uključi i odustani“? On je bio lik koji se pojavljuje jednom u generaciji. Bio je na prvoj liniji fronta. Većina ljudi nije mogla da izdrži progon; [on] je bukvalno [proveo] četiri godine u zatvoru zbog svojih ideja. Izgleda čudnije od fikcije. Ali on je sve uradio: neverovatno sam ponosan.

Kako si se ti “priključio i uključio”?

Imao sam prethodnu inkarnaciju, radio sam u digitalnom marketingu i oglašavanju, 13 godina. Čitava svrha je bila da pokušam da se što dalje udaljim od zaostavštine mog oca. Trebao mi je sopstveni identitet, morao sam da saznam ko sam, i mislio sam da je to odgovor: pogrešio sam. Doživeo sam emocionalno, duhovno sagorevanje. Moje srce jednostavno nije bilo u tome. Onda, sedeći jednog dana u dnevnoj sobi Ram Dasa, imao sam viziju sebe sa 80 godina i plašio sam se [da ću se] probuditi pitajući se kuda je nestao moj život. Imao sam čežnju za više iskrenosti i autentičnosti. Tako sam se vratio na duhovni put: vežbao jogu i meditaciju i eksperimentisao sa psihodelicima.

A sada ste majstor ceremonije za ljude koji se tripuju. Kako ste postali psihodelični moderator?

Ljudi su me pozvali u Los Anđeles da im pomognem u vođenju tripa. Prepoznali su da sam možda dobar u tome. I ubrzo sam se uozbiljio, pronašao mnogo mentora i zaista sam se uključio. Sada je neverovatno korisno pomoći ljudima da se probude na svoj način – iz tuge, gubitka, stagnacije srednjeg života i duhovnog bankrota – i pronađu tu iskru koja vodi ih ka ispunjenijim životima. Lično sam bio svedok bezbroj takvih transformacija, čak i nakon samo jedne ili dve sesije psihodeličke terapije. Samo imaju novu strast za životom.

Šta bi tvoj otac rekao da te sada vidi?

Mislim da bi moj tata bio oduševljen, čoveče. Sada sam radio sa dovoljno ljudi koji se zaista osećaju kao da sam bio provodnik da im pomognem, kroz psihodeličnu medicinu, tokom poslednjih sedam godina.

A kada si počeo da putuješ sa psihodelicima?

Smešno je kada me ljudi pitaju jer se ne sećam prvog. Ali to je imalo neke veze sa Grateful Deadi imao sam oko 14 godina. Bio sam Deadhead od 1987. do ’95. NAvodno je Grateful Dead kontrolisao 50 odsto američke ponude LSD-a u jednom trenutku. Družili smo se na koncertima i gutali kiselinu.

Ljudi su šokirani moj otac nije bio za to da je koristim tako mlad. Poseo me je i rekao: „Moraš da sačekaš, veruj mi”. Nisam čekao. Onda kada sam imao 16 ili 17 godina, postao je odličan mentor i savetovao me kako da ih koristim mudro, pažljivo. Ubrzo sam imao iskustvo od nekoliko stotina “putovanja”.

Ali šta se onda dogodilo?

Kroz tugu, traumu i nespremnost da gledam u sopstvenu senku, razvio sam lošu zavisnost od opijata: ulice Los Anđelesa, zatvori. Bio sam zavisnik od kasnih 90-ih do ranih 2000-ih. Upravo sam krenuo punim plućima: nisam želeo da živim, ali nisam želeo da umrem. Kada čujem te priče o ibogainu, voleo bih da sam to znao pre 20 godina, kada sam pokušavao da ostavim drogu. Ali nekako sam se očistio i onda sam proveo dosta vremena u Indiji i zaista se upustio u istočnjačke tradicije poput joge i meditacije.

Dakle, šta ambiciozni psihonauti mogu naučiti iz vaših iskušenja i nevolja?

Pa, kada sam ponovo uveo psihodelike nakon devet godina bez njih, gledao sam na to kao da ih uključujem u svoju duhovnu praksu. Radi se o tome da imate sistem koji može da vas održi kada droge nema , tako da ne završite u stalnoj potrazi za uzdizanjem; treba da “putujete” svake dve nedelje.

Ako ljudi zaista menjaju mišljenje o psihodelicima, kakva je budućnost za veliki farmaceutski psihijatrijski zdravstveni model?

Volim da mislim da su im dani odbrojani. Postoji sveprisutan gnev zbog tekuće krize opioida i cena lekova na recept, dok glavni sistem podrške mentalnom zdravlju izneverava našu populaciju. Revolucija mentalnog zdravlja postala je neraskidivo povezana sa psihodelicima.

Ali moramo biti oprezni da ne zamenimo jedan sistem sličnim. Ako je budućnost psihodelika to da čovek ode u kancelariju terapeuta i razgovara o svojim problemima sa mentalnim zdravljem i leži na kauču i zguta kiselinu – pa, to je u redu, ali nešto se pomalo gubi.

Medikalizacija koja se dešava [sa] psihodelicima i stvaranje korporativne kliničke kulture, uklanja misticizam iz priče. Postoji određena sterilnost. Srce traži nešto malo ezoteričnije: da se obrati umu, telu, duši i duhu.