Četiri dana sam bez neta i počela sam da pravim analogne mimove

VICE-ova autorka koja je najčešće onlajn trenutno je isključena sa interneta, i nalazi se u malom gradu u blizini Njujorka. Biće izlogovana pet dana, tokom kojih će beležiti svoje avanture u prirodi, putem dnevnih izveštaja. Njen prvi zapis se nalazi ispod

Jesam li poremećena zbog toga što sam tužna zbog svih tih vesti koje propuštam? Juče sam, razgovarajući sa svojim dečkom i očajnički šaljući poruke prijateljima koji rade u medijima, sa tekstom, „Potrebno mi je da mi neko kaže šta se događa… MOLIM vas“, a onda gledajući Si-En-En, saznala da je Houp Niks podnela ostavku, Džared Kušner izgubio pristup najvećim tajnama, a Donald Tramp predložio vladi da ljudima oduzima oružje, bez zakonske procedure – mislim? FOMO, strah od toga da nešto propuštam, kovanica koju prezirem, ali je svejedno korisna, počeo je da se pomalja.

Ove nedelje sam dozvolila sebi da konzimiram vesti na sve moguće načine osim na internetu, u naporu da umirim pomenuti FOMO (majku mu, možemo li tu pojavu da nazivamo nekako drugačije??).

Kablovske vesti su bile pomalo dosadne, u smislu da me nije briga šta bivši predstavnik za štampu Džordža W. Buša ima da kaže o Trampovom eratičnom ponašanju – ali su mi davale suštinu onoga što se događa, što sam i tražila. Lokalne vesti su takođe zabavne; opuštajuće je svakog jutra za doručkom listati lokalne noviine. Volim da gutam tabloide, i počela sam da isecam apsurdne citate i činjenice, i da ih lepim u dnevnik, crtam oko njih, i na taj način pravim analogne mimove. Iznenada sam počela da volim vesti – da, znam, to je veoma loše, molim vas, nemojte da vičete na mene. Ali zabavne su, zato što mi se ne unose u lice. Zato što ih u potpunosti konzumiram pod svojim uslovima. Jer bez interneta, pratiti vesti je izbor, a ne poremećena kompulsivnost, isprepletana sa ludilom društvenih mreža.

Ali dok me je urednik prekorevao zbog toga što konzumiram vesti – „Mislio sam da smo rekli da nema kablovskih vest?“ – osetila sam grižu savesti – Ovo je jedna jedina nedelja kada bukvalno ne moram da gledam vesti? Zar priroda ne bi trebalo da me baci u toliki zen, da se kao nebeski anđeo uzdignem iznad sitničavih ljudskih zađevica?

Danas jesam izašla u prirodu, u još jednom naporu da skrenem misli sa svega što propuštam, i sa mamom sam otišla u veoma finu šetnju do Ber Mauntina.

Dok smo išle uzbrdo, moja mama je stala nasred staze da bi odgovorila dečku na poruku – a ja nisam mogla da se suzdržim da se ne nasmejem. „Zavisna sam od ove stvari“, požalila se.

„Veruj mi, shvatam“, rekla sam.

Popele smo se uz planinu, sele na jednu stenu i razgovarale o tome kada smo poslednji put bile zajedno na Ber Mauntinu, na školskom izletu, kada sam ja bila mala devojčica, pametni telefoni nisu postojali, a Džordž W. Buš je bio predsednik. Razgovarale smo o mukama detinjstva i adolescencije, o tome kako tada nikada nisam spavala i o tome kako ni sada ne spavam mnogo, o našoj porodici i, naravno, o vestima i o Donaldu Trampu. Čak i bez interneta, razgovori su uvek uspevali da se vrate na tog tipa, što je najiskrenije bezveze.

Mama mi je pričala o vremenu kada su se pojavili prvi Polaroid foto-aparati, i o tome kako su ona i njeni prijatelji iz umetničke škole bili uzbuđeni zbog toga što konačno imaju tehnologiju koja smesta štampa sliku. Iako je veći deo svog života provela bez interneta nego sa njim, dana pre interneta se seća kao u izmaglici. Navikla se na život sa pametnim telefonom, na luksuze Gugl mapa i Ubera, iako koristi pogrešne prste za kucanje.

Tehnologija ima čudnu moć da te natera da zaboraviš kakav je život bio pre nego što si je imao. Ljudska bića se brzo adaptiraju, i čudno je kako je vratiti se nazad u vreme pre interneta toliko mnogo teže nego navići se na naš sve više digitalizovani svet. Kada nam neki zadatak postane olakšan, vratiti se na ono kako je bilo ranije i činiti sve što je potrebno da se to uradi iziskuje jednu posebno tešku vrstu napora. Zašto izaći i kupovati novine, ili gledati ljude kojima ne veruješ kako na kablovskim vestima pričaju o politici, kada u trenutku i besplatno možeš da dođeš do tačno onih vesti koje tražiš? A i da takođe vidiš šta drugi misle o tome, ako to želiš? To je jednostavno mnogo podesniji način bitisanja – tako je lako prilagoditi se nečemu podesnom.

Da iskoristim Toroov izraz, kada je reč o uživanju u plodovima neta i drugim pogodnostima, neprirodno mi je vruće; svima nam je tako.

„Luksuzno bogatima nije samo udobno toplo, već neprirodno vruće… skuvani su, naravno, u vinu“, piše Henri Dejvid Toro u Voldenu. „Mnoge od takozvanih pogodnosti života nisu samo nezamenljive, već i pozitivne prepreke u napretku čovečanstva“.

Poenta ove nedelje je hlađenje. Što sam hladnija, moj impuls da podelim svaku banalnost i dubokoumnost koja mi padne na pamet postaje slabiji. Ali pretpostavljam da mogu da se ohladim samo do određene mere? Prilično sam topla kada je u pitanju moja želja za beskrajnim nizom važnih informacija, ali šta je sa mojom potrebom da drugima sve vreme prenosim svoje misli? Što sam hladnija, manje želim da sa širom publikom podelim svaku misao (ili njen nedostatak) koja mi padne na pamet. Ne mogu da odlučim da li je to dobro ili loše – ali u 7 i 12 ujutru, u četvrtak 1. marta, odlučujem da je dobro.

