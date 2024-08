Čim sam odustala nege kože dobila sam kožu iz snova

Teško je raskrstiti sa starim navikama, naročito s onima koje koštaju gomilu para a ne daju vam ništa zauzvrat. Savršeni primeri za to: alkohol, cigarete i nepregledan niz proizvoda koji je u svet pustila Velika kompanija za negu kože.

Proteklih deset godina potrošila sam neprijatnu količinu novca na serume, tonere, klensere, hidrantne kreme, maske, pilinge, ulja, mist sprejeve i sve između. Sve što sam mogla da nanesem na kožu a što mi je obećavalo lice anđela, ja bih kupila. Na vrhuncu, sprovodila sam impresivno temeljnu dnevnu rutinu u šest koraka – i osećala sam se neobično ponosno što sam dostigla tako složene i izuvijane visine. Moram da vam kažem, nikad nisam do kraja ovladala time: uvek sam bila „na ivici“ da pronađem dobitnu kombinaciju proizvoda koji su za mene radili posao, da bih konačno mogla da steknem čistu, veličanstvenu kožu.

Videos by VICE

Nakon što sam isprobala verovatno stotine različitih proizvoda, ustanovila sam da moja koža nikad nije bila više iziritirana, bubuljičava, bez sjaja, suva, neujednačena i masna. I tako, u nadi da ću uspeti da započnem nešto novo, izbacila sam iz upotrebe gomilu proizvoda, sve one neefikasne „korake za negu kože“ i vratila se na ogoljeni minimum. Želela sam da zaboravim sve što sam ikad naučila o negi kože.

Ograničila sam se na povremeni klenser, poneki prost proizvod za piling i, kad bih se osetila posebno trošadžijski, sheet maske. Rezultat: izluđujuć, ali moja koža sada konačno izgleda čisto i zdravo. To vam se ja ne hvalim, već se raspadam pod saznanjem da su i moja koža i moj novčanik trpeli napade, dok se industrija nege kože smejala čitavim putem do banke.



Autorka u vreme dok je bila opsednuta negom kože

Ovo, naravno, nije nikakvo otkrovenje: redovno se objavljuju članci o „prevarama u industriji nege kože“ na skincare con. Ne zaboravite, međutim, da se i članci koji zagovaraju negu kože takođe redovno objavljuju kao kontra-reakcija. I, koji je pravi odgovor?

Osnivačica Elitne estetike, doktorka Širin Lakhani, koja sa klijentima radi na režimima nege kože, rekla je: „Odgajani smo tako da mislimo da su rituali čišćenja, toniranja i hidriranja jednako važni kao pranje zuba, a opet, suprotno opštem verovanju, samo 15 odsto nas zapravo moraju da hidriraju kožu. To su ljudi koji imaju genetski suvu kožu, što dovodi do stanja kao što su ekcem i psorijaza.“

„U slučaju nas ostalih koji imamo normalnu kožu sa velikim porama, masnom T-zonom i mastima ili sebumom, hidrantna krema nije od apsolutno nikakve koristi po našu kožu. Umesto toga, korišćenje hidrantne kreme verovatno će samo da pogorša problem, dovevši do akumulacije mrtvih površinskih ćelija, suvoće, akni i preosetljivosti. Korišćenje hidrantne kreme samo tri nedelje dovoljno je da isključi vašu prirodnu hidrataciju kože i za posledicu ima da vaša koža postane lenja i zavisna od spoljne hidratacije.“

U suštini, ako vam zapravo ne treba hidriranje, sva ta krema ostaje samo na površini kože i služi kao barijera. Umesto da omogući duboku hidrataciju, naše kreme guše našu kožu i stvaraju suvišnu masnoću.

„Prirodna hidratacija mora na kraju da potiče iz našeg tela i ne može se obrnuti nanošenjem hidrantne kreme na površinu kože“, rekla je doktorka Lakhani. „Ono što je ljudima zaista potrebno od najmlađih dana jeste dobar klenser, piling i zaštita od sunca. Jedna od prvih stvari koje radim sa svojim pacijentima jeste da ih odviknem od te zavisnosti i navedem da počnu da koriste aktivne proizvode koji bude ćelije kože i restartuju sopstvenu hidrataciju.“

Naravno, osnovne činjenice nisu uvek u skladu sa masovnim marketinškim budžetima: doktorka Lakhani dodala je da proizvodi niskog kvaliteta za koje mnoge prodavnice po tržnim centrima obećavaju da su čudotvorni lekovi mogu dovesti do toga da inače zdrava koža postane osetljivija.

Blogerka za lepotu i osnivačica Avejk Organiksa Melisa Kimbel slaže se s tim: „Ako čistite kožu deterdžentima, preterujete s pilingom, koristite sintetičke hidrantne kreme ili prejake tonere bazirane na alkoholu, možete da narušite prirodni balans kože“, objašnjava ona. „To može dovesti do preterane proizvodnje masnoće, suve kože ili čak stanja nalik ekcemima. Može i da pokrene vrzino kolo osećaja da morate da nanosite još više proizvoda kako biste poništili prethodno dejstvo.“

„Sheet“ maska sa cushyspa.com via Flickr; CC2.0

Od svih proizvoda koje sam isprobala, „sheet“ maske – jednokratne, neukaljane bilo kojim drugim „pridruženim“ kremama ili uljima – bile su mi omiljene i iskreno jedina stvar koja je davala momentalne rezultate.

Sa većinom drugih proizvoda – bili oni dostupni ili skupi – uvek je na delu bilo nepisano pravilo o lojalnosti: morali ste da investirate u čitav dijapazon pre nego što se prvobitni proizvod aktivira i zapravo počne da deluje. Na svakodnevnoj bazi, bilo da sam se dvaput čistila, koristila proste tonere, kreme za oči i organske hidrantne kreme ili radila kompletnu rutinu u šest koraka, sve to nije pravilo neku veliku razliku – i dalje bih na kraju završila sa osutom, masnom i flekavom kožom. Po lošem danu, pojavile bi se neravnine i bubuljice nalik cistama, čak i kad sam se strogo držala uputstava za negu.

Lin Bejker, osnivačica Kala Salona, rekla je: „Najveći problem koji ja viđam kao prezauzeti kozmetičar jeste pogrešna dijagnoza. Ljudi su, u celini, apsolutno beznadežni u ispravnoj dijagnozi sopstvene kože. Vrlo malo ljudi zna razliku između suve i dehidrirane kože, a gotovo bez izuzetka preteraće sa tretmanom, naročito kad im je koža masna, smatrajući da više daje više, umesto da manje daje više. Redovno viđam kože koje su ostale bez ikakve masnoće, osetljive od upotrebe jakih proizvoda ili od prečeste ili prevelike upotrebe. Ali iznad svega, od korišćenja potpuno pogrešnog proizvoda za dotični tip.“

Naravno, možete da razumete zašto se ljudi zapetljaju u ovu vrstu vrzinog kola: u eri u kojoj je lice prekriveno sheet-maskom jednostavan način da se preko društvenih mreža svetu poruči da „dobro vodim računa o sebi“, pritisak da se neguje koža je velik. I sama sam se tako osećala – to je praktično neizbežno.

Ali kada sam se prebacila na jednostavan pristup koji može da se svede na „operi se i idi“, ne samo da sam imala više vremena na raspolaganju i više novca u džepu, već je moja koža mogla da odradi sve što treba prirodno. Moji hormoni i dalje izbacuju bubuljice, a kad patim od posebno teškog mamurluka, moja koža je dehidrirana, ali u celini gledano, nikad nije bila bolja.

Glavni zaključci iz ove teško naučene lekcije jeste da postoji malo toga što bilo koja osoba može da uradi kako bi imala besprekornu kožu, ako se uopšte trudi da to postigne. Nakon što ste pokrili sve uobičajeno – izbegavate sunce, koristite zaštitu, redovno skidate šminku – doktorka Lakhani kaže: „Piling najmanje dvonedeljno vitalan je za savršenu kožu. Obično ga ili preskočimo ili preteramo s njim. On minimizuje pore, drži bore na odstojanju i savršeno osvežava kožu.“

„Retinol [Vitamin A] ključan je za zdravu kožu. On budi ćelije i potiče ih da proizvode prirodnu vlažnost kože iznutra, ubrzava piling, stimuliše proizvodnju kolagena i podstiče cirkulaciju kako bi se izbacili toksini i uneli ključni hranljivi sastojci u kožu.“

Lin Bejker podsetila me je da vodim računa o unosu šećera. „Viđam kože koje pate od glikacije [gde se molekuli šećera vezuju za druge molekule, na primer proteine i masti, izazivajući starenje] kao posledicu unošenja previše šećera“, rekla je ona. „Izbegavajte i alkohol. Izvor skrivenog šećera, on dovodi do pucanja sudova i može biti uzrok rozacee [crvenog osipa po licu].“

Kao što sam i podozrevala, najupadljiviji zaključak bio je da manje znači više. Kao što je objasnila Melisa Kimbel: „Mislim da je najbolje da vaša rutina ostane prosta i prirodna, i da jurite kvalitet umesto kvantitet. Uprkos onome što nam poručuje Instagram, ne treba nam rutinska nega kože u dvanaest koraka.“

Iako sam svesna činjenice da smanjenje rutine možda neće raditi posao za svakoga, lično sam se uverila da definitivno ima nečega u suzdržavanju sa kremama. Svačija koža je drugačija, naravno, i iako su neki prepisani medicinski proizvodi pali s neba za one koji pate od problema sa kožom kao što su akne, ekcemi i psorijaza, većini opsežan režim nege kože uopšte nije neophodan.

Plus, ako smanjite trošenje na piling, zabavićete se pronalaženjem nečeg novog na šta ćete traćiti svoje resurse.