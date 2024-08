Cimneš me, cimnem te: Ljubav u doba foruma i Nokije 3310

Većina nas je sklona da romantizuje prošlost, a zamislite tek koliko smo spremni da romantizuemo romantične trenutke prošlosti. Romansa na kvadrat. O našem odnosu spram davnih vremena možda najbolje govori serijal fotokolaža xy osoba ili radnji mog vs tvog detinjstva, koja je naravno, vrlo brzo prerasla u čistu Tviter satiru.

Usaglasićemo se da je muvanje jedna zabavna ali ni malo laka stvar za koju treba hrabrosti. Takozvana slatka muka. Ali kako je tehnologija tu da nam olakša život, trebalo bi da nam olakša i muvanje, zar ne? Hipotetički da, ali kada sam istraživala ovu temu, dobila sam više setnih i uzbudljivijih odgovora od „starijih generacija“ – pritom tu mislim na ljude koji su muziku presnimavali na kasete ne na ljubav u doba radnih akcija – nego u odnosu na ove naše internet domoroce (postoje izuzeci kao što ćete videti).

Kako mi je rekla Tamara Baltić (20), studentkinja medicine, ona zna za mnogo veza koje su nastajale brzo nakon lakog i kratkog dopisivanja preko društvenih mreža, ali su isto tako brzo i nestajale.

Ne mogu da kažem da su veze koje su se rađale u hodnicima KST-a išta dugoročnije ali slične prizore još možete zateći u tom istom klubu, petkom koji je nekim čudom i dalje ono što je bio. Stariji gosti su i dalje verni, a neki mlađi im se pridružuju. Valjda ovo novo doba ne prija baš ni svim klincima.

Fotografija via Flick, autora: jarekwally

Posvetim ti pesmu sa bine VS okačim ti pesmu na Fejs

Baveći sam ovom temom shvatila sam da se muzika pokazala kao jedan od glavnih stožera oko kojih se muvanje nekada odigravalo. Nekada je imati bend bilo sve, a ako ipak nemate bend sasvim je dovoljno i da slušate okej muziku, što će reći da izlazite i na okej mesta.



– Ako neki dečak ima strava muzički ukus (što se obično dešavalo kad ima starijeg burazera ili sestru), pa uz to još i tu sreću da nabavlja muziku iz inostranstva i to u vidu ploča ili kaseta, onda ga iscimaš da ti presnimi na kasetu na primer novi REM ili tako nešto. To je super povod za druženje, ali i za muvanje jer u to vreme nije bilo teoretkse šanse da se ložiš na nekoga ko sluša glupu muziku, odnosno sve osim onoga što ti slušaš – govori za VICE Milena Kvapil, stručnjakinja iz oblasti advertajzinga, uz salve smeha.

Dramska spisateljica Jelena Paligorić (30), prisetila se kako je redovno išla na svirke njenog sadašnjeg muža, sa kojim se tada na prelazu gimnazija-faks samo družila. Verovatno najčudnije i najnepotrebnije frendzonovanje ikada. Danas imaju sina.



– Mojoj drugarici je DJ pustio ceo album na jednoj žurci, bilo je posvećivanje čitavih tekstova pesama, divljanja u KST-u gde su moje drugarice obučene kao Anica Dobra iz Crnog bombardera divljale uz Azru ( Užas je moja furka) padajući momcima u zagrljaje i odlazile u noć – priseća se Jelena koja se inače vodi kredom da je život romantična komedija.

Fotografkinja Dejana Batalović (33) je sa druge strane zbog ljubavnog interesa bila ubačena u bend, nakon što je dečko prvobitno naučio da svira bas gitaru. Reči pesme Buzzcocksa kao ljubavno pismo bez potpisa je bio njen zaštitni znak.

Kao neko ko je starosno između milenijalsa i ove ekipe starijih braće i sestara, mogu da razumem klince i slanje pesama preko raznih mesindžera. Ja sam se mrtva pijana dernjala momcima na slušalicu uz neku pesmu, a oni smorali da se prave da je to simpatično. Link uz par pijanih kucajućih grešaka mu ipak dođe nekako kulturnije.

Dopisivanje mog VS dopisivanje tvog detinjstva

Okej, od kad je sveta i veka svoje emocije je lakše izraziti pisanim putem. Nekada davno su vijali pesnike poput Pabla Nerude da piše stihove ljudima iz malih mesta, (ili sam ja samo radnju filma Poštar prihvatila kao istorijski fakat), a danas ćemo tog istog Nerudu pokrasti uz jednostavan gugl srč i kopi pejst. Međutim između te dve udaljene tačke postojali su načini i načini dopisivanja odnosno slanja poruka i signala.

Nekada su se ljudi cimali. Ali kad kažem cimali, ne mislim na to našle se dve budale pa se cimaju i zagorčavaju jedni drugima život. Nego smo bili baš siromašni, i onda te neko cimne na kratko da ti pokaže da misli na tebe, a ti ni slučajno ne budi debil da se javiš i skineš mu kredit. I onda ponosno kažeš drugarici – Evo ga, cimnuo me.

Jedno od glavnih oruđa muvanja, fotografija via Flicker, autora: Thomas Kohler

Sve sagovornice su mi potvrdile da su se telefonske mreže dovodile do usijanja kao i da je još jedan činioc nervnih slomova roditelja koji se pitaju zašto baba ne zove, bila i upotreba dail up-a koji je blokirao vezu.

– Sećam se četovanja satima za vreme dial-apa. Jedva se povežeš i kao četuješ i preuzbuđen si i samo ti upadnu roditelji u sobu i unište sve, – priseća se Dejana Batalović.

U pitanju su bili razni forumi kao: MIRC, Serbian cafe, Krstarica, Yu Metal forum, ili četovi kao što je MSN.

Iskrena da budem nisam sigurna da li današnje Instagram ankete igraju neku ulogu u muvanju, verovatno ne, ali danas je postojala neka vrsta pisane potvrde. Ana Vučković mi objašnjava da su se slala pitanja poput: da li ti se sviđam, hoćeš da pođemo, hoćeš da mi budeš devojka/dečko… Primalac je morao da zaokruži jasno i odlučno: DA ili NE.

Srešćemo se u gradu VS stokujem te na mrežama

Nekada su se ljudi stokovali po spomenutom Yu metal forumu. Danas je sve to mnogo lakše uz ivente. Mada mi Andrea Runjevac (23) kaže da, iako može dosta da pomogne kad vidiš unapred da će simpatija verovatno biti na istom mestu kao i ti, nisi baš lud da stokuješ osobu i ideš na mesta koja nisu tvoj fazon.

– Jer, realno, providno je – kaže on.

Međutim nekada su se ljudi kao u „Munjama“ u onoj sceni kad Mare kaže Popu (ili obrnuto), „ma srešćeš je u gradu“, baš oslanjali na to.

– Dakle, ako bih snimio devojku koja me zanima nisam momentalno prilazio već bih je zapamtio i čekao do prve sledeće prilike. Nekada bih je sreo ponovo, nekada ne ali, pošto sam se dovoljno puta opekao, nisam forsirao ništa – objašnjava mi Stefan Radojković (33).

Njegov utisak je da se neka vrsta sudbinske neizvesnosti prihvatala, a da ako ste iz sličnog miljea šansa da se ponovo sretnete nije bila toliko nerealna.

Jovan Baltić (20) mi objašnjava da on pre svega piše u inbox ili DM samo devojkama koje zna uživo. On Instagram koristi uglavnom da po mestima na koja izlazi i koja postuje po Insti proceni kakva je devojka.

– Ako forsira skupa mesta, očigledno i baš insistira na tome sve ti je jasno – kaže mi on.

Međutim on je fin dečko i kad se zaljubi, ni malo ga ne mrzi da ode u drugi grad niti da na vrata odnese čokoladu.

Okej, možda nije ludo kao – idemo da kucamo Bajagi na vrata… U stvari – da li je iko ikada zaista maltretirao Momčila Bajagića na taj način ili je to još jedan filmski mit?



Kad se moje i tvoje detinjstvo spoje

E, a kad smo već kod ludosti i stokovanja poznatih, spremite se. Mladi student glume sa Akademije umetnosti Novog Sada je u savremenoj formi videa uspeo da spoji dva stara načina na koja su se nekada muvale devojke: uz pomoć benda ali i nekog vida recitacije adaptiranog Šekspira i Sirana pa do repovanja.

Cilj ovog videa je da pokrene internet masu kako bi, kao nekada na svirci, jednoj devojci skrenuo pažnju na sebe. Samo u pitanju nije obična devojka već je ona britanska alternativna kantautorka Dodie Clark. Na nju je, kako mi je rekao, naleteo slučajno na Jutjubu, budući da ova šarmantna devojka ima milionske preglede na svojim video linkovima – u kojima često peva kako čezne za iskrenom ljubavlju. Stefan je ovim pokušao da joj kaže – pa ja sam taj.

– Ja sam se zaljubio u nju nakon što sam shvatio koliko me njene pesme smiruju nakog proba i rešio sam da što kreativnije pokušam da skrenem njenu pažnju. Potrudio sam se da ova pesma estetski prati i ono što ona radi – kaže Stefan Ostojić za VICE.

Kako mi je objasnio, ona se na društvenim mrežama oglasila da je primila poruku i da je prilično zbunjena. Mnogi u komentarima još uvek tumače šta je to Stefan tačno napravio i pokušavaju da rasloje ovo kompleksno delo. On se i dalje nada da će nakon što zbunjenost prođe da mu se ipak javi na jedan od hiljadu kontakata koji joj je ostavio. On i njegova legija spamera.

Nisam sigurna da li će Stefan uspeti da smuva Dodi, ali sam prilično sigurna da se barem polovina Novosađanki njegove generacije iskreno divi zbog ovoga. Ako bude pametan, u trenutku kada ne bude imao oči samo za Dodi, isplatiće mu se to.

Pred Dan zaljubljenih zato mogu da kažem samo: bili old-skul ili njuskul – samo nek je zabavno. Zaljubljivanje je ionako jedna velika ružičasta iluzija koju treba hraniti hrabrošću i (umerenim) ludostima.