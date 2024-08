Da li bih voleo da postanem besmrtan u sedamdesetoj

Dakle, danas mi je rođendan. Vuhu, srećan rođendan meni, nebitnom liku sa interneta. I univerzum mi je priredio savršen poklon, otkrivši mi neverovatnu činjenicu – moći ću da živim večno.

Kako piše Dejli mejl, vodeći svetski futurolog Ijan Pirson tvrdi da će svi ljudi, rođeni posle 1970. godine, moći da postanu besmrtni. Strava, konačno jedna ciljna grupa kojoj zapravo pripadam.

Ovaj vizionarski inženjer iz Ipsviča smatra da će genetičko inženjerstvo i veštačka inteligencija pomoći čoveku da prevaziđe fizičke granice svog tela i tako pobedi smrtnost.

– Mnogi ljudi su zainteresovani za večni život. Oduvek su bili, ali razlika je u tome što sada tehnologija mnogo brže napreduje, pa mnogi veruju da je to zaista ostvarivo – kaže Pirson.

Kao opcije za dostizanje besmrtnosti Pirson vidi preobraćanje procesa starenja ćelija, laboratorijsko uzgajanje tkiva, ali zapravo najbolje šanse da preživimo imamo ako odemo onlajn. Mnogo verovatniji scenario je da ćemo napustiti naša tela koja vremenom, koliko god se trudili da to prikrijemo, ipak propadaju i prebacimo našu svest u veštačku ćeliju.

– Umesto da “krpimo” i podmlađujemo naša tela kad god za tim osetimo potrebu, moći ćemo da povežemo naše umove sa mašinama toliko efikasno, da ćemo bukvalno živeti na klaudu – prognozira Pirson.

On smatra da je jedna od mogućnosti da bi svest mogla da postoji jedino u virtuelnom svetu. To bi značilo da bi, u takvom svetu, bilo moguće proživeti svaku fantaziju i putovati u bilo koju istorijsku epohu.

Međutim, postoji jedna sitnica koja bi mogla malo da smori sve željne večnog života, a ograničenih primanja.

– Ova opcija će u početku biti rezervisana samo za slavne i bogate – kaže Pirson.

Pa, da, to je sranje, ali je nekako i očekivano. Ne možete da kažete da vam je palo na pamet da će šansu za večan život dobiti prvo niži sloj stanovništva. Ali hej, nije baš sve toliko crno, jer besmrtnost možete dobiti i po razumnoj ceni. Jedino što treba da uradite je da poživite dovoljno dugo.

– Radnička klasa će moći to da priušti već šezdesetih godina ovog veka. Biće, dakle, dostupna svima koji tada budu imali 90 godina i manje – kaže Pirson.

Hm, šezdesete godine 21. veka. To će biti tek za, minimum, 42 godine, što znači da, kada konačno dobijem mogućnost da živim večno, imati skoro sedamdeset godina. Ali da li želim besmrtnost u sedamdesetoj?

– Niko u 95. godini ne bi želeo da živi večno, ali ako biste mogli da podmladite telo i vratite se na starost od 29 ili 30 godina, možda biste ipak to želeli – Pirson zaključuje.

Dakle, večni život dobijamo u onom starosnom dobu u kom se zateknemo? Dobijamo večni život u paketu sa demencijom i problemima sa mokrenjem. Pa, to jeste malo bezveze. Ali ko je jebeni Ijan Pirson da kaže da starije ljude ne bi trebalo da interesuje večni život? Zašto bi neko sa sedamdeset rekao “A ne, neka hvala, nemam nikakvo interesovanje za to, ostavite to klincima. Ja ne želim ovakav život više”.

Hajde da pogledamo ko će, recimo, ove godine sve napuniti sedamdeset godina i da li oni imaju razloga da priželjkuju večan život.

Semjuel L. Džekson. Dobro, to bi bilo kul, imati prilike da večno gledate Semjuela L. Džeksona kako psuje u petnaestominutnom monologu. Džordž R. R. Martin? Okej, ionako ljudi večno čekaju novu knjigu. Džeremi Ajrons – i on je car. Bili Kristal? Hm, da li neko zaista želi večno da gleda Bilija Kristala? Možda.

Ali shvatate moju poentu. U sedamdesetim godinima i te kako imate razloga da živite, a ako imate takva shvatanja, okej je da želite i da živite večno.

A ja, da li bih želeo da u sedamdesetoj dobijem mogućnost večnog života? Nisam baš siguran.

Šanse da uradim nešto značajno ili postignem približno veliki uspeh kao ljudi sa moje liste sedamdesetogodišnjaka su nepostojeće. S obzirom na konstantan strah od smrti koji me prati čitavog života, biću zahvalan ako poživim do pedesete. A i čitava ta priča oko veštačke inteligenicije i virtuelne svesti me previše plaši, pa ako bih mogao da izbegnem neki Netfliksov futuristički scenario, bilo bi super.

Za početak, hajde da izbegnem učlanjenje u klub 27. Krećem da merim vreme – sad!