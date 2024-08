Da li je doručak dobar za mršavljenje?

Ovaj tekst je prvo objavljen na TONIC.



Mnogo je oprečnih mišljenja o navodnom „najvažnijem dnevnom obroku“. Doručak je od suštinske važnosti! Nije, preskoči doručak i malo jače ručaj, smršaćeš! Nije tačno, doručkuj svakog dana da bi održala liniju! Beli hleb? Kakav sad beli hleb, spusti to i odstupi od stola.

Ali ozbiljno – kome verovati po pitanju doručka? Ukratko govoreći, doručak treba jesti kako bismo se malo založili posle nenamernog noćnog posta (takozvanog spavanja) i sakupili potrebnu energiju za dan pred nama. Tako tvrdi Melisa Majumdar, dijetetičar i barijatričar sa Brigham and Women’s Center for Metabolic and Bariatric Surgery. Po njenom mišljenju, doručak je ključni izvor hranljivih materija i kalorija.

„Gorivo se mora natočiti“, objašnjava Majumdar. „Ne voziš kad ti je rezervoar prazan, zašto onda krenuti u dan bez neophodne energije?“ Neki od nas misle da su kalorije zlobne male ćelije masti, ali kalorije su nam u velikoj meri neophodne kako bismo izgurali dan do kraja.

Preskočiti jutarnja jaja na tostu povlači brojne neočekivane posledice. Bez doručka, nedostajaće nam preporučena količina vitamina i minerala jer se ove zdrave materije obično unose početkom dana, kaže Majumdar. Čak se telu nanosi i direktna šteta; nedavno su istraživanja pokazala da osobe koje preskoče doručak sagore više kalorija, ali se zato izlažu riziku od upala i pada šećera. Preskakanje doručka retko se vezuje za gubitak telesne težine – doručak obično i nema veze sa gojenjem – ali zato redovni režim jutarnje ishrane pomaže da se održi zdrava težina.

Doručak, ili manjak istog, na različite ljude deluje različito. Na individualnom nivou, ističe Majumdar, manjak jutarnjih kalorija obično se kompenzuje obilnijim obrocima oko ručka ili večere. Scenario je dobro poznat: ne stigneš da doručkuješ, pa ti se već u podne priviđa neko masno testo umesto proteinske salate. Ipak, svako telo na svoj način reaguje na duže izbegavanje doručka, što kod nekih žena zaista rezultuje gubitkom kilograma, kažu naučnici.

Od sadržaja samog doručka zavisi koliko ćeš energije imati do kraja dana. Majumdar preporučuje proteine i vlakna, jer se ta hrana sporije vari i tako duže zadovoljava energetske potrebe tela, drugim rečima isplativiji je takav doručak. Ovsena kaša, jaje i voće odlično deluju u kombinaciji. Znači, ostavi to lisnato testo sa aromom jagode; od šećera i ostalih ugljenih hidrata brže ćeš ogladneti tokom dana.

Pojesti bar nešto možda zvuči kao bolja opcija nego ne pojesti ništa, ali jutarnji slatkiš nekad ume da motiviše nezdravu ishranu u ostatku dana, objašnjava Majumdar. Ako ćeš za ručak i večeru jesti salatu, ribu, i povrće, slobodno se ujutru zasladi; treba imati u vidu širu sliku i ukupni dnevni unos kalorija, a ne pojedinačne obroke. Ali ako ujutro jedeš masno i slatko a kasnije težiš istoj vrsti hrane, pa za ručak jedeš picu i za večeru čokoladu, probaj da promeniš jutarnje navike.

Ko jede pecivo sa sirom za doručak obično je sklon obilnijim obrocima kasnije u toku dana, jer jutarnji unos kalorija nekad naglo pali mašinu, pa se kasnije brzo javi glad“, kaže Majumdar. „Bolji je uravnotežen doručak, jaja i kaša i voće, da bi se od starta unosili i proteini i skrob sa vlaknima, a i voće i povrće.“

Znači, slobodno bre doručkuj. Zdravo je, mada možda ne iz razloga koji su ti ranije bili u mislima. Da li sam doručak vodi ka zdravlju ili je ukupna zdrava ishrana posledica dobrog doručka, u totalu je isto. „Za mene je taj obrok prilika da se unese potrebna energija“, kaže Majumdar. „Bolji obroci se obično prave rano ujutru; kod pacijenata obično viđam da disciplina popušta krajem dana.“

