Da li je Klivlend uspeo u nemogućoj misiji da zadrži Lebrona?

Kada razgrnemo svu tu gomilu ludosti koja je ispratila ovogodišnji NBA „deadline day“, kada izbistrimo sve te poteze kao što su čišćenje „kepa“ Lejkersa i Klipersa, ostanak Tajrika Evansa u Memfisu i Toronto koji konačno gubi strpljenje sa večitim talentom Brunom Kaboklom, ostaje samo jedno, jedino pravo goruće pitanje. A to je – da li je Klivlend uradio sve što treba da bi zadržao Lebrona Džejmsa?

Ukoliko potezi generalnog menadžera Kavalirsa Kobija Altmana pomognu Lebronu i drugarima da se plasiraju u svoje četvrto uzastopno finale, i ekipa zapravo pruži nekakav dostojan otpor Golden Stejtu (ili Hjustonu, hmmm?), onda je sasvim jasno da sve ovo – dublji ulazak u zonu „poreza na luksuz“, gubitak pika prve runde za 2018. i neki nepovoljni ugovor – itekako vredi.

Trejdovi koje je Klivlend obavio poslednjeg dana trgovine neće samo pomoći njihovom glavnom igraču, već i prvom treneru Tajronu Luu. A da vas podsetimo da Altman, ukoliko Lebron odluči da ostane, još uvek ima onaj Bruklinov pik prve runde koji može da pretvori u momentalnu ispomoć pred početak iduće sezone.

Kavsi su, na papiru, dodali četiri igrača a rešili se šestorice. Pogledamo li malo dublje od toga, videćemo da ta četvorica mogu pružiti dobre role u potencijalnom NBA finalu, a da nijedan od te šestorke nije uopšte pripadao ovom kolektivu, barem ne u stanju u kojem se sada nalaze. Takođe, sada se otvorilo i mesto na rosteru za veterana Kendrika Perkinsa, za kojeg slovi da je jedan od uglednijih veterana u ligi.

Ode li Lebron, Kavalirsi se momentalno pretvaraju u novu verziju NBA đubrišta, bez obzira na to šta ispadne od tog bruklinskog pika. To je bila jedina alternativa ovome što se desilo, tako da, hajde da analiziramo koja su to nova lica na platnom spisku „konjanika“.

Džordž Hil je idealni plej za Lebronove ekipe. Ima dug raspon ruku, dobro brani sve spoljne pozicije, a ove sezone gađa i 45.3% za tri, što ga čini trenutno najboljim trojkašem lige. Hil ne zavisi od lopte u rukama, ali može da napravi štetu iz pik-en-rola, ili da napadne obruč ako to od njega traže. Sam po sebi, Hil nije alfa mužjak – u ovom sistemu, međutim, biće od itekakve koristi. Kavalirsi od njega neće tražiti da radi ono što ne ume, i dok god bude radio ono za šta su ga doveli, sve će biti okej.

Hil će tako maltretirati protivničke bekove u fazi odbrane kroz plej-of, a ovde govorimo o igračima kakvi su Goran Dragić, Viktor Oladipo, Džon Vol, Erik Bledso, Kajl Lauri, Kajri Irving, Stef Kari i Kris Pol. Takođe, njegovo prisustvo na liniji tri poena, kao i činjenica da je opasan u prodoru, otvoriće nove napadačke opcije za Lebrona i Kevina Lava. Svima je jasno koliko je on bitan u odbrani, ali ključna uloga biće podizanje timskog procenta za tri, koji je trenutno ispod ligaškog proseka.

Tu će mu pomoći Rodni Hud, nekadašnji Hilov saigrač iz Jute i verovatno najkvalitetniji košarkaš koji je tokom „dedlajna“ promenio sredinu. Rodni Hud je već neko vreme igrač na granici Ol-Star poziva, i vreme je da on i zaista pokaže šta sve može.

Hudov ovosezonski prosek je 17 poena, i to vrlo efikasnih 17 poena kada se ostale statistike uzmu u obzir. Pogledajte, recimo, koliko on povremeno ume biti eksplozivan. Njegov dribling je dovoljno kvalitetan da urniše mis-mečeve kada mu se dogode.

I Hud je, kao i Hil, odličan trojkaš, i neko koga ne smete ostaviti otvorenog. On će itekako umeti da kazni propuste u odbrani, i jedan od od onih koji lansiraju bukvalno u deliću sekunde čim vide priliku. Hudov procenat šuteva ispaljenih nakon maksimum šest driblinga je odličnih 43.3%, i njegovi procenti iz driblinga i dotrčavanja su ravni onima koje beleže Kari, Pol, Irving i Harden. Jasno, ova četvorica rade to mnogo više i češće, ali poenta priče je da je Hud definitivno neko ko sam može da iskreira svoju šutersku priliku. Sa svojih 201cm visine, Hud će pružiti tu atletsku dinamičnost na spoljnim pozicijama koju Dvejn Vejd, Džej Krauder ili Iman Šampert nisu mogli da proizvedu.

E sad, ono što je stvarno zanimljivo je to da ni Hud ni Hil sami po sebi ne bi doneli neki boljitak kada bi probali da ih uklopite sa Ajzejom Tomasom,Vejdom, Krauderom, Šampertom, Derikom Rouzom ili bilo kojim od sada već bivših podanika „kralja Džejmsa. Ali – ako oduzmete sve ove navedene a dodate samo Huda i Hila, i onda im još priključite Džordana Klarksona i Larija Nensa mlađeg, e onda sve ima smisla. Klivlend konačno postaje brži i skočniji nego što je bio.

Ni Klarkson ni Nens nisu igrali bogznakakve minute u dresu Lejkersa – Klarkson, pre svega, jer je poznat kao malo lenj u odbrani bez lopte. E sad, ovde treba dodati da su obojica ipak igrala u defanzivnim šemama sa puno preuzimanja, i da su takve odbrane trenutni hit u NBA. Ukoliko se Tristan Tompson ponovo pretvori u onog brzonogog defanzivca koji je briljirao u finalnoj seriji iz 2016., odbrana u kojoj on drži reket a Nens i Lebron krilne pozicije biće prilično tvrd orah za mnoge napade lige.

Možda ova odbrana i otvori nešto više lufta spoljnim linijama, ali nemojte da vas iznenadi ako vidite Lua kako je primenjuje u tesnim završnicama. Klarkson, takođe, donosi kvalitet u napadu – on izvesno nije Kajri Irving, ali ume da nađe put do koša i samim time zavređuje respekt protivničkih trenera.

Kirby Lee – USA TODAY Sports

Verovatno najveća tekovina ovog trejda je ta da su se ova četiri čoveka odjednom stvorila na njima nepoznatom mestu. Pre nego što ih je sudbina odvela u Ohajo, nijedan od njih nije razmišljao o doigravanju ni u najavi. Sada, oni imaju priliku da doguraju sve do finala, deleći parket i minute sa jednom od najboljih košarkaša svih vremena.

Ovo ne govori da je ikome od njih falila motivacija igrajući za manje kvalitetne ekipe. Ali igranje za ekipu kalibra Kavalirsa, koja je, kao što rekosmo, učestvovala u tri uzastopna finala, je drugačiji izazov. Ulog je mnogo viši, a svako malo igrate pred nacionalnim auditorijumom. Svaki potez se mikroanalizira.

Lebron Džejms svakoga oko sebe učini boljim. Džordž Hil je do ovog trejda uglavnom gulio minute sa rukijima i klincima, u petorkama sa tradicionalna dva visoka koje su sporo napredovale gore-dole. Pik-en-rol sa Kevinom Lavom i hvatanje povratnih lopti od Lebrona u korneru verovatno zvuči kao božiji blagoslov. Nens, Klarkson i Hud nikada nisu igrali sa čovekom koji odvlači toliko pažnje kakav je Lebron, i to su jako, jako, jako bitne stvari. Ukoliko se svako od ovih novajlija snađe u svojim novim ulogama, Klivlend će ne samo stići do finala, već će biti i dosta jak rival u istom.

Da li je to dovoljno da se zapravo i pobede zapadne aždaje, to je neko drugo pitanje. Klivlend će u potencijalnom finalu biti svakako lišen balasta koji je dosad vukao sa sobom, i prikazaće manje slabosti nego na početku sezone. Kavalirsi su sada mlađi i žustriji, i ako je to tas na vagi koji prelomi Lebrona da ostane u rodnom kraju, onda je Altman zaista uradio pravi posao na pijaci.