Tridesetsedmogodišnji čovek iz Žangžua, u Kini, nedavno je primljen u bolnicu sa bolovima u grudima i kašljem, nakon čega je dobio dijagnozu ozbiljne plućne gljivične infekcije. Inače znano kao “gljivična upala pluća”, ovo potencijalno smrtonosno plućno stanje obično izaziva udisanje spora i „oportunih gljivica“ kojima se u ovom slučaju, lekari veruju, čovek zarazio nakon što je udahnuo spore gljivica koje obično rastu u nošenoj obući. Smatra se da je uzrok verovatno bila njegova sklonost njuškanju prljavih čarapa svakog dana posle posla, prema izveštajima medija kao što su ScienceAlert, Daily Mail i New Straits Times.

Dakle, prvo i prvo, jeste, to je odvratno, ali je i nepotvrđeno. Jer tokom zdravstvenog pregleda pacijent jeste priznao da se loži na vlastite oznojene čarape, a lekari navodno sumnjaju da je njegova prljava navika mogla da bude odgovorna za širenje infekcije. Ali nije sasvim jasno da li je veza između Pengove sklonosti ka njuškanju sokni i njegove bolesti korelacija ili kauzalnost — a čini se da ne postoji definitivni zaključak za jedno ili za drugo.

Da bismo saznali odgovor na ovo pitanje obratili smo se profesionalcu — i on nam je rekao da, iako to ne bi moglo lako da se desi, “definitivno jeste moguće”.

“To da je otkriveno da lik u Kini koji je mirisao svoje smrdljive čarape svakog danas posle posla ima plućnu infekciju zapravo me nimalo ne iznenađuje”, rekao je Domenik Roskioli, pedikir pri Kraljevskoj službi za negu u Australiji. “Sve sam već video.”

Dom ističe da sistemske gljivične infekcije u plućima obično izaziva inhalacija, a udisanje nečega kao što su gljivice sa stopala sasvim sigurno bi moglo da bude uzrok.

“Zamislite samo oznojena stopala, sa gljivičnom infekcijom, koje borave u nekom materijalu po čitav dan”, rekao je on. “Zamislite tu količinu bakterija koje bi sokna upila. I onda je čovek udahne? Ko zna koliko je duboko i koliko dugo to radio. To definitivno nije zdravo po vas.”

On ističe, međutim, da je ta gljivična infekcija stopala ono što je zapravo napravilo problem Pengu — i da njuškanje oznojenih čarapa samo po sebi ne predstavlja nužno ozbiljnu opasnost.

“Definitivno mislim da je imao infekciju na stopalu, da se ona prenela na čarape, koju je on potom udahnuo”, rekao je on. “Ne mislim da bi samo njuškanje vaših smrdljivih čarapa dovelo do infekcije u vašim plućima.”

Ali ipak, nemojte to da radite.

