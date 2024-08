Da li ‘vibrator’ aplikacije mogu stvarno da ti pretvore telefon u seks-igračku? Istražujemo.

Ove godine je moj život, a verovatno i sve druge, brutalno urnisala globalna pandemija. Obavezni vikend rejv zamenjen je uzbudljivim gledanjem bilo kog smećarskog rijalitija koji Netflik emituje, srkanje raznih supstanci zamenjeno je njuškanjem oštrog mirisa dezinfekcionog sredstva, a vikend poseta domu mojih roditelja postala je izgovor za njih da me nateraju da se vratim da živim s njima.

I mada je sjajno što mi je život sa roditeljima dao privilegiju da uštedim na kiriji i novcu za klopu, to me takođe nešto i košta. Moji roditelji su prilično iskulirani, osim što ne žele da priznaju činjenicu da sam nezavisno, seksualno aktivno ljudsko biće. Što takođe znači da se užasavam naručivanja seksualnih igračaka putem Interneta, jer imam osećaj da bi mama pozajmljivala moj „masažer vrata“ da zapravo masirala vrat.

Još jedan bedak koji mi je donela 2020. je što je status moje veze promenjen sa “skoro da živimo zajedno” u “ljubav na daljinu”. To znači da ne mogu baš da uživam u tim retkim pogodnostima karantina, kao što je celodnevni seks ili guženje u sred radnog vremena. Pa kad sam se zatekla okružena konzervativnim roditeljima s jedne i sranje Wi-Fi-em zbog kojih je telefonski seks poput seksa preko voki-tokija, odlučila sam da uzmem stvari u svoje ruke. I pod tim ne mislim samo na masturbaciju. Mislim i na pronalaženje aplikacija koje će mi pomoći u masturbiciji

U 2020. godini sve možete da nabavite preko aplikacije, od saputnika za letovanje, do nekoga ko će stati u red za vaš KOVID-19 test (iako zaista ne bi trebalo da plaćate nekoga za to). Stoga ne bi trebalo da bude šok to što imamo aplikacije za vibriranje koje obećavaju da će vaš telefon pretvoriti u instant seks igračku (#goodvibrationsonly). Prema podacima platforme za analizu aplikacija Apptopia, u prvih pet meseci pandemije zabeležen je rast vibracionih aplikacija od 171 odsto, a više od 1,6 miliona ljudi globalno je preuzelo ove aplikacije u julu 2020. godine.

Ali samo zato što nešto postoji, ne znači da ne treba da dovodim u pitanje njegovo postojanje. Da li je aplikacija dovoljna da se doživi orgazam? Koji deo telefona moram da zalepim na vaginu? Kako se menja pritisak?

Pošto sam ionako razmatrala da zameni kurac mog dečka uređajem koji radi na baterije, kapirala sam da bi to moglo da bude nešto što mi je dostupno sve vreme ako se napalim. Tako sam rešila da isprobam tri različite vibrator aplikacije, nazvane Vibrator, Vibrator, i čisto radi promene, iMassage U.

Pre nego što sam ih bacila u promet, naučila sam zlatna pravila zamene seksualne igračke telefonom tako što sam prelistavala recenzije u iOS App Store-u. Pretpostavila sam da ću morati da navučem silikonsku futrolu na mobilni, da se opskrbim tečnošću za čišćenje seks igračaka (za koju sam do tada smatrala da je prosto sapun) i da telefon koristim preko vagine, a ne unutar nje. Takođe sam bila iznenađena saznanjem da čak i muškarci mogu da koriste ove aplikacije za vibriranje, mada mnogi preporučuju da se to radi sa neravnom maskom telefona kako bi postigli stimulaciju.

I tako, sa svim timnovostečenim znanjem (šautaut za korisnicu koja je prenela svu svoju mudrost, pre nego što je počela da moli i kumi aplikaciju da ukloni njenu izuzetno informativnu recenziju, jer nije znala da će biti javno dostupna), i nakupljenom napaljenošću, krenuh na put da povratim orgazam. Naravno, još uvek sam morala da shvatim da li moram da koristim telefon okrenut nadole ili na stranu. Na kraju, odlučila sam se za stranu koja ima zvučnike kako bih maksimizovala dobre vibracije. Da li se ovako osećaju muškarci kada pokušavaju da pronađu tačku G?

App #1: Vibrator

Pošto sam nabavila virbrator aplikaciju i naoružala se znanjem, bilo je vreme da uđem do kraja (metaforično naravno, jer moj dragoceni iPhone 11 neće vala ulaziti u moju još dragoceniju ribicu). Odlučila sam da započnem sa aplikacijom Vibrator, za koju volim da verujem da je bazična kučka tog sveta vibrator aplikacija. Ima podešavanja za brzinu u rasponu od puža do zeca. Naravno, kao i sve stvari koje pokušavate jeftino da završite, besplatna verzija dolazila je samo sa puževom brzinom, zajedno sa tri jednostavna vibrirajuća šablona koji se nazivaju Breeze, Heartbeat i Impulse.

Vibrator aplikacija ima jednostavan interfejs, sa opcijama za podešavanje brzine, snage i šablona vibracije.

Tako da sam odlučila da potrošim svu svoju ušteđevinu za dejtovanje na plaćenu verziju, jer je to na neki način bilo i najbliže zavođenju sebe same. Plaćena verzija, dostupna po ceni od 6 USD, dolazi sa režimima pod nazivom Kiša, Vodopad, pa čak i Tsunami. Na nesreću, nijedan od ovih fenomena povezanih s vodom nije mogao da me navlaži, ma koliko se trudio. Bilo je kao nešto između onoga kada telefon zazvoni u krilu dok je u režimu vibriranja i onog talasanja koje osećate na sedištu autobusa baš kad se upali. Aplikacija Vibrator na kraju je bila baš kao i moj bivši: razočaravajuća, nije vredna trošenja para i nije mogla da me napali.

App #2: iMassage U

Oko ove baš nisam bila entuzijastična. Bila sam potpuno zbunjena oko toga da li je ovo samo normalna aplikacija za masažu tela ili treba da bude zamena za dildo. Takođe mi je omogućila da biram između opcija „uključeno“ i „isključeno“, umesto da mi nudi razne režime rada. Ali premium verzija je koštala samo oko 2 dolara, pa sam odlučio da ipak pokušam. Međutim, sve što sam postigla jeste da su nestali oni dosadne oglase koji su stalno odnekud iskakali poput cimera-smarača.

Mada nisam bila sigurna da li je iMassage U prosto regularna aplikacija za masažu, vibracije su joj bile među najboljima, iako je najjeftinija.

Ali, kad sam napokon uključila vibracije i počela da trljam bočni deo telefona o klitoris, moram priznati da sam bila prijatno iznenađena. Ovaj je imao snagu brata iz teretane na steroidima, a pulsirajući pokreti slali su udarne talase kroz moje ženske delove. Da li me je to dovelo do orgazma? Jok. Da li sam uživala u korišćenju? O da. Na kraju, većina momaka sa kojima sam bila nije uspela da me dovede do svršavanja, pa pretpostavljam da bih mogla da oprostim aplikaciji što ima isti nedostatak.

App #3: Vibrator Massage Vibrating App

Na neki način, aplikacije za vibriranje su poput onih restorana ili hotela koji se nazivaju po području u kome se nalaze. Nedostaje im originalnosti u nomenklaturi, ali umeju da budu dosta jaki kada uđete unutra. Odabrala sam ovu aplikaciju jednostavno zato što se jedina usudila da koristi stvarni vibrator za svoju ikonu (za razliku od raznih dugmadi za uključivanje). Volim iskrenost u svim svojim vezama.

A ova nije razočarala. Ima režime od Letnje kiše do Oluje koja mrvi, a vibracije su se osećale kao zujanje električnih žica zapletenih u moju ribicu. Ima čak i opciju za zvukove, za koje sam prvo pretpostavila da će biti samo zvukovi stenjanja. Ali ne, zvukovi su imali rendom teme kao što je „Ugodan kamin“ ili „Krstarenje džunglom“ i delovali su zajedno sa vibracijama, intenzitet se naizmenično menjao sa svakim decibelom, čineći da se osećam kao da sam se vratila u bučni studentski dom. Osim zvukova, sveukupno iskustvo učinilo je da se osećam prilično napaljeno.

Vibrator aplikacija ima i dobar intefejs, koji mi omogućava da podesim brzinu i šablon vibracija, dok je razni zvukovi pokušavali bezuspešno da me dovedu u pravo raspoloženje.

Nažalost, iako su ove aplikacije slale golicaje i drhtaje u moje donje regije, nijedna od njih nije mogla da me dovede do svršavanja. Ipak, cenim to što su mi omogućila da svoj telefon koristim za neko drugo zadovoljstvo osim uhođenja drugih po društvenim mrežama. To je takođe bio sjajan način da se pretvaram da samo pišem poruke ako mi član porodice zakuca na vrata napola moje sesije brige o sebi. Na kraju, celokupno iskustvo je bilo intrigantno čak i pomalo uzbudljivo. Uprkos tome, mislim da ću se i dalje držati glave tuša.