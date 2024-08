Dan zaljubljenih je za masturbiranje

Prvobitno objavljeno na Broadly.



Obično ne mogu da sakupim dovoljno emocionalne energije da izrazim svoje protivljenje većini stvari, a kamoli jednom mučnom prazniku kao što je Dan zaljubljenih. Koncept, poput u ružičasto umotanih kolačića od putera od kikirikija ili publicista koji nas nagovaraju na vaginalnu rejuvenaciju, toliko mi je agresivno dosadan da me je čak i ispisivanje ove rečenice nateralo da pospremim sobu kako ne bih mislila o njoj. Ali nemojte odmah da mi skačete za vrat: drago mi je zbog ljudi koji su srećni zato što će ići na večeru po povlašćenoj ceni za Dan zaljubljenih sa supruzima, devojkama ili dejtovima sa Grindr-a, na isti način na koji mi je drago zbog ljudi koje usrećuje suvišno znanje o lenjivcima ili Tviter nalog MoonPie-a. Bilo šta što ljudima pruža smisao ili nalete radosti tokom ovih sumornih vremena validno je i važno. Zbog toga i provodim dvadeset sati nedeljno gledajući video snimke kupanja čivava! Ali pozivam ljude da upotrebe malo više mašte, zato što možemo da postignemo bolje u danu koji je toliko nemilosrdno brendiran i posredovan da njegov pun potencijal ostaje skriven. A ponekad rasterećenije zamišljanje nečega zahteva posmatranje nečega toliko rutinskog a toliko neizgovorenog u jednom sasvim novom, ružičastom svetlu: govorim o masturbiranju.

Većina ljudi slaže se da je masturbacija prilično kul rabota, ako ne i fenomenalna. Na primer, kad bih danas uradila ulično sondiranje javnog mnjenja, većina ljudi ispred TGI Frajdejza na Junion skveru nagnula bi se nad moj mikrofon i rekla: „O da, dopada mi se.“ Masturbiranje je jedan od najdragocenijih načina da posvetite vreme samo sebi i nikom drugom, da doživite zadovoljstvo, pronađete blistavo opuštanje od tupih pritisaka same egzistencije. Ne kažem to onako kao što vam govore: „vežba je samo VAŠE vreme!“ — mada sam čula sjajne stvari o vežbanju i nalazi se na mom spisku stvari koje treba da isprobam. Ali ja predlažem nešto grandioznije za ovaj predrkani praznik: nešto što će vam osvežiti telo i duh, a neće od vas zahtevati da stojite ili čak razgovarate sa ljudima. (Ako je „velnes“ vaš fazon, ponovo se upoznajte sa konkretnim zdravstvenim prednostima samozadovoljavanja, od sprečavanja infekcija grlića materice do smanjenja šanse za rak prostate.) Sam čin i posledica samozadovoljavanja postiže onu vrstu romantike, ushićenosti i zadovoljstva kojoj većina besramnih tartufima ispunjenih večera za Dan zaljubljenih može samo da se nada.

„Ali masturbiranje nije romantično! Način na koja ja to radim je bolestan!“ Ne zanima me koliko odvratno masturbirate; možete to jednom da uradite lepo. Zapalite sveću. Usisajte pseće dlake. Izbacite tu staru ambalažu od jogurta ili je makar sklonite negde van vidokruga. Otpanjite Franka Oceana, mada ne pesme koje vas rasplaču ili možda baš te pesme, ako je to ono što vas loži. Lišen svog smeća, Snepčet filtera i negativnih komentara koje ljudi ostavljaju o potrošačkoj groznici, Dan zaljubljenih je zapravo isprazan, samo još jedan prosečan dan u najgorem mesecu u godini (don’t @ me), ali bi mogao da postane prelep kad bismo to stvarno želeli. Ako postavimo sebe — svoje genitalije — u središte njegove pažnje.

Ališa Sinkler, sertifikovana seksualna vaspitačica i tvorac Le Wand-a (vibratora koji, ako mene pitate, može da vam postane super-uzbudljiv par za Dan zaljubljenih), kaže da je masturbiranje „sjajan način da se počastite“ za ovaj praznik i ima nekoliko predloga kako da praznično masturbiranje učinite još senzualnijim. Jer koliko često pronalazimo izgovore da budemo senzualni sa samim sobom? Dopustimo Danu zaljubljenih da bude taj paušalni izgovor.

„Sjajan način da pojačate orgazme i omogućite sebi da se zaista prepustite tom iskustvu jeste da mu pristupite sporo“, kaže ona. „Krenite polako i postepeno pojačavajte iskustvo kako budete sve bliži vrhuncu. U redu, često ćete možda poželeti da svršite brzo i stignete od tačke A do tačke B na najlakši i najprijatniji način koji znate. Ponekad, međutim, ukoliko date sebi vremena da istražujete, to može da vam pomogne da izgradite zamajac i dovede vas do uživanja u jednom sasvim drugačijem spektru senzacija.“

Uz uvrštavanje igračaka u čitavo to iskustvo, možda ćete poželeti da uvrstite i još jednu ruku. „Lako je pomisliti da vam treba samo jedna ruka kako biste obavili stvar i možda je zaista tako“, kaže ona. „Ali možda će dve ruke obaviti istu stvar bolje. Na primer, ako jednom rukom stimulišete klitoris, drugom pokušajte da milujete kožu na nekim drugim mestima. Ophodite se prema sebi onako kao što želite da se prema vama ophode u krevetu i mogli biste da se iznenadite različitim načinima postizanja stimulacije koje ćete otkriti.“ Ako vam masturbacija predstavlja izvor stresa i anksioznosti — ili shvatite da vam je teško ili nemoguće da svršite — i dalje možete da se počastite darom samo-dodira. Obećavam vam da će vam to pružiti više radosti nego i najkičastija bombonjera CVS čokolada.

Tokom istraživanja za ovaj članak, pitala sam nekoliko prijatelja da li su planirali da masturbiraju za Dan zaljubljenih. (Poznavati mene nije uvek „zabavno“.) Najčešći odgovor koji sam dobila bio je: Da, zato što i inače masturbiram većinom dana. „Mislim da hoću, mada nisam napravila konkretne planove“, rekla mi je jedna prijateljica koja je u vezi. „Iskreno, mislim da je masturbiranje precenjeno. Dobro je, ali bih obično radije gledala TV ili pila jogurt.“ Jedna druga žena je odgovorila: „O, da! Ali ja masturbiram svaki dan, tako da se Dan zaljubljenih po tome neće nimalo razlikovati.”

Jedan prijatelj mi je rekao nešto što me je navelo na razmišljanje. „Mislim da ne ‘planiram’ da masturbiram u bilo kojoj situaciji, samo donesem tu odluku pre nego što odem na spavanje, ako se tako osećam“, rekao je on. „Nadam se da ću za Dan zaljubljenih imati para koji će tu odluku preuzeti na sebe i iz mojih ruku (VEOMA NAMERNA IGRA REČI), ali ako ne ispadne baš tako, prepustiću se svom uobičajenom procesu donošenja odluka i najverovatnije ga na kraju samo izdrkati.“

Odbijam ideju o drkanju kao o rezervnom planu. Ovog 14. februara neka nam svima to bude glavni plan. Makar ja to planiram da uradim: da ostanem kod kuće, razgovaram sa što manje ljudi i ugodim sebi na romantičan način.