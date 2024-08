„Depresivni“ ili razmaženi, ove stvari nas ipak dignu iz kreveta

Depresija je zajebana stvar mada se taj termin često koristi pogrešno za najobičnije neraspoloženje. Ipak, bilo da smo depresivni ili samo beskrajno razmaženi mislim da svi znamo za osećaj u kome je zvonjava alarma isto što i poziv za gubilište. Često se, u stvari, uopšte ne radi o ustajanju, već o suočavanju sa svim onim što donosi dan.

Kada sam sa psihoterapeutkinjom pričala o tome, slušala me je kako prekoravam sebe, jer koji se to kreten toliko muči kao ja i ne može da ustane iz kreveta i odrobija osam sati na poslu, na šta me je ona pitala odakle mi ideja da je je to što radim lako. Predložila mi je da se ponašam kao da je ustajanje iz kreveta uspon na Monteverest i da za svaki korak sebi kažem bravo.

Videos by VICE

Mene ipak i dalje zanima postoje li još neke, konkretnije metode za ustajanje od toga da sebe tapšete po ramenu. Na internetu sam pronašla razne savete od onih koji propagiraju podmićivanje samog sebe, odvlačenje barem do tuša, do nekih malo opštijih kao što su – samo izađi napolje. Pitala sam zato psihološkinju Sanju Perković-Gogu, sa portala Psihoterapija online preko koga možete doći do psihoterapije čak i iz kreveta, ima li ona možda neki konkretniji savet.

VICE Srbija: Kako izgledaju motivacione strategije koje mogu pomoći depresivnoj osobi da ustane iz kreveta?



Sanja Perković- Goga: Osoba će ustati kada ima potrebu koju treba da zadovolji ili želju koju namerava da ostvari. Kad je neko depresivan onda procenjuje da njegove/njene želje ne mogu da budu ostvarene, tako da ne možemo računati na to da će osoba ustati jer želi nešto da uradi. Depresivna osoba ustaje onda kada joj je ugrožena neka bazična potreba – mora na posao da zaradi za egzistenciju, glad, žeđ, hladnoća, toalet…. Motivacione strategije izgledaju tako da osoba ponovo počne da razmišlja o svojim željama, pogotovo o onima koje može da ostvari u datom trenutku ma koliko one bile male. Kad ostvari neku od manjih želja osoba onda može da ponovo doživi uspeh i da počne da razvija samopouzdanje, što dovodi do poboljšanja.

Postoje li situacije u kojima je bolje da osoba jednostavno odustane ili je ipak ispunjavanje rutine poželjna?

Odustane od čega? Ako nekome „nije dan“ a pri tome neće imati značajne privatne ili poslovne posledice onda taj dan može provesti sam/a u miru i odustati od nekog cilja. Međutim, ako nekome „nije mesec dana“ ili duže onda odustajanje nije opcija.

Kako nam bliski ljudi i prijatelji mogu pomoći u tome da ustanemo iz kreveta?

Neko nam može pomoći dobrim raspoloženjem i pozivom na zabavu, neko može dobrom poslovnom idejom, a neko može tako što će nam isključiti grejanje u sobi u kojoj ležimo. Razne su metode, ali je važno da imamo nekog kome je stalo do nas. Čak i kad ljudi ne žele da se aktiviraju sami zbog sebe, često to urade zbog ljudi koji su im važni.

Što u praksi izgleda ovako…

„Kada sam depresivan preležim ceo dan, ali uveče uspe društvo i cirkanje da me izvuče iz kreveta. Mada tada uglavnom radim dve stvari, pišem scenarijo i pijem.“, priča mi Marko 26.

Ipak, različiti ljudi imaju različite metode.

„Postoje konkretne vežbe za podizanje elana, kao što je naprimer „utkatasana“, a sve vežbe ekstenzije kičme preporučuju se introvertnim osobama. Sličan efekat može se postići i izgovaranjem mantri npr. „Om aim hrim krim“ (ne više od 108 puta). Svakako dan će sigurno biti vedriji ako ga započnete vežbanjem, pogotovu joge, samo prvo morate ustati iz kreveta.“, rekla mi je Nevena 28 instruktorka joge.

„Pa meni je kad sam depresivna toliko svejedno sve u životu, da mi je svedno i da li ću ustati iz kreveta. A onda ako mi baš treba dodatna motivacija, pomislim kako me negde u svetu čeka Mančmelou. Ili bilo šta čokoladno.“, kaže mi Milena 30.

Neki se potpomažu čokoladom, drugi pak lekovima.

„Vidi, ja imam veći problem sa anksioznostima nego sa depresijom. A anksioznost radi suprotno, motivacija ti je velika ali ti je sa tim i veća frka da ustaneš i izađeš napolje. Dakle ja roknem demetrin ili bensedin, čekam da počne da radi. I onda ustanem ali sve sa mišlju da ću uveče da dođem, ušuškam se i opet gledam glupi film.“, kaže mi Ana 32, a meni je ta rečenica i više nego poznata. To bodrenje – hajde uradi šta imaš, taj divni krevet, ta mekana klopka te čeka kao nagrada.“

„Samo obaveze me izvlače iz kreveta. Drugačije jako teško, a pošto nemam konvencionalan posao teško mi je i u 11 da ustanem. Samo ono što je dogovoreno i što znam da moram. A izvlače me obavezna kafa i sok, koji neko treba da mi donese u krevet“, kaže Ana V. 33.

Ne mogu reći da sam uspela da nađem recept za lako jutarnje suočavanje sa životom. Možda zato što ne postoji. Previše smo siromašni da bismo se skrivali, zato iz kreveta najčešće i ustajemo samo zbog jedne stvari – zato što moramo.

JOŠ NA VICE.COM:

Mentalne bolesti nije briga za ljude, nas bi trebalo da bude

Ne znaš šta je depresija dok te ne dohvati

„Blade Runner“ i depresija, 1982-2049