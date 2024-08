Derbi u fotkama: Zvezdina pobeda za titulu i prvi veliki neredi na zapadnoj tribini

Derbi je doneo sva moguća uzbuđenja, od onih na terenu, do onih na tribinama. Crvena zvezda je posle više od dve godine pobedila Partizan u derbiju i time nagovestila osvajanje titule šampiona Srbije. Crveno – beli su bili bolji, rano dali dva gola, a da je ušao i treći u prvom poluvremenu, a bilo je šansi, ko zna kako bi ova priča izgledala.



Na tribinama smo dobili ono očekivano, i malo više od toga. Delije su upalile stotine baklji (bakljada na svakih 5 minuta, odnosno 18 bakljada, za 18 rođendan trenutno najveće grupe među Delijama), dok se grobarski performans pre svega ogledao u tome što su tri frakcije bile podeljene u tri sektora na jugu. Ovaj put nisu se tukli međusobno, iako su ih domaći navijači puštanjem dalmatinskih pesama sa razglasa podsetili na prethodni krvavi derbi i tuču na jugu stadiona JNA.



Ipak, da bi sve bilo u okviru očekivanog potrudio se pre svega onaj genije koji je odlučio da ne prodaje karte za istočnu tribinu. To je dovelo najvećih nereda na zapadu ikada, pošto se oko 1.000 simpatizera Partizana našlo među 15.000 domaćih na zapadnoj tribini, skroz do juga.



Navijače je razdvajao jedan laki kordon, što je od starta mirisalo na probleme. Sve je kulminiralo oko 60.minuta, kada su tri navijača sa severa poneli balone u obliku kite do svečane lože i time maltretirali delegaciju Partizana, a potom je kitu usmerilo na Grobare na zapadu.



Oni su odgovorili stolicama, i tuča je krenula. Strani turisti kojih je ponovo bilo mnogo, su dobili uspomene i instagram postove za pamćenje. Uostalom, zbog toga su valjda i došli na stadion, pa je bio red da budemo dobri domaćini.



Do sledeće derbija, za šest meseci, imaćemo o čemu da pričamo.

Foto: Vladimir Živojinović

