Derik Rouz u Minesoti je katastrofa koja čeka da se desi

Ako ste čuli poslednje NBA vesti, onda ste sigurno i čuli da je Derik Rouz, nekadašnji MVP i trenutna olupina, potpisao ugovor sa Minesotom nakon što mu je Juta uručila otkaz pre nego što je i seo na avion za Solt Lejk Siti. I ovo uopšte ne bi smelo da vas iznenadi.

Zašto su Timbervulvsi ovo uradili? Razlog je prost. Trener i generalni menadžer „Vukova“ je Tom Tibodo, čovek jako blizak Rouzu, i čovek koji je pre sedam godina, tokom već spomenute MVP sezone, bio njegov trener u Čikago Bulsima. Sasvim je jasno da „Tibs“ ovde želi da pomogne čoveku koji mu je uzdigao reputaciju na jedan viši nivo. Sad, ne kažemo da bi Tibodo bio loš trener bez Rouza onomad, ali svakako je njihova saradnja bila obostrano korisna.

Ali, da vas podsetim – to se desilo pre dva trejda i dve operacije kolena. To se desilo pre nego što su oporavci i nesnosni psihološki pritisci uneredili danas dvadesetdevetogodišnjeg Rouza do te mere da je razmatrao da se prevremeno penzioniše. Derik Rouz je danas plejmejker koji nema šut, ne igra dobru odbranu, i nema više onu eksplozivnost koju je kao mlad koristio da sakrije te dve stavke. Njegovo vreme je prošlo. Štaviše, možemo čak i reći da za njega u ovoj ligi više uopšte nema mesta, čak ni na kraju nečije klupe.

Sve te stvari skupljene na gomilu su prilično velika kocka za dobru ekipu koja se trenutno bori za ulazak u doigravanje. Minesota je trenutno šesta na zapadu – devetoplasirani Denver i desetoplasirana Juta zaostaju svega dve pobede za njima. Nakon povrede Džimija Batlera, Rouzovog starog kolege iz Čikaga, Vulvsi su prilično tanki na pozicijama šutera i niskog krila, i poslednje što im treba je treći plejmejker. To jedno upražnjeno mesto na rosteru je moglo biti i bolje iskorišćeno.

Tu je, naravno, i Karl-Entoni Tauns. Za sada nema razloga da sumnjamo u njegovu vernost Minesoti, ali svakim danom situacija za njega postaje sve teža. Vulvsi prosto ne dovode prave igrače koji bi mogli da ga komplementiraju na parketu, i on će sigurno dobro razmisliti pre nego što parafira izvesni petogodišnji „maks“ ugovor koji ga čeka negde krajem ove godine.

Da pogledamo malo stvari i iz ružičastijeg ugla. Rouz deluje, po prvi put posle duže vremena, potpuno zdrav i sto odsto fizički spreman – na stranu što dobro poznaje Tibodoov sistem i način rada. Zahvaljujući prisustvu Batlera, kao i još jednog starog saborca iz Bulsa Taža Gibsona, bivši MVP će se osećati mnogo prijatnije nego u Njujorku i Klivlendu. Valja spomenuti i to da će sigurno biti motivisan da uradi nešto, jer je ovo gotovo izvesno njegov poslednji voz za nastavak profesionalne košarkaške karijere u najjačoj ligi na svetu.

Sa druge strane, Minesoti, prosto i jednostavno, Rouz uopšte nije neophodan. U onih 308 minuta koje je odigrao za Klivlend ove sezone, izgledao je blago užasno. Gubio je lopte kako je stigao, i generalno nije delovao kao neko ko je fizički i mentalno spreman za NBA izazove.

Kako ga uklopiti na parketu je još jedan veliki znak pitanja. Ako ga Tibodo ubaci u drugu petorku uz veterana Džamala Kroforda, „Vukovi“ će biti još gori u odbrani nego što sada jesu. Mnogi smatraju da bi Tibodo zapravo, barem dok je Batler povređen, pojača minute rezervnom pleju Tajusu Džonsu i ubaci ga u petorku zajedno sa starterom Džefom Tigom, što bi sigurno doprineli na eksplozivnosti prve petorke. Džons je u datom trenutku duplo bolji igrač od Rouza u svim segmentima – biće baš loše ako mu ovaj „ukrade“ minutažu.

Dosta je čudno uopšte i reći ovako nešto, ali ne vidim kako se ovaj potez može isplatiti Timbervulvsima. Pred njima je dosta žestok finiš sezone, a konačan plasman može odrediti dosta toga u bližoj budućnosti kluba. Ulog je prosto preveliki – dati Rouzu loptu u ruke se čini kao potpuno nepotrebna kocka.