Deset muškaraca koji imaju uspešne karijere iako su optuženi za silovanje

U ponedeljak uveče Bil Kozbi je stajao pred skromnom publikom u jednom filadelfijskom džez klubu i sat vremena valjao fazone. Uprkos činjenici da je do danas više od 60 žena izašlo u javnost s optužbama na račun vremešnog zabavljača da ih je nadrogirao i napastvovao — a da je početak ponovnog suđenja na osnovu jedine optužnice za seksualni napad zakazano za april — Kozbi je pričao o svom detinjstvu, kako je biti legalno slep i, čak se našalio, da je “nekada bio komičar”.

Prema AP-u, samo se jedna žena te večeri pobunila protiv njegovog nastupa. Publika je inače bila prijemčiva, smejući se zajedno s optuženim seksualnim grabljivcem koji je jednom prilikom bez izvinjavanja priznao tokom svedočenja pod zakletvom da je mladim ženama davao jake sedative kako bi imao seks s njima i izvrdao odgovor na pitanje da li su one bile ili nisu bile u poziciji da daju svoj dobrovoljni pristanak.

Jedna zajednička kritika protiv pokreta #metoo jeste predstava da je nusprodukt osoba koje izađu u javnost kako bi podelile priče o zlostavljanju i napadima uništena karijera talentovanih muškaraca. Džeremi Piven iz serije Entourage (koga su za nedolično seksualno ponašanje optužile tri žene) tvitovao je: “Čini se da ulazimo u mračna vremena — optužbe se štampaju kao činjenice i životi ugrožavaju bez saslušanja, šanse za fer suđenje ili dokaza. Uporno rušenje jedni drugih i uništavanje karijera na osnovu pukih optužbi nije produktivno ni na jednom nivou.”

Ali da li se karijere zaista uništavaju posle inicijative #metoo? Za one koji su optuženi poslednjih meseci to tek preostaje da se vidi. Ali postoji 10 slavnih muškaraca koji su u prošlosti optuženi ili osuđeni za seksualni napad, a i dalje ostvaruju veliki profesionalni uspeh.

Vudi Alen, režiser

Devedesetih je ovaj slavni filmski stvaralac navodno seksualno napastvovao svoju usvojenu ćerku, tada sedmogodišnju Dilan Farou, u potkrovlju stana dok je njena majka bila u kupovini. Alen je porekao ove optužbe, tvrdeći da je Dilanina majka Mia Farou njih izrekla zato što se oženio sa svojom usvojenom ćerkom Sun Ji i nakon toga je tužio za starateljstvo. Sudija te tužbe odbio je Alenov zahtev, napisavši u svojoj odluci da je Alenovo ponašanje prema Dilan bilo “krajnje neprimereno i da moraju da se preduzmu mere kako bi ona bila zaštićena.” Iako je državni tužilac imao“osnovanu sumnju”, on nikad nije podigao optužnicu zato što je rekao da želi da poštedi Dilan mučenja tokom suđenja.

Danas glumci nastavljaju da se okupljaju kako bi radili sa Alenom, uprkos tome što se preko #metoo pažnja javnosti ponovo usmerila na njegove navodne zločine. Osvojio je brojne nagrade, uključujući nagradu „Sesil B. Demil“ na dodeli Zlatnog globusa 2014. godine, a ove godine mu izlazi još jedan film.

Bil Klinton, bivši predsednik

Među raznim optužbama za nedolično seksualno ponašanje i promiskuitet izrečenim na račun Klintona tokom njegovog mandata kao izabranog zvaničnika, nalazi se i jedna za silovanje. Dobrovoljac njegove kampanje Huanita Brodrik je 1999. godine izjavila za Dejtlajn NBC da je Klinton, dok je bio kandidat za guvernera 1978, došao u njenu hotelsku sobu, naterao je da legne na krevet, ugrizao je i silovao. Sa tim je izašla u javnost tek devedesetih zato što je državna službenica Arkanzasa podnela tužbu za seksualno zlostavljanje protiv Klinton dok je ovaj bio predsednik.

Ali optužba za seksualno nasilje nije sprečilo Klintona da napusti Beku kuću i unovči svoje javne nastupe, vodi kampanju za Hilari tokom predsedničkih izbora 2016. godine i nastavlja rad sa svojom Fondacijom Klinton. Prošle godine on i pisac Džejms Paterson najavili su kolaboraciju na novom političkom trileru.

Kobi Brajant, bivši igrač NBA-a

Devetnaestogodišnja hotelska službenica je 2003. godine optužila bivšeg igrača Lejkersa da ju je silovao u njegovoj hotelskoj sobi u Koloradu. Brajant, koji je rekao da je verovao da je taj susret bio na uzajamno dobrovoljnoj bazi, izgubio je gomilu ugovora; međutim, od krivičnog slučaja se naredne godine odustalo zato što je dotična službenica odbila da svedoči i umesto toga podnela zasebnu građansku tužbu. On se kasnije javno izvinio, rekavši u saopštenju: “Iako je ova godina za mene lično bila izuzetno teška, mogu samo da zamislim bol koji je ona morala da pretrpi.”

Nakon što je taj slučaj ostao za njim, Brajant je postao, kako je to 2015. godine definisao Komesar NBA Adam Silver, “jedan od najvećih igrača u istoriji naše igre”. Njegov dugi spisak dostignuća, uključujući olimpijske zlatne medalje i vođenje tima na nekoliko šampionata, posebno je bila naglašena nominacijom za Oskara koju je prošle nedelje dobio kratki film o njegovom povlačenju.

Si Lo Grin, pevač/reper

Najpoznatiji po nastupima sa Goodie Mob i Gnarls Barkley, Grin je osuđen na tri godine uslovne kazne i društveno koristan rad nakon što se 2014. godine izjasnio „nolo contendere“ na jednu krivičnu optužbu za davanje kontrolisane supstance ekstazija. Jedna žena izjavila je kako veruje da je Grin “začinio” njeno piće i silovao je, iako se ne seća perioda nakon što su zajedno večerali. Tužioci su odlučili da ne postupaju po optužbi za napad.

Uprkos ovome, Grin je 2015. godine dobio priznanje za Izvanredno dostignuće na dodeli nagrada Muzike crnog porekla (MOBO). Takođe se sprema da izda novu kompilaciju i rekao je za DJBooth da je uradio pola novog albuma za Gnarls Barkley.

R. Keli, pevač

Keli ima dug istorijat optužbi za nedolično seksualno ponašanje sa maloletnim devojkama — uključujući dva tajna snimka seksa, tajni brak i brojne građanske tužbe. On je 2002. godine bio oslobođen optužbi za dečju pornografiju, nastalih na osnovu traka na kojima se navodno vidi da ima seks sa maloletnicama (uključujući zloglasnu scenu u kojoj urinira u devojčicina usta), ali su devojke nastavile da izlaze u javnost sa optužbama. Prošle godine je jedna žena prekršila sporazum o neizjašnjavanju kako bi otkrila da je ušla u seksualnu vezu sa Kelijem kad je imala 15 godina.

A opet se relativno malo toga odrazilo na Kelijevu karijeru. Posle njegovog slavnog suđenja, osvojio je brojne nagrade — zapravo je bio nominovan za NAACP Image Award 2004. godine dok je još bio pod optužnicom, iako je nije dobio sve do 2013. godine — nastavio je da pravi muziku i drži koncerte. Treba da nastupi u Njujorku ovog vikenda.

Roman Polanski, režiser

Slavni filmski stvaralac je 1977. godine priznao krivicu za silovanje trinaestogodišnje devojčice. Sa 44 godine, angažovao je Samantu Gejli kao modela, dao joj šampanjac i moćan sedativ kvalud, i imao seks sa njom u kući Džeka Nikolsona. Na dan pre izricanja presude, kada se očekivalo da dobije kaznu i do pedeset godina zatvora, Polanski je pobegao u Evropu, gde od tada i živi. Poslednjih godina brojne žene su izašle u javnost obelodanivši da je i njih navodno napao Polanski dok su bile mlade; jedna koja ga je optužila je čak rekla da je u to vreme imala svega 10 godina.

A opet, uprkos priznavanju krivice, Polanski je nastavio da snima filmove (kao što je prošlogodišnji Zasnovano na istinitoj priči), dobija brojne nagrade, uključujući Oskara za najbolju režiju za svoj film iz 2003. godine Pijanista, i još uvek je član Akademije filmskih umetnosti i nauka.

Ben Retlisberger, igrač NFL-a

Kvoterbek Pitsburg Stilersa javno je optužen za silovanje u dva odvojena incidenta. Radnica kazina je 2009. godine podnela građansku tužbu protiv Retlisbergera tvrdeći da ju je ovaj godinu dana ranije silovao u svojoj hotelskoj sobi. U njenoj tužbi navodi se da je ona „jasno stavila do znanja svoje protivljenje i odsustvo pristanka“ i „preklinjala ga: ‘Molim te, nemoj.’“ Na kraju je došlo do vansudskog poravnanja, a NFL nije preduzeo disciplinske mere.

Studentkinja iz Džordžije je 2010. godine prijavila policiji da ju je Retlisberger silovao u toaletu noćnog kluba. Uprkos činjenici da se policajac koji je primio tužbu ranije tokom večeri slikao sa kvoterbekom i kasnije ispričao Retlisbergerovom telohranitelju: “Imamo problem, ova pijana [psovka], pijana kao guzica, optužuje Bena za silovanje”, okružni tužilac je odlučio da ne podigne optužnicu za krivično delo. Studentkinja je takođe želela da izbegne da slučaj završi na sudu zbog „izuzetne medijske pažnje “ koju bi on dobio. Retlisbergera je NFL kaznio neigranjem četiri utakmice.

A opet Retlisberger i dalje punom parom igra za Stilerse, gde je proveo čitavu profesionalnu fudbalsku karijeru. Planira da se vrati za sledeću sezonu — prema pisanju časopisa Sports Ilustrejtid, njegov ugovor za Pitsburg traje sve do 2019. godine, a očekuje se da će zaraditi više od 23 miliona dolara za svaku od preostalih sezona.

Derik Rouz, igrač NBA-a

Tridesetogodišnja žena je 2016. godine podnela građansku tužbu protiv Rouza, u to vreme igrača Njujork Niksa, i dvojice njegovih prijatelja, navodeći da su je oni grupno silovali 2013. godine dok je bila oduzeta od alkohola. Žena, koja je nekad izlazila s Rouzom, nije odmah prijavila incident. Kad je ipak izašla s njim u javnost, njen advokat je rekao za AP da je Rouzov pravni tim protiv nje sproveo „kampanju zlostavljanja“, preteći da će u javnosti obelodaniti njen identitet i uplesti njene roditelje. Rouz je uporno tvrdio da je seks bio na uzajamno dobrovoljnoj bazi. Tokom suđenja, sudija je odobrio Rouzovo odsustvo tokom izbora porotnika i uvodnih izlaganja kako bi ovaj mogao da igra utakmicu. Porota je na kraju donela odluku da ženine tvrdnje nisu uverljive; posle suđenja, svih osam porotnika slikalo se sa Rouzom u predvorju sudnice.

Danas su optužnice za silovanje svedene na jednu presudu na njegovoj Vikipedija stranici, a Rouz je plejmejker za Klivlend Kavalijere. Iako je poslednja dva meseca proveo na klupi zbog povrede članka, u tim se vratio prošlog četvrtka na veliko uzbuđenje fanova. „Osećam se dobro”, rekao je novinarima prošle nedelje. “Ne osećam nikakve negativne posledice.”

Donald Tramp, američki predsednik

Do danas je najmanje 16 žena izašlo u javnost sa pričom o zlostavljanju i neželjenim seksualnim nasrtajima predsednika Sjedinjenih Država u poslednje dve decenije. Među njima, Trampova bivša žena Ivana Tramp navela je da ju je Tramp silovao u napadu besa 1989. godine. Iako do detalja opisuje napad u svojoj knjizi iz 1993. godine Izgubljeni tajkun: Mnogi životi Donalda Dž. Trampa, na insistiranje Trampovih advokata u knjigu je uvrstila izjavu da pod silovanjem ne misli to u „bukvalnom ili krivičnom smislu“.

Neimenovana žena je 2016. godine podnela tužbu navodeći da ju je Tramp silovao 1994. godine kad je imala 13 godina; od tužbe se odustalo četiri dana pre predsedničkih izbora zbog “brojnih pretnji”, izjavio je njen advokat.

Iako su mnoge optužbe protiv Trampa iznesene pre izbora 2016. godine, Tramp je i dalje predsednik Sjedinjenih Država.

Majk Tajson, bivši bokser

Tajson je 1992. godine osuđen za silovanje Dezire Vašington, osamnaestogodišnje učesnice takmičenja Mis Crne Amerike u njegovoj hotelskoj sobi. Tokom napada, on se navodno smejao dok je Vašington plakala. Prilikom izricanja presude, Tajson je rekao sudiji: „Nisam došao ovamo da molim za milost, gospođo. Ne vidim šta dobro može da izađe iz svega ovoga. Ovde sam spreman da očekujem najgore. Razapnut sam na krst i ponižen širom sveta.“ Osuđen je na šest godina zatvora, a pušten je na uslovnu slobodu nakon što je odslužio tri.

Ali to što je bio osuđen za silovanje nije zaustavilo Tajsonovu karijeru. Vraćena mu je dozvola za boksovanje, a na kraju je uveden u Međunarodnu boksersku kuću slavnih. Tokom života posle bokserske karijere, napisao je dve uspešne knjige, pojavio se u brojnim TV serijama i filmovima, ponuđena mu je sopstvena animirana serija na Adult Svimu i nedavno je postao novo zaštitno lice australijske kompanije za servisiranje kola. (U reklami se pojavljuje pored oskudno odevenih žena.)

