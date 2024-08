Deset pitanja koja ste oduvek želeli da postavite masonu u Srbiji

Masoni su u Srbiji i dalje jedna velika misterija, iako u stvarnosti ovo udruženje građana koje možete naći i na sajtu APR-a ne krije nikakve grandiozne tajne. Zoran Đukanović je član Regularne Velike Lože Srbije punih 16 godina i za VICE je odgovorio na deset pitanja koja ste oduvek želeli da postavite masonu.

VICE: Kako si postao mason?

Zoran Đukanović: Član sam Bratstva slobodnih zidara, odnosno masona od 2002. godine. Član sam Regularne Velike Lože Srbije, tačnije dve Lože pod njenom zaštitom – Lože „Mihajlo Pupin“ i Lože „Sveti Jovan“. Takođe sam i član engleske Lože „Harmonia“ u okviru Grand Lodge of Mark Master Masons.

Član Bratstva postaje se na poziv najmanje dvojice Braće, tačnije putem njihove preporuke. Preduslov da bi neko postao mason jeste da bude prepoznat kao „dobar čovek, na dobrom glasu“.

Da li je još neko u tvojoj porodici mason – da li se nasleđuje članstvo?

Sticajem krajnje slučajnih okolnosti, moj rođeni brat postao je član slobodnozidarske Lože u Češkoj Republici, nekoliko godina nakon mog prijema. Interesantno je da je do toga došlo sasvim slučajno, tako što je i on prepoznat kao dobar čovek na dobrom glasu, ali u drugoj zemlji, od strane Čeških masona i na njegov prijem ja nisam imao nikakav uticaj. Naravno, izuzetno mi je drago što je moj rođeni brat, ujedno i moj slobodnozidarski Brat.

Inače, sinovi masona, tzv. luftoni, ukoliko to žele, mogu postati članovi slobodnozidarskih Loža i to je veoma čest slučaj, jer se smatra da su očevi svoje sinove vaspitavali na ispravnim osnovama.

Koji mit o masonina te najviše nervira?

Nažalost i dan danas postoji veliki broj predrasuda kada su masoni u pitanju. Što je jedno društvo manje razvijenije, te su predrasude veće. I često su veoma bizarne, potpuno izvrnute i maštovite. S obzirom na to da je istina potpuno suprotna od svih tih, uglavnom široko poznatih predrasuda, naravno da nam teško padaju, a svojim delima pokušavamo da ih otklonimo i da se iskreno, otvorenog srca, približimo svima, čak i onima koji gaje najveće nepoverenje prema našem Bratstvu.

Koje su tvoje dužnosti masona?

Pored odnosa sa javnošću, imam veliki broj drugih dužnosti unutar Regularne Velike Lože Srbije, a koje se tiču unutrašnje organizacije i uređenja Velike Lože, organizacije brojnih internih i javnih događaja, uređenja sajta www.rgls.org i drugog.

Kako se napreduje u loži?

Osnovna, tzv. plava masonerija sastoji se iz tri stepena – učenika, pomoćnika i majstora. Ukoliko Brat mason ispunjava redovno svoje obaveze unutar Lože i poseduje adekvatnu posvećenost, napredovanje iz stepena u stepen obično ide na svakih godinu dana, tako da se majstor mason postaje u trećoj godini članstva. Nakon toga, Brat koji to želi može preuzeti i razne oficirske dužnosti u Loži, da bi nakon nekoliko godina mogao postati i Starešina Lože. A nakon starešinstva u svojoj matičnoj Loži, može se kandidovati za Velikog Oficira u okviru Velike Lože ili za neku drugu dužnost, čak i za funkciju Velikog Majstora. Sva ova napredovanja se obezbeđuju demoktaskim glasanjem članstva.

Da li žene postaju masoni na isti način kao i muškarci?

U okviru regularne masonerije žene ne mogu biti članovi Loža. Međutim, postoje i ženske Lože, čak i mešane Lože, ali one ne spadaju u regularno slobodno zidarstvo. Iapk, u pitanju je Bratstvo, sačinjeno od muškaraca, koje seže hiljadama godina unazad.

Da li moraš da budes bogat da bi postao mason?

Apsolutno ne. Članovi Bratstva su i studenti, nezaposlena lica, ali i lekari, profesori, vojnici, policajci, razni stručnjaci, privrednici i drugi, I svi oni zajedno sede na ravnopravnim osnovama, jedni pored drugih u našim Ložama, uz veliko međusobno poštovanje, jer mi najpre cenimo ko je kakva osoba, a ne čime se ta osoba bavi.

Šta kažeš na poređenje sa Iluminatima i ostalim vladarima iz senke?

To poređenje tiče se predrasuda. To je isuviše kompleksna tema da bi se na to odgovorilo u kratkoj formi. Jednostavno, potrebno je mnogo znanja da bi se spoznale razlike između masona i raznih drugih organizacija širom sveta. Naime, danas je dostupno toliko informacija o masonima, da svako ko želi da izdvoji, recimo sat vremena, može saznati mnogo stvari, koliko nije bilo moguće saznati godinama, a pre postojanja interneta.

Primera radi, o funkcionisanju Regularne Velike Lože Srbije može se sve saznati, kako preko sajta Agencije za privredne registre, gde smo zvanično registrovani kao udruženje građana, a najpre preko našeg sajta www.rgls.org gde posetioci mogu saznati mnogo toga o istorijatu slobodnog zidarstva u Srbiji, o našim Ložama, gde mogu videti fotografije naših hramova, fotografije naših događaja, pročitati obilje vesti i tekstova o našim aktivnostima u zemlji i inostranstvu.

Da li moraš da budes religiozan da bi se priključio masonima?

Da. Pored preduslova da kandidat bude prepoznat kao „dobar čovek, na dobrom glasu“, neophodno je da kandidat bude verujući čovek. Svi naši članovi su verujući ljudi, članovi su ili Srpske pravoslavne crkve ili neke od drugih verskih organizacija, zvanično priznatih i registrovanih od strane Republike Srbije.

Koliko ima masona u Srbiji i koliko čine žene?

U okviru Regularne Velike Lože Srbije nalazi se oko 1.300 članova u 37 Loža. Kao što sam rekao, članovi regularnih Loža su samo muškarci. U Srbiji postoji i nekoliko ženskih Loža, međutim sa njima Regularna Velika Loža Srbije ne održava kontakt.