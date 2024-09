Deset pitanja koja ste oduvek želeli da postavite medijumu

Prvobitno objavljeno na VICE Portugal.



Eva Mendonka je spiritualni medijum koji tvrdi da vidi mrtve. Ona kaže da je svoj dar otkrila dok je radila kao čitač tarot karata, a posle toga je pošla da studira na koledžu za spiritualizam „Artur Findli“ u Eseksu.

Lično sam oduvek bila skeptik kad su u pitanju stvari koje imaju veze s duhovima – neko ko važe suve, hladne činjenice pre nego što poveruje u bilo šta. Međutim, koliko god skeptična bila, istovremeno sam i veoma radoznala. I tako, kad me je zajednička prijateljica upoznala s Evom, prigrabila sam priliku da porazgovaram s njom o mrtvim slavnim ličnostima sa kojima je pričala, da saznam kakav je to svet duhova i da li je zdravo po vas znati sopstvenu budućnosti.

VICE: Šta tačno znači biti medijum?

Eva: Medijum ima sposobnost da se svesno poveže sa spiritualnom dimenzijom. Mi smo most između sveta ljudi i duhova.

Da li vidiš mrtve i razgovaraš li sa njima?

Jesam u prošlosti. Ali uglavnom ih osećam na psihičkom planu. Oni mi daju informacije i pričaju sa mnom, ali u neverbalnoj komunikaciji. To je kao da sam oduvek znala sve o njima, iako se nikad nismo sreli uživo. To je ono što u ovom poslu zovemo „unutrašnja svesnost“.

Kako si otkrila svoj dar?

Radila sam kao čitač tarot karata kada sam, usred sesije sa redovnom mušterijom, čula glas u sebi koji mi je rekao da prekinem i usredsredim se. Podigla sam pogled i primetila ženu koja sedi pored mene, obučena u crno i kako drži bebu. Instiktivno sam znala da je ona majka klijentkinje u čije sam karte gledala. Počela sam da se pitam kako je moguće da dobijem sve te informacije o toj ženi i kako je ona mogla da mi ih prenese bez upotrebe bilo kog od pet čula.

Onda sam shvatila da imam sposobnost da vidim druge dimenzije. Od tog trenutka nadalje počela sam detaljnije da proučavam ovu temu – čak sam se preselila u Englesku da bih studirala na koledžu za spiritualizam „Artur Findli“. Isprva je sve to za mene bio šok, ali danas znam da je intuicija mnogo prirodnija za ljude nego što većina njih misli.

Jesi li se ikad zaljubila u duha?

Hvala Bogu nisam! Znam, međutim, da to može da se desi – zato se nadam da se meni neće desiti; mora da je nezgodno izaći sa tako nečim na kraj. Međutim, žena koju sam pomenula – ona koja mi je pomogla da otkrijem da sam medijum – posetila me je ponovo nekoliko godina kasnije dok sam studirala u Engleskoj. Rekla mi je da je oduvek bila sa mnom i da mogu da računam na nju. Mislim da joj se verovatno sviđam zato sam bila ona kod koje je otišla njena ćerka da joj gleda u tarot karte. I ona je meni veoma draga, iako se nikad nismo srele za njena života.

Jesi li ikad razgovarala s nekom pokojnom slavnom osobom?

Moje jedino iskustvo sa slavnom osobom iz druge dimenzije desilo se dok sam pohađala koledž „Artur Findli“. Učili smo kako da inkorporiramo – tehnika koja podrazumeva dopuštanje duhu da koristi vaše telo kao sredstvo i da komunicira preko vas – a meni je to pošlo za rukom. Čim se duh našao u meni, moj um je izgubio vezu s mojim telom, neposredno nakon što sam uspela da čujem prvu rečenicu: „Postoji sila u elektromagnetizmu koju ljudi zovu ljubav.“

Kada je duh napustio moje telo, moj nastavnik mi je rekao da je duh bio lično Albert Ajnštajn i da je govorio neprekidno kroz mene sedam do deset minuta.

Ako posetim više medijuma, da li će oni u meni videti iste stvari?

Neće. Moguće je da će svi videti istu širu sliku, ali svaki medijum predstavlja određeni zasebni kanal. Mi svi imamo svoje načine komunikacije i primanja informacija.

Možeš li da vidiš ili osetiš stvari u ljudima samo ako prođeš pored njih?

Da – intuicije mogu da sa jave u svakoj prilici, ali trudim se da ih držim podalje od sebe. Koliko god mogu, trudim se da živim normalnim životom. Uporno se dešavaju neke stvari koje ne mogu da sprečim, kao što je da znam da je neka žena trudna pre nego što to ona i sama zna.

Možeš li da vidiš sopstvenu budućnost ili da očitaš samu sebe?

Ponekad imam određene intuicije u vezi sa samom sobom, kao što su nasumične misli koje izgovorim naglas i onda se one ostvare u pravom životu. Ali one nisu veoma jasne i ne praktikujem ih veoma često. Ponekad ću gledati u tarot karte da bih olakšala sebi donošenje nekih odluka, kao što je, na primer, isplati li se poći na neko veoma skupo putovanje. Ali generalno gledano, ne koristim svoj dar na sebi.

Da li misliš da je uvek bolje znati budućnost unapred nego sačekati i uveriti se u nju sam?

To je jedan od razloga zašto to ne koristim na sebi. Ima nekih stvari koje je bolje ne znati, kao što je da li će veza u koju ste se upravo upustili potrajati. Ako znate da će nešto da se desi, a vi odlučite da promenite putanju tog događaja, nikad do kraja nećete biti sigurni da li je vaša odluka bila vredna toga. S druge strane, ako imate priliku da izbegnete nešto zbog čega ćete se posle kajati, zašto je ne biste iskoristili?

Ima li nečeg spiritualnog u šta ne veruješ?

Ne verujem u lažne proroke ili krute koncepte, jer se svet neprestano menja i samo matematičari mogu da vam ponude apsolutnu istinu. Takođe ne verujem u ljude koji se trude da nametnu svoja verovanja drugima – naročito kad to rade medijumi. Na primer, ako osetim da neko ima rak, jedina stvar koju ću im reći je da idu kod lekara. Ima medijuma koji će im odmah reći da boluju od raka, ali nije naš posao da postavljamo dijagnoze ljudima.

Ne mogu a da ti ne postavim još jedno dodatno pitanje: možeš li da osetiš nešto u vezi sa mnom iako smo samo na telefonskoj vezi?

Eva: E pa sad, preko telefona nije tako lako, ali daj mi samo sekund… imaš li brata?

Ja: Sestru.

Eva: To je to. Osećam izvesnu udaljenost između tebe i tvoje sestre.

Ja: Ja živim u Barseloni, ona živi u Madridu.

Eva: Informacija koju dobijam jeste da postoji zajednički imenitelj između tebe i tvoje sestre, kao da ste na ovaj svet došle u paketu. Imate veoma jaku vezu i, uprkos fizičkoj razdaljini, uvek ćete kroz život ići ruku pod ruku. Za tebe osećam da si veoma pozitivna osoba koja ima sklonost da svaku situaciju uprošćava. Tvoja Ahilova peta su tvoje emocije – veoma si senzitivna osoba i dozvoljavaš da tvoja osećanja ovladaju tobom, što nije nužno nešto loše, samo zahteva više truda. Sad kad zatvorim oči, vidim voz.

Ja: E, pa putujem u Madrid za nekoliko nedelja i verovatno ću ići vozom. Ili je to što se moja kuća ovde u Barseloni nalazi preko puta železničke stanice.

Eva: Biće da je verovatno to. Vidiš li sada kako funkcioniše vidovitost? Pitam te za slike koje možeš da prepoznaš.