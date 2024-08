Deset pitanja koja ste uvek hteli da postavite autoru pitanja kvizova u Srbiji

Možda se na keca ne sećate „Ruskog ruleta“ ali na spomen pitanja iz naslova kviza „Želite li da postane milioner“ sigurno ne možete ostati ravnodušni. Je l’ i vama u glavi onaj doboš bubanj, prepoznatljiva muzika, topovi svetlosti koji se dramatično pomeraju i čudna šatirana kosa voljenog voditelja Ivana Zeljkovića Zeke? Ukoliko smo na istoj talasnoj dužini onda će vam biti prezabavno da konačno čujete šta o poslu osmišljavanja pitanja ima da kaže Zoran Savičić koji se time bavi od 2003. godine i koji je bio u timu koji je u vrućoj stolici mučio učesnike ovog kviza.

Pored toga što je radio na „Ruskom ruletu“, „Pitanjima za šampiona“, „Milioneru“ Zoran radi i na kvizu „Ja volim Srbiju“ ali i nekim budućim igrama znanja koja se tek zakuvavaju. On je u svoje vreme bio uspešan i kao igrač kvizova koji su mu kako kaže donele brojne nagrade od putovanja na Formulu 1 pa sve do velike količine konzervi tunjevine, sardina, pašteta, suhomesnatih proizvoda, tako da je, kako kroz šalu kaže, jedno vreme kupovao samo hleb i paradajz.

Videos by VICE

Međutim, Zoran je ovog puta bio divan sagovornik ali iz ugla nekoga ko na kvizovima radi, što ga je automatski isključilo iz takmičarskog moda, kako u životu, tako i u ovom razgovoru. Ovaj razgovor smo započeli mnogo opuštenije nego da je on bio taj koji postavlja pitanja.

VICE SRBIJA: Kada je vaša pasija za kvizove počela?

Zoran Savičić: Ne bih to nazvao pasijom, više je to interesovanje za kvizove koji su se emitovali u bivšoj Jugoslaviji, kada je postojao samo jedan tv kanal, kada su voditelji kvizova bili Mića Orlović i Oliver Mlakar a pobednici tada izuzetno gledanih kvizova, bili miljenici naroda. Puno sam čitao, pre svega Politikin zabavnik, razne enciklopedije i svu moguću štampu. Pošto smatram da imam dobru memoriju, sve se to polako sakupljalo.

Koja je tajna dobrog pitanja?

Tajna dobrog pitanja nikada neće biti potpuno otkrivena. Mora da bude pre svega većini gledalaca interesantno. Treba da se odnosi na neki opšte poznati pojam, ličnost ili događaj. Evo jednog primera, po mom mišljenju, dobrog pitanja, koje je bilo u kvizu Milioner. Pitanje: Darko Pančev je izveo pobedonosni jedanaesterac za Crvenu zvezdu u finalu Kupa šampiona u Bariju 1991. godine. Ko je izveo prvi penal za Zvezdu?

A. Robert Prosinečki

B. Dragiša Binić

C. Miodrag Belodedić

D. Siniša Mihajlović

Veliki broj ljudi je gledao tu možda najvažniju utakmicu srpskog fudbala, desetine hiljada njih i u samom Bariju, ali mali broj njih će na prvu odgovoriti da je u pitanju Prosinečki.

Ili neka pitanja koja sadrže neku pikanteriju ili nedovoljno poznat podatak, tipa: Koji srpski vladar je na grudima imao veliku tetovažu orla?



Da li vas ljudi stalno zapitkuju najrazličitije stvari?

Da! Naročito prijatelji, komšije. Pošto ljudi znaju da postoje oblasti u kojima sam vrlo dobar, kao što je film ili sport… Često me pitaju za neku utakmicu, ko je pobedio, dao gol, ili kako se zove neka glumica, glumac u filmu koji se trenutno prikazuje na nekom kanalu, ko peva neku pesmu… To se sada raširilo pa me pitaju i za linije gradskog prevoza i mnoge druge nebuloze.

Ko vam je najdraži takmičar iz Milionera?

Sva deca koja su učestvovala u kvizu Milioner junior! Učesnici su bili učenici osnovnih škola iz cele Srbije i deca su me oduševila svojim znanjem. Za pisanje prvih 12-13 pitanja smo koristili aktuelne udžbenike koje osnovci koriste, i mišljenja sam da da je gradivo vrlo obimno i da su neke oblasti obrađene previše detaljno za njihov uzrast.

Od takmičara koji su učestvovali u klasičnom Milioneru, to je Saša Tomić iz Požarevca koja je osvojila 2.500.000 dinara.

Odlično je iskoristila sve četiri pomoći koje je imala i otvorila je 15 pitanje za pet milona dinara. Malo je nedostajalo da odgovori i na to pitanje a video sam po njenom razmišljanju da bi odgovor bio pogrešan. Pao mi je kamen sa srca kada je odustala i otišla kući sa čekom od 2.500.000 dinara.

Kako se najbolje možemo pripremiti za neki kviz znanja?

Ako je u pitanju kviz znanja, mislim da instant rešenja nema. To je dugogodišnja akumulacija, svih pročitanjih knjiga, dnevne štampe, aktuelnosti….

Kada smo kod priprema, uskoro će biti aktuelni prijemni ispiti za buduće studente. Polagaće i test opšte informisanosti ili kako se već zove. Gledao sam prošlogodišnje testove za prijemni na nekim fakultetima. Mogu odgovorno da tvrdim da je faktor sreće bio taj koji je odlučio da li će neki mladi čovek biti iznad ili ispod crte!

Ti koji su sastavljali pitanja za taj veoma bitan test, su to uradili toliko loše, da bi i najbolji kviz igrači Srbije, na bar 50% pitanja, odgovorili netačno i pored ponuđenih odgovora. Verovatno su nakon rezultata testova likovali i mislili da su strašno pametni jer je na neka pitanja, manje od 10-20% budućih studenata dalo tačan odgovor a ne shvataju da su na potpuno pogrešan način odredili nečiju sudbinu.

Mnogi misle da što je pitanje teže, da je bolje ali u velikoj su zabludi. Mene bi bilo sramota da pitam nešto o nekome, za koga skoro niko nije čuo.

Nisam gledao testove za sve fakultete ali ono što sam video je bio užas i potpuno neprilagođeno njihovom uzrastu i interesovanju. Nadam se da će ove godine to biti prilagođeno uzrastu i interesovanju tih budućih studenata i da se faktor sreće svede na minimum.

Kada su poznate ličnosti gostovale u Milioneru da li im se pomagalo da se ne bi izblamirali?

Priključio sam se sjajnoj ekipi koja je radila Miloner u poslednje 3-4 sezone i tvrdim da je sve bilo apsolutno regularno, da niko nije dobio pitanja unapred, pa ni Vlade Divac, Seka Sablić, Željko Joksimović, Ivan Ivanović… Napravili bismo medveđu uslugu i takmičarima i samoj dramaturgiji kviza da su pitanja dobili unapred.

Jedina „pomoć“ je ta što je priprema za te specijalne emisije sa poznatima, koje su imale humanitarni karakter, bila temeljna, tako što smo čitajući sve moguće dostupne podatke o njima, znali šta ko voli da jede, koju muziku sluša, neki hobi, interesovanja i slično, pa je par pitanja imalo veze sa tim, ali takmičari to nisu znali.

Koliko se sećam Seka Sablić je imala baš veliku tremu pre same emisije ali kada je sela u „vruću stolicu“, zahvaljujući pre svega Ivanu Zeljkoviću- Zeki, koji ima tu dozu spontanosti i empatije prema svakom takmičaru, sve prošlo u najboljem redu i Seka je osvojila lepu svotu koju je donirala u humanitarne svrhe.

Koji je najneverovatniji podatak koji znate?

Au, sada ste me zatekli! Ima puno toga. Ne znam šta da odgovorim, imam u glavi hiljadu nepotrebnih podataka. Neka to bude na primer, da znam napamet koliko godina je po originalnom sccenariju Dušana Kovačevića imao svaki od šest članova porodice Topalović iz Maratonaca.

Pantelija – 150 godina, Maksimilijan – 126, Aksentije – 102, Milutin – 79, Laki – 44, Mirko- 24 ili vezano za taj film, verovatno sam jedan od malobrojnih koji zna ko glumi Panteliju (Radislav Lazarević).

Šta najviše utiče na to da neko pogreši u kvizu osim neznanja?

Trema, odnosno strah od kamera i javnog nastupa. U kvizu Milioner, bilo je bar desetak ljudi, koje je toliko „spucala“ trema da verujem da ne bi znali odgovor na pitanje: Kako Vam se zove deda? Nakon potpune blokada , trebalo je videti veliko olakšanje na njihovom licu, kada su dali pogrešan odgovor i konačno ustali iz „vruće stolice“.

Da li se i vi preznojavate kada se učesnik muči sa vašim pitanjem ili vam je svejedno?

U principu, nemam tu vrstu odnosa ali volim kada učesnik ne zna odgovor iz cuga ali i navijam u sebi da da tačan odgovor ako vidim da razmišlja pravilno i da zna odgovor.

Da li su vam nekada tražili da sastavljate lakša pitanja?

Ne, jer kviz po svojoj bibliji-scenariju, kao što su na primer kvizovi „Ruski rulet“ ili „Želite li da postanete milioner“, traži da svako naredno pitanje ili runda bude sve teža.

U kvizu Ruski rulet je bilo pet rundi i svaka runda je sve teža i teža. U Milioneru su prvih pet pitanja služila da se takmičar opusti, oseti atmosferu i nakon toga su pitanja bila sve teža i teža.

Nešto slično da bude kao kada ulazite u more i polako idete sve dublje…

Inače štekovi pitanja se prave i ubacuju u kompjuter pre snimanja, čak se i ne zna ko će biti takmičar-i, tako da je ta vrsta neregularnosti isključena.

Hvala Zorane.