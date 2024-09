Deset pitanja za najpopularnijeg admina na Twitteru – admina FK Voždovac

Kada se izuzmu nastupi Crvene zvezde i Partizana u Evropi i pogled vikendom baci na domaću Ling Long Super ligu, srpski fudbal i nije baš tako uzbudljiv. Uglavnom su stadioni prazni, uglavnom ti stadioni izgledaju jadno, uglavnom se debelo sumnja u ishod nekih utakmica, uglavnom niko živ ne zna ko igra u Super ligi, niti ko nastupa za klubove koji nemaju crveno ili crno bele štrafte na dresu, ali ono što je najtužnije, uglavnom – većinu ljudi u Srbiji baš briga.





I to je naravno šteta, jer ne mora da bude tako, jer fudbal volimo, baš kao i ostatak sveta. Šteta je jer postoje i drugi klubovi sem Zvezde i Partizana u kojima ima dobrih igrača, trenera i navijača.

Videos by VICE

Kada je online prisustvo domaćeg fudbala u pitanju, i tu je situacija slična onoj na terenu. Dobar deo klubova Super lige nema jadno ili nikakvo prisustvo na internetu i društvenim mrežama, a verovatno najslabiju promociju ima sam Ling Long Super liga koja traljavo i brzinom puža hvata korak sa trendovima online prezentacije i promocije.

Sada već čuveni „Admi“ (sa svog stadiona „na krovu“) uspešno se već mesecima, sa mnogo ukusa, zeza na račun svog kluba, igrača, trenera, ali i admina suparničkih klubova, iskočivši tako iz klišea i okeana fudbalkih fraza i poštapalica koji tradicionalno dominiraju srpskim fudbalom, pa i sportskim novinarstvom.



VICE: Hej Admine, da li bez gledanja znaš koliko pratilaca ima Voždovac?



ADMIN: Naravno, kada sam zadnji put pogledao bilo ih je 3,349. Admin mora da vodi računa o svakom pratiocu. Svaki pratilac mora da zna da može da se obrati Adminu u pola dana i pola noći.

VICE: Da Ii znaš da si jako popularan na Tviteru i šta misliš zašto je to tako?



ADMIN: Zato što sam u Srbiji započeo jedan specifičan način komunikacije sa pratiocima naloga FK Voždovac, koji su zatim pokušali da isprate i ostali Admini. Pokušali…. Ali je dobro da su krenuli, zezanje je kvalitetno. Malo se razmrdao srpski fudbal, a tek smo na početku eksploatisanja društvenih mreža u ovu svrhu u Srbiji. Neki novi ljudi su čuli za FK Voždovac, neki koji nisu pratili klub i fudbal uopšte sada ga prate, pa čak i dolaze na utakmice. Ipak Tviter profili bi trebalo da bazično ostanu kanal za informisanje ljudi o tome šta se dešava unutar kluba, sa primesama šale i iskakanja van šablona da bi se ljudima to učinilo interesantinijim. Neki srljaju u to da naprave totalnu sprdnju od svojih profila, zapostavljajući fudbalsku stranu priče, tako da treba u svemu imati meru.

VICE: Koliko vremena dnevno potrošiš na svoj posao?

ADMIN: Zavisi od situacije i inspiracije. Nekada se neko “namesti na penal” u ponoć, pa moraš da Tvitneš da ga bocneš. Admin nema radno vreme. Telefon nam je uvek pri ruci. Tviter profil FK Voždovac je najkompletniji profil u Srbiji, možda i regionu. Tu se možete dobro zabaviti, nasmejati, saznati sve novosti iz kluba, ali i osetiti atmosferu pred sam meč, iz svlačionice, iz tunela kada igrači izlaze na meč. Možete videti kako je na treninzima FK Voždovac, putem slika i raznih video materijala, nekada i nekih šaljivih snimaka. Poenta je da naš profil bude ljudima “prozor u klub” i da im sve bude mnogo interesantnije, svakako da im se klub približi, a i oni njemu.

VICE: Zašto je slogan vaše kluba #KlubKaoNijedanDrugi?

ADMIN: Zato što zaista jeste tako. Voždovac je jedinstven klub, počevši samo od infrastrukture i stadiona na krovu TC Stadion koji ostavlja sve bez daha i koji je čak jedna vrsta i turističke atrakcije Beograda, jer mnogi turisti dolaze da ga posete. Voždovac je klub koji nije opterećen nekim stvarima koje kolaju u našem fudbalu. Gradski klub koji gleda samo sebe. Igramo sa svakim maksimalno, i svakoga želimo da pobedimo, da budemo bolji od svih. Na krovu su padale titule, šta da kažemo. Jedinstven je i način komunikacije sa ljudima i na Tviteru, ali i na Instagramu i Fejsbuku. Jedinstvenim ga čine I ljudi koji su u njemu naravno. Jedna sjajna i zdrava fudbalska priča.

VICE: Kada će Voždovac na stadionu gledati više ljudi?

ADMIN: Ove sezone se osetio blagi porast publike na našem stadionu. Generalno, srpski fudbal je u problemu, cela liga ima malo gledalaca, osim ako gosti na stadionima nisu Partizan i Crvena Zvezda. Vraćanje fudbalske publike na stadion je mnogo dublji problem i potreban je mnogo širi pristup od toga se publici samo poruči “NE NAVIJAJTE IZ FOTELJE, DOĐITE NA STADION”. Moramo im ponuditi nešto više, i na terenu i van njega. Dug je put, ali Voždovac je prvi korak napravio, daje rezultate, sada idemo dalje.

VICE: Koja su tri fudbalska naloga najbolja na Tviteru, na koga se ugledaš?

ADMIN: Nemamo šta da se lažemo, sve je započelo od Admina Rome i Leverkuzena. Oni imaju neki svoj način komunikacije, ja gradim polako svoj, kao i svaki Admin, ali generalno opušteniji fazon i opušteniju komunikaciju doneo je Admin Rome. Ali se ne ugledam ni na koga, furam neki svoj fazon.

VICE: Kako je došlo do veze sa Adminom FK Javor iz Ivanjice, šta misliš o njemu?

ADMIN: Pred našu utakmicu je to počelo. Počelo je kao bockanje, i trajalo sve do posle meča. Bilo je tu dosta dobrih fora, nakači ako te ne mrzi da vide ljudi, ali mislim da sam ga izdominirao tu lagano.



Admi @FKJavorMatis, ostavljeno je specijalno mesto za tebe 📝



Dug je put iz Ivanjice, evo sredio sam nešto da imaš, da mi se okrepiš, a tu su i maramice, trebaće na kraju meča možda 😥😥😥#SuzeAdminoveSuNajskuplje 💧



#KlubKaoNijedanDrugi #Zmajevi 🐉 pic.twitter.com/nQVIskSFaa — FK Voždovac (@FKVozdovac) August 16, 2019

Ne možeš ti na Voždovog Admina da udariš, to mora svako da zna. Kraj mu je bio kada je okačio sliku kako se ubija Zmaj, na to sam posebno alergičan i to mi je teška jadara. Onda je vatra sunula. Mislim da je Admin Javora ok momak, ali se vidi da je ruralna priča. Većinom kači one serije tipa “Kamiondžije” i “Vruć vetar” i ta provincijska priča. Za ovo se vidi da je beogradska priča, brza, sa Voždovca, reci samo nešto i odma si u mašini, ne znaš gde si i šta si. Ne tolerišemo nepoštovanje.

VICE: Zašto je neko Admin, a neko samo Admi?

Nije neko “samo Admi”, to je mnogo više nego Admin. To je tepanje, znak da se pratioci povezuju sa tobom na višem emocionalnom nivou, da si im mnogo bliži, da bi te zvali na slavu i na rođenje deteta, proslavu diplome i ispraćaj u vojsku.

VICE: Koji ti je omiljeni post?

Ovaj:

Uprava kluba: "Admine, bitno da nam je da lepo preneseš ovu informaciju, ne glupiraj se na Tviteru"



– Dogovoreno šefe 👀⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/ttDz0rRG5k — FK Voždovac (@FKVozdovac) August 11, 2019

VICE: Zašto želiš da ostaneš anoniman?

Admin je Admin. Ništa više i ništa manje.

Ako je tako, onda ćemo samo reći – hvala Admine.