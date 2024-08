Desničari ponovo crtaju mete u predizbornoj kampanji u Beogradu

Poslednjih nedelju dana do izborne tišine postaje sve glasnije. Što smo bliži danu izbora, udarci ispod pojasa u kampanji sve su intenzivniji.

Međutim, kada je u pitanju kampanja desničarskog pokreta „Zavetnici“ , čini se da je „crtanje meta“ protivkandidatima i aktivistima za ljudska prava jedino čime se bave. Ovog puta na udaru se ponovo našla Kuća ljudskih prava, ali i izborni štab Inicijative Ne davimo Beograd.

Videos by VICE

Direktor YUCOM-a Milan Antonijević na Tviteru je objavio kako je jutros izgledao ulaz u Kuću ljudskih prava u Beogradu.

Zavetnici, ako vam je ovo program za Beograd onda ništa. Kuća ljudskih prava jutros je osvanula ovako. pic.twitter.com/WCRGnvOTCC — Milan Antonijević (@AntonMilan) February 23, 2018

Nalepnice sa natpisom „Zatvoreno od 4. marta“ i potpisom „Zavetnici“ osvanuli su i na vratima izbornog štaba Inicijative Ne davimo Beograd.

To, pak, nije jedina vrsta negativne kampanje sa kojom se ovih dana susreće Inicjativa.

– Do sada su podmetanja, pritisci i pretnje koje inicijativa Ne davimo Beograd dobija bile usmerene samo protiv naših aktivista, ali sada se one očigledno šire i na oštećivanje imovine ljudi koji nemaju nikakve veze sa nama. Naime, u Rakovici i Vidikovcu smo bili tema prljave kampanje koja je imala za cilj da se ljudi isprovociraju tako što će se lepljenjem flajera inicijative Ne davimo Beograd na prozore automobila oni oštetiti, a gnev građana usmeri na nas – navodi se u saopštenju Inicijative.

Oni dodaju i da je njihovog kandidata za odbornika, Miloša Injca, u ulici u kojoj stanuje sačekalo je vozilo bez tablica u kojem su bile četiri nepoznate osobe kada je krenuo u policiju da prijavi taj slučaj:

– U ulici u kojoj stanujem me je sačekalo vozilo bez tablica sa njih četvoro unutra. Vozač je jasno pokazivao rukom u mom pravcu i nešto objašnjavao ostalima. Kada sam prišao vozilu, svi su prekrili lica, a vozač je pod punim gasom projurio pored mene. Mi smo sve to prijavili policiji, kao i do sada, ali kao što smo puno puta ukazivali nema reakcija – kaže Injac.

Iz Inicijative navode da im pokušaji zastrašivanja pokazuju „da su na pravom putu“.

Promena dolazi za naš grad i da niko, koliko god se trudio, tu promenu neće moći da zaustavi – navode u Inicijativi.