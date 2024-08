Devet dokumentaraca na Netfliksu o neverovatnim ženama

Prvobitno objavljeno na Broadly.



Gledajući Riverdale, Love i Terrace House, pomirila sam se sa tim da iz zime izlazim sa mnogo manje moždanih ćelija nego što sam imala kad sam u nju ušla. Trudim se, međutim, da ne budem prestroga prema samoj sebi: bilo je hladno, ostati kod kuće je bilo besplatno, morala sam da budem u toku sa kulturom ili čime god već, i tako dalje.

Ipak, dolazi nam proleće (kažu da je već stiglo, ali vremenska situacija se baš i ne slaže s tim), tako da bih za promenu mogla da počnem ponovo da izlazim iz kuće. A kad jednom krenem to da radim, volela bih da imam više tema za razgovor od nevine ne-drame kao što je Terrace House ili kako ne razumem kako je prvobitni predlog za Love bio odobren. („Slušajte me dobro: Imate dvoje dosadnih belih ljudi u Los Anđelesu, oni su u vezi i to je bukvalno to!!!“)

Garantujem vam da će pominjanje vašeg najmanje omiljenog lika u seriji Riverdale sledeći put kad budete bili primorani da se pojavite na nekom događaju biti mnogo manje impresivno od raspianja vašeg znanja o okeanografkinji i zagovaračici očuvanja prirode Silviji Erl. Dakle, za dobrobit vašeg budućeg sagovornika tokom neobavezne ćaske, mojih moždanih ćelija i vaših, sastavila sam listu dokumentaraca na Netfliksu o neverovatnim ženama sa korisnim informacijama.

Šta se desilo, gospođice Simon?

„Reći ću vam šta znači sloboda za mene — odsustvo straha“, kaže Nina Simone na početku Netfliksovog dokumentarca What Happened, Miss Simone? Film, nazvan po citatu Maje Angelu, kritikovan je zbog naglaska na mentalnoj bolesti Simonove i zlostavljanju umesto na njenim dostignućima i neprikosnovenom mestu u istoriji popularne muzike. Ipak, on nas upoznaje sa činjenicama Simoninog života — kao što je ona da je jednom prilikom rekla doktoru Martinu Luteru Kingu da nije pacifista — koje nisu bile deo njenog javnog narativa pre ovog dokumentarca. What Happened, Miss Simone? rasvetljuje često neprijatne detalje u životu žene koja je želela da bude prva crna američka klasična pijanistkinja, ali je umesto toga postala jedna od najprepoznatljivijih muzičarki i zabavljačica svog vremena.

Videti Olred

Seeing Allred bavi se najslavnijom američkog pravnicom za ženska prava Glorijom Olred. Sa listom klijentkinja koja uključuje porodicu Nikol Braun Simpson tokom suđenja O. Džej Simpsonu za ubistvo i žene koje su optužile Donalda Trampa za seksualno napastvovanje, mnogi Amerikanci znaju lice Olredove, ali ne znaju toliko njenu životnu priču. Seeing Allred želi to da promeni ilustrujući kako je lično iskustvo legendarne pravnice sa problemima za koje se danas bori — seksualni napad, abortus, zastupanje na radnom mestu, da navedemo samo neke — poslužilo kao inspiracija da postane današnji moćni pravnički glas.

GLOW: Priča o predivnim damama rvačkog sveta

Predivne dame rvačke lige, čisto ženska liga rvačica poznata i kao GLOW, bila je televizijska senzacija osamdesetih koja je privukla milione gledalaca tokom četiri sezone koliko se emitovala. Dokumentarac iz 2012. godine po imenu GLOW: The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling pronašao je originalne žene iz GLOW-a da bi čuo kakva su njihova iskustva iza kulisa prve emisije o ženskom profesionalnog rvanju i šta one misle o njenom naglom ukidanju.

Plava misija

Mission Blue priča priču o Silviji Erl, okeanografkinji i zagovaračici očuvanja prirode, i prvoj ženi šefu naučnika u američkoj Nacionalnoj okeanskoj i atmosferskoj upravi. U razgovorima sa Erlovom ona opisuje šta ju je navelo da počne da se bavi biologijom mora, seksizam sa kojim se suočila kao mlada naučnica i kako je prisustvovala propadanju naših okeana otkako je počela da ih proučava pedesetih.

Maja Angelu: I dalje se dižem

Prvi dugometražni dokumentarni film o izuzetnoj spisateljici i pesnikinji, Maya Angelou: And Still I Rise, sadrži intervje sa Oprom, Klintonovima, Komonom, Alfe Vudard, Sesili Tajson, samom Angelu, i mnogo toga o njenoj zaostavštini. Dokumentarac nas vodi kroz fascinantan život Angeluove, od susreta sa KKK dok je bila crno dete koje je odrastalo na Jugu, preko prijateljstva sa Malkolmom X-om, do recitovanja pesme na inauguraciji Bila Klintona — i kako su sva ta iskustva doprinela njenoj bogatoj karijeri.

Dajana: Njenim sopstvenim rečima

Za naraciju u ovom dokumentarcu iz 2017. godine u potpunosti je zaslužna princeza Dajana lično, uz pomoć snimaka tajnih intervjua nazvanih „Mortonove trake“ koje je pokojna princeza poslala novinaru Endrjuu Mortonu ranih devedesetih. U ovom dokumentarcu, Dajana se bavi mnogim skandalima i optužbama koji su okruživali kraljevsku porodicu u štampi u ono vreme. Snimci su na razne načine istovremeno žestoki i srceparajući: na njima se princeza Dajana priseća incidenata samopovređivanja i kako je izašla na kraj sa aferom princa Čarlsa, među drugim teškim temama.

Ćerke sudbine

Daughters of Destiny prati pet Indijki koje pripadaju kasti Dalit — najnižoj, najsiromašnijoj kasti u Indiji — dok pohađaju školu po imenu Šanti Bavan. Škola, koja deci pruža obrazovanje, odeću, hranu i mesto za spavanje, osnovana je u nadi da će kasta Dalit dobiti šansu da pređe klasnu barijeru. Daughters of Destiny uvodi nas u domove ovih devojaka i njihove snove o boljoj budućnosti.

Džoan Didion: Središte popušta

Joan Didion: The Center Will Not Hold, u režiji nećaka Didionove Grifina Dana, Netfliksov je dokumentarac koji prati život slavne romansijerke, književne novinarke i omiljene američke spisateljice. Od provoda sa ikonama Vudstoka do angažmana u Vogu pedesetih,ovaj dokumentarac sadrži retke arhivske snimke i intimne intervjue sa samom Didionovom.

Tig

Tig prati komičarku Tig Nataro nakon postavljanje dijagnoze raka dojke i smrti njene majke, oba na vrhuncu njene karijere. Posle dijagnoze, gledamo kako Tig ostaje posvećena svom zanatu i ponovo pronalazi normalnost. „Čim su mi postavili dijagnozu, sve mi je odjednom postalo smešno“, kaže ona. „Toliko volim stendap, da sam želela to da uradim još jednom.“