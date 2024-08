Devojke iz Srbije o najgorem seksu koji su imale

Loš seks postoji i ne možemo baš uvek kada legnemo sa nekim u krevet da kažemo da nam se “posrećilo”. Naprotiv. Loš seks ume da bude jako neprijatan, proganjajući i traumatičan. Srećom, među ženama se sve više priča o seksu, i dobrom i onom lošem. Moramo da prestanemo da tokom seksa razmišljamo o politčkoj situaciji ili šta ćemo sve da kupimo u marketu i zaista radimo ono zbog čega smo tu – da uživamo. Zbog toga, ovakve stvari ne treba dozvoljavati sebi više od jednom jer kako kaže Samanta Džouns “fuck me badly once, shame on you, fuck me badly twice, shame on me”. Nedavno istraživanje pokazalo je 42 odsto žena u Britaniji ima sranje seks. Ovakvo istraživanje naravno u Srbiji ne postoji, ali se hororične priče o lošem seksu sve više prenose sa kolena na koleno.

Razgovarali smo sa nekoliko devojaka iz Srbije o najgorem seksu koji su imale tada i više nikad.

Videos by VICE

https://twitter.com/samantha_quotes/status/436115484430581761?lang=en

Krindži suze

Ubedljivo najgori seks sam imala sa jednim Poljakom na putovanju u Ukrajini. Smuvali smo se prepijani i otišli u njegov hotel. Seks je bio dosta neimpresivan, ali to nije najgori deo. On je bio jako frustriran što ne može da svrši. Ja sam odlučila da mi ne treba to sranje i rekla sam mu da idem na šta je on počeo da plače i da priča kako je nesiguran. Srećom, nisam se sažalila nego sam mu samo rekla da to nije moj problem i otišla. To veče sam izgubila pasoš zbog čega sam sutradan morala da se vratim u njegov hotel da proverim da nije tu. To je bio drugi deo košmara jer je lik najozbiljnije pokušao opet da pokrene neko muvanje. Bilo je jako krindži, a ni pasoš nisam našla. – Ana, 26

Trojka sa mačkom

Posle tog seksa sam rešila da nikad više neću da se viđam sa muškarcem koji ima mačku. Ništa se tu nije desilo posebno, ali sve vreme dok smo imali srednje-žalostan seks, njegova mačka nas je posmatrala iz prikrajka nekim ukletim laserskim pogledom i ja zbog toga uopšte nisam mogla da se iskuliram i opustim. Kada sam ga zamolila da je izbaci, on se uvredio. – Milana, 27

Uspavani lepotan

Viđala sam se neko vreme sa tim likom, bio je baš dobar frajer. Posle tri dejta, otišli smo kod njega i počeli da se mazimo. Onda je krenula akcija, ja sam bila gore i uživela se i onda sam odjednom provalila da je on ZASPAO! I čak krenuo suptilno da hrče, popizdela sam, pokupila se i otišla kući. Ispostvailo se da je on na dejtu već bio pijan i samo se onesvestio kad smo stigli. Grozan mi je bio osećaj kao da jašem neki leš koji ne reaguje. On se sutradan naravno ničeg nije sećao. – Jovana, 31

Razjareni bik

Taj dečko mi se mnogo sviđao ali nisam nikako mogla da pređem preko zvukova koje je ispuštao tokom seksa. To je bila kao neka mešavina hučanja, režanja i arlauka, da svaki put kad bismo se dohvatili osećala sam se kao da me neki medved siluje. Lik je inače vrlo miran tip, ali kada se napali nešto čudno se desi sa njim, ili mnogo dugo nije imao seks. Uglavnom, raskinuli smo kada sam jednom u sred seksa počela da se smejem jer nisam mogla više da podnesem te zvuke razjarenog bika. – Marija, 26

Pogledajte i VICE film: Seks uz pomoć medicine

Grimase i “dikčiz”

Tragikomična činjenica je da mnogo lakše zapamtimo te “fail” seksualne odnose, ali to je ok, jer je uvek dosta smešno kada ih se prisetimo, kao na primer danas.

Moram priznati nije ih bilo puno, ali jednom prilikom sam bila sa nekim tipom sa kojim je sam čin seksa bio ok, ali je on pravio takve grimase da ja ni na šta drugo nisam mogla da se skoncentrišem, pa sam nakon desetak minuta, uhvatila sebe kako pravim listu namirnica za kupovinu.

Lik broj dva je baš bio dobar frajer, ne samo fizički. Bio je zabavan i inteligentan. Ali kada je skinuo gaće sam shvatila da to sve pada u vodu, jer mu higijena nije jača strana. Rekla sam da se ne osećam dobro i pobegla sam kući. Kasnije sam saznala da se to o čemu pričam zove “dick cheese”. Bljak.

Sve u svemu, smatram da je svaki seks sa osobom koja smatra da se njenim/njegovim orgazmom odnos završava – najgori. – Jelena, 30

Sebičnjak

Najgori seks trpela sam kontsantno tokom šest meseci veze sa bivšim, kojeg uopšte nije zanimalo da li sam ja svršila. Seks je počinjao i završavao se kada on to reši. – Tamara, 28

“Reci koliko sam dobar”

Na prvoj godini faksa upoznala sam dečka koji je bio SAVRŠEN, bukvalno sve što ja volim kod muškarca – zabavan, pametan, bez standardnih mačo tripova, visok, zgodan. Godinu dana smo se družili, ali je bilo jasno oboma da tu ima nešto više. Posle godinu dana druženja napokon se napijemo dovoljno da priznamo jedno drugom da bismo nešto više. Odem ja kod njega – seksi veš, halteri, crveni nokti – vođena onim “zapamtićeš me” drajvom. I… Zapamtila sam ja. Ništa od onog zabavnog dečka s kojim sam godinu dana se osećala sjajno. Spetljan, smotan, neinventivan i sa malim penisom sa kojim pritom ne zna šta da radi. Na svakih 30 sekundi me je pitao “je l ti lepo”, “dobar sam, a” i slična krindž pitanja koje žena ne želi da čuje u toku jebanja. Predigra nije postojala. Seks je potrajao pola sata, završilo se njegovim “U al sam dobar! Reci, baš je bilo dobro”. Otišla sam kući da sedim u ćošku i razmišljam šta mi je sve ovo trebalo.– Anđelka, 32

Slučaj izgubljene sline

Sa tim dečkom sam bila u redovnoj kombinaciji i imali smo odličan seks. Jednom sam otišla kod njega kada je bio prehlađen, i tokom drmusanja tokom seksa, ogromna zelena ljigava slina je završila na mom dekolteu. Da mi se dovoljno sviđao, verovatno ovo ne bi bio toliki turn off, možda bi bilo i simpatično. – Ljubica, 30

Zubato sečivo

Jedan lik mi je toliko jako grizao bradavice, da sam mislila da će ih na kraju pojesti. Jednako grub je bio i kod lizanja. Uopšte mu nije bilo važno da li je meni lepo, sve je radio kao neka oštra mašina za sečenje. – Katarina, 32

Dečko, odjebi

U seksu mi je najgore kada se ne poštuju tuđa pravila i želje. Super je eksperimentisati ali samo ako ne obe strane slože da im je to okej. Ovaj lik je bio pametan, sladak, ali je u seksu uvek voleo da bude dominatan (a i ja volim to isto). Dozvoljavala sam mu misleći da će nekad shvatiti da se i ja nešto pitam i da nisam lutka na naduvavanje koju će samo da izjebe. Međutim, ništa se nije popravilo a njegov glavni cilj u životu je postao analni seks. Nisam želela tako nešto, bar ne sa njim, a on je navaljivao i pokušao podmuklo tokom seksa to da uradi iako sam izričito rekla da ne želim. Osetila sam se da umesto face imam analni otvor koji on vidi na meni i otkačila ga. – Luna, 25