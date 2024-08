Dodajte šifru za obezbeđivanje vašeg broja telefona

Prvobitno objavljeno na Motherboard.



Ovaj tekst je deo nedeljnog serijala koji bi trebalo da pomogne čitaocima da povećaju internet bezbednost.

Dan šest: Dodajte šifru za pristup vašem broju telefona



Call up your cell phone provider’s customer support line and ask them to set up a secondary passcode that you need to provide every time you call your carrier. This protects against criminals who can impersonate you and trick cellphone companies into giving them control of your telephone number. Once you have it set, add it to your password manager so you don’t forget it.



Pozovite vašeg mobilnog provajdera i tražite da napravite šifru koju ćete morati da izgovorite svaki sledeći put kada budete razgovarali sa njima. Ovo vas štiti od kriminalaca koji bi mogli da se predstavljaju kao vi da bi prevarili vašeg mobilnog operatera i preuzeli kontrolu nad vašim brojem mobilnog telefona. Nakon što ovo uradite, dodajte šifru u vaš menadžer šifri da je ne biste zaboravili.



Zašto bi trebalo da uradim ovo?

Naš vodič kaže: “krađa kontrole nad brojem telefona omogućava hakerima da preuzmu sve što je povezano sa vašim brojem telefona. Dodatna šifra dodaje još jedan nivo zaštite.