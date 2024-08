Doveli smo gomilu male dece da postavljaju pitanja Lijamu Galageru

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na NOISEY

Lijam Galager bi mogao da bude najbolji PR agent na svetu da to poželi. Ubacite ga u bilo koji scenario i on će izaći na konju – i to nepovređen, bez obzira na stvari koje je rekao. Međutim, do sada su ga samo odrasle osobe intervjuisale, a budimo realni, odrasli su dosadne betonske ploče od ljudi koji vikendom čitaju štampane novine i idu na spavanje u 10 uveče na jastucima koji mirišu na lavandu. Oni jedu velike količine povrća i koriste sredstva za poliranje drveta.

Zbog toga smo našli neke ljude koji su genijalnog i čistog uma kao što je Lijam Galager da ga intervjuišu. A ko su ti ljudi? Deca. Pogledajte gore kako ga ispituju.

Ovde pogledajte naš intervju sa Lijamom Galagerom, ako baš želite da ga gledate u interakciji sa odraslima umesto ovoga. Vredi.